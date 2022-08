MotoGP™-Rekord! Brad Binder rast in Kyalami zu neuer Bestzeit

Brad Binder von Red Bull KTM Factory Racing hat sich während der Saisonpause etwas Zeit genommen, um sich in seiner Heimat Südafrika einer ganz besonderen Aufgabe zu widmen. Auf der berühmten Kyalami-Rennstrecke in Johannesburg sollte ein neuer Rekord aufgestellt werden. Und wer wäre dafür besser geeignet als Binder?

Der Mann aus Südafrika hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich: 2009 feierte er sein Debüt im Red Bull MotoGP™ Rookies Cup und 2011 stieg er in die Moto3™ auf.

Das erste Mal auf dem Podium stand Binder 2014 als Zweiter. 2016 folgte im Team von Red Bull KTM Ajo der erste Weltmeistertitel. Damit krönte er sich zum ersten südafrikanischen Weltmeister seit 36 Jahren (und zum erst dritten aus seinem Heimatland überhaupt).

Danach ging es mit demselben Team in die Moto2™. Nach 15 Grand Prix-Siegen in der Moto3™ und Moto2™ mit Red Bull KTM Ajo machte er 2020 den richtungsweisenden Schritt in die Königsklasse und zu Red Bull KTM Factory Racing.

Binder auf dem Weg zu einem neuen Rekord in Kyalami © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Bei seinem Debüt auf der KTM RC16 feierte er den ersten Sieg des Teams in der MotoGP™ und wurde zum "Rookie of the Year" gekürt.

Doch bei all seinen Erfolgen hat ihn eine Sache nie losgelassen: der Streckenrekord in Kyalami. In "Superlap" (im Player oben) erlebst du, wie sich Brad Binder mit der Hilfe einer bunten Mischung aus Charakteren daran macht, eine Rundenzeit von unter 1:45 Minuten auf den Asphalt nördlich von Johannesburg zu zaubern.

Heimischer Touch

Der Name "kyalami" bedeutet (grob übersetzt) "mein Zuhause" in Zulu -- einer der offiziellen Sprachen Südafrikas. Wie passend also, dass Binder "zu Hause" etwas Spektakuläres vorhatte. Das dachte sich zumindest der bekannte Komiker und Host Jason Goliath.

Brad Binder und Jason Goliath bei der Streckenbesichtigung © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Als Taxifahrer hat Goliath seinen Minibus vor einigen Jahren in einem Rennen gegen David Coulthard durch die Straßen von Kapstadt gejagt. Außerdem hat er viel Zeit auf dem Beifahrersitz verschiedener hochkarätiger Fahrer verbracht, die für die Serie "Giving it Gears" vor der Kamera standen. Seine Erfahrungen im Motorsport sind also, nun ja, vorhanden. Mit der schweißtreibenden Unterstützung von Südafrikas Rugby-Weltmeister-Kapitän Siya Kolisi sorgt Goliath dafür, dass Binder keine ruhige Sekunde hat, bevor er das gemeinsame Ziel nicht erreicht hat.

Heimischer Touch © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Eine kurze Geschichtsstunde von Kyalami

Die Originalstrecke von Kyalami wurde 1961 erbaut und schon bald etablierte sie sich als wichtigste Motorsportanlage im Süden des Kontinents. Es dauerte nicht lange, bis sie Austragungsort der Formel 1 wurde, und in ihrer goldenen Ära galt die Strecke als eine der zehn besten Grand Prix-Strecken der Welt.

Bis 1988 war Kyalami Schauplatz zahlreicher internationaler Events. Zwischen 1967 und 1985 wurden auf dem Kurs insgesamt 18 Formel 1-Rennen gefahren und auch das jährliche 9-Stunden- und 1.000 km-Langstreckenrennen wurde bis 1988 am Originalkurs ausgetragen. Nach 1988 wurde die Strecke dann mehrfach umgebaut.

Brad Binder am Kurveneingang in Kyalami © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Mit der Rückkehr der Formel 1 in den Jahren 1992 und 1993 wurde ein neuer Streckenabschnitt eingeführt, der die neue (und aktuelle) Boxengasse und die Main Straight beherbergte. Die neue Strecke war 4,246 km lang, wobei die Hauptgerade 15 m und der Rest der Strecke 12 m breit war.

Schon die erste Kurve auf dieser Strecke ist einzigartig -- es gibt nichts Vergleichbares! Brad Binder

Die Nr. 33 zu schnell für die Kamera © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Neben der Formel 1 kehrte 1992 auch die 500er-Serie auf die überarbeitete Strecke zurück. Zwischen 1998 und 2002 und 2009 und 2010 war Kyalami außerdem Austragungsort der populären Superbike-WM (WSBK).

Jason Goliath hat eine Überraschung dabei © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Abgesehen von lokalen Rennen und Shows war auf der Strecke mit ihren einzigartigen sechs Rechts- und neun Linkskurven seither nicht mehr viel los. Bis jetzt.

Um die außergewöhnliche Mission einzufangen, hat die Film-Crew eine spezielle FPV-Drohne eingesetzt, die das visuelle Erlebnis der KTM RC16 auf der Rennstrecke von Kyalami noch beeindruckender macht. Also schnall dich an, lehn dich zurück und genieße die rasend komischen Lacher von Jason Goliath -- und natürlich die atemberaubende Superlap von Brad Binder.

Hol dir die kostenlose Red Bull TV-App und gib dir die geballte MotoGP™-Action auf all deinen Geräten! Die App gibt's hier .