5 Irrtümer aus der Welt des Hip-Hop-Dance und des Breaking

Das ist eine Halbwahrheit, die dich vor Laien als Expert:in dastehen lässt, und bei Leuten, die sich wirklich auskennen, als planlos. Zwar stimmt es, dass B-Boys und B-Girls viel mehr Akrobatik machen, da beim Breaking der Großteil am Boden passiert, während Hip-Hop-Tänzer:innen hauptsächlich aufrecht bleiben. Aber auch Letztere machen viele Bewegungen am Boden, die sich nicht immer ganz vom Breaking trennen lassen. Das trifft besonders auf Wettkämpfe zu.

Hier im Video kannst du dir das World Final von Red Bull BC One 2023 ansehen:

Früher konnte man die Tanzstile noch recht leicht durch die zugehörige Musik unterscheiden – aber im Lauf der Zeit haben sich die beiden Tanzstile so stark weiterentwickelt, dass begabte und kreative Tänzer:innen zu allen möglichen Musikgenres tanzen können. Viele Tänzer:innen beherrschen mehrere Stile und können fließend zwischen diesen wechseln.

