„Ohne das bockt nicht“! (lacht laut) Der bockt überhaupt nicht! Der Beat ist komisch, das war Autotune vor fünf, sechs Jahren, das Video … boah, was hab ich mir gedacht mit Pelzmantel und Brille? Als wär ich Fat Joe. Guckt euch das nicht an, geht nicht auf Youtube, lasst es sein! Das würde ich heute anders machen.

„Ohne das bockt nicht“! (lacht laut) Der bockt überhaupt nicht! Der Beat ist komisch, das war Autotune vor fünf, sechs Jahren, das Video … boah, was hab ich mir gedacht mit Pelzmantel und Brille? Als wär ich Fat Joe. Guckt euch das nicht an, geht nicht auf Youtube, lasst es sein! Das würde ich heute anders machen.

„Ohne das bockt nicht“! (lacht laut) Der bockt überhaupt nicht! Der Beat ist komisch, das war Autotune vor fünf, sechs Jahren, das Video … boah, was hab ich mir gedacht mit Pelzmantel und Brille? Als wär ich Fat Joe. Guckt euch das nicht an, geht nicht auf Youtube, lasst es sein! Das würde ich heute anders machen.