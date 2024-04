Breakdance-Fitness: Trainieren wie ein B-Boy (oder B-Girl!)

gibt uns einen kleinen Einblick in sein Trainingsprogramm. Er zeigt uns, was der Körper braucht, um Freezes und Headspins auf Abruf performen zu können und wie sich die Athlet:innen auf Shows wie Red Bull BC One und Red Bull Flying Illusion vorbereiten. So trainiert ein wahrer B-Boy!

So ist es. Ein erfolgreicher B-Boy zu sein, bedeutet Entertainer und Athlet gleichzeitig zu sein. Der Körper, der Geist und die Seele müssen topfit sein. Du musst dir also deiner Gesundheit und deiner Fitness immer bewusst sein und deinen Körper an seine Grenzen bringen.

Zu Beginn geht es vor allem ums Tanzen. Da hast du einfach nur Lust darauf, alle Aspekte dieses ganz eigenen Genres kennenzulernen. Sobald du dich aber dazu entscheidest, damit Karriere zu machen, braucht es mehr als das – jeder Schritt muss genau durchdacht sein. Von da an mündet alles in einen Lifestyle, in dem Tanztraining und Fitnessstudio ein Muss werden. Schließlich musst du mit den Grossen mithalten und konstante Leistung bringen.

