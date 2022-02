Brenden Aaronson von Red Bull Salzburg ist heiß auf 2. Duell gegen Bayern

Brenden Aaronson hat in dieser Saison bei Red Bull Salzburg in der Champions League bereits ordentlich für Furore gesorgt, aber das war erst der Anfang.

Der aus Philadelphia stammende Ausnahmespieler hat seit seinem Wechsel zum österreichischen Meister im Januar 2021 voll eingeschlagen. Sein unbestreitbares Talent konnte er einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis stellen als er beim 1:1-Unentschieden im Hinspiel gegen Bayern München den Assist zum Führungstreffer von Chukwubuike Adamu lieferte.

Die nächste Gelegenheit für den 21-Jährigen, erneut seine fußballerischen Fähigkeiten am Rasen zu demonstrieren, gibt es bereits beim entscheidenden Rückspiel in München am Dienstag, den 8. März. Er und seine Teamkollegen sind fest davon überzeugt, den mächtigen Bayern die Stirn bieten zu können und den europäischen Fußball zu erschüttern.

Um dir die Wartezeit zu versüßen, haben wir hier neun Dinge, die du über Brenden Aaronson unbedingt wissen solltest.

01 Keine Angst vor Bayern München

Im Hinspiel in der Red Bull Arena stürmten Aaronson und seine Mannschaftskameraden mit hohem Tempo auf die Mannschaft von Julian Nagelsmann zu und kreierten dabei zahlreiche gefährliche Torchancen. Daran wird sich wohl auch im entscheidenden Rückspiel nichts ändern.

"Wir werden mutig sein. Wir haben die jüngste Mannschaft in der Champions League und nichts zu verlieren. Ich denke, das ist das Schlimmste für jedes große Team. Wir werden nichts ändern. Wir werden unser Spiel spielen."

"Wir stecken voller Energie und jeder einzelne ist unglaublich mutig. Alle sind bereit, auf dem Spielfeld alles zu geben."

02 Von unter dem Schreibtisch auf die große Bühne

Aaronson erinnert sich daran, dass er aufgrund der Zeitverschiebung zwischen Europa und den USA immer im Unterricht saß, während wichtige Champions League-Matches waren. In dieser Zeit nahm auch die Liebe zum Wettbewerb ihren Anfang.

"In der Grundschule konnte ich mir die Spiele nicht ansehen. Ein paar Mal habe ich ein Handy in den Unterricht geschmuggelt und unter dem Schreibtisch die Spielstände gecheckt, aber die Lehrer hatten wenig Freude damit, also konnte ich nicht einmal das richtig machen."

"Erst als ich auf die Philadelphia Union School kam hatte ich zwischen den Unterrichtseinheiten eine Pause und ich erinnere mich noch gut daran, dass ich in den Pausen immer Champions League schaute."

Brenden Aaronson schießt sein Team zum 2:1-Erfolg gegen Barcelona © FC Red Bull Salzburg / Getty Images

03 Er liebt es, Druck auszuüben und aggressiv nach vorne zu spielen

Red Bull Salzburg ist bekannt dafür, ihre Gegner mit hohem Tempo zu attackieren. Ihre Spielweise ist der perfekte Mix aus Energie, Aggressivität und Kreativität -- genau der Stil, der Aaronson so entgegenkommt.

"Bevor ich hierher kam, habe ich mit den Mitarbeitern gesprochen und sie gefragt, was sie sich von mir wünschen würden. Außerdem habe ich mir die fantastische Dokumentation auf Red Bull TV angesehen, um mehr über die Spielweise zu lernen."

"Als ich dann hier war, hatte ich sofort das Gefühl, dass der Spielstil wie angegossen zu mir passt. Nach vorne zu spielen, zu pressen, den Ball zurückzuerobern und sofort wieder nach vorne zu orientieren -- das ist genau die Art und Weise, wie ich spielen möchte. Die Mentalität passt perfekt."

04 (Fast) alles drehte sich ums runde Leder

Wie viele sportliche Kids in Amerika kam er mit einer Vielzahl unterschiedlicher Sportarten in Berührung, aber der einzigartige Spielfluss und das Fehlen von Unterbrechungen beim Fußball hat ihn am meisten beeindruckt. Er wollte einfach den Ball am Fuß haben.

"Mein Dad hat mich im Fußball immer ein bisschen mehr gefördert und ich habe es geliebt. Der Hauptgrund war, dass es in anderen Sportarten viele Unterbrechungen gibt und ich hasse Pausen. Ich will einfach nur spielen. Ich will da draußen auf dem Platz stehen, mein Ding machen, den Ball haben und etwas bewirken."

All Aaronson wollte immer das runde Leder © Andreas Schaad/FC Red Bull Salzburg/Getty Images Wenn ich frei aufspielen kann und mir keine Sorgen mache, den Ball zu verlieren, dann spiele ich am besten. Brenden Aaronson

05 Träumen, glauben, erreichen

Seine Ziele zu visualisieren ist ein wichtiger Bestandteil von Aaronsons Spielvorbereitung und er muss zugeben, dass er bereits vom Siegtreffer gegen Bayern München geträumt hat. Der Soundtrack zu seinem mentalen Training? Natürlich die Champions League-Hymne.

"Manchmal höre ich mir vor dem Spiel die Hymne an und stelle mir dabei vor, wie das Spiel laufen wird. Das bringt mich in Stimmung. Vor jedem Match visualisiere ich die Dinge, die ich auf dem Feld machen will, das ist enorm wichtig für mich. Es hilft mir, mich zu beruhigen."

06 Schlaf war ihm wichtiger als der Super Bowl

Das Achtelfinale der Champions League ist ihm so wichtig, dass in diesem Jahr sogar das NFL-Finale zugunsten einer dringend benötigten Pause geopfert werden musste.

"Ich war nicht lange wach! Ich habe nur ein bisschen vom ersten Viertel gesehen", verrät er am Morgen nach dem Titelgewinn der Los Angeles Rams. "Als Amerikaner wollte ich zumindest sagen können, dass ich ein bisschen was gesehen habe, aber ich brauche diese Woche vor dem wichtigen Spiel gegen Bayern München so viel Schlaf wie möglich."

"Mutig zu sein ist der beste Rat, den ich bekommen habe", meint Aaronson © FC Red Bull Salzburg/Getty Images

07 Er entwickelt sich weiter und lernt die Rolle der Nr. 10 neu

Ursprünglich wurde Aaronson als offensiver Flügelspieler eingsetzt, der präzise Flanken in den Strafraum schlagen sollte. In dieser Saison hat sich das unter der Leitung von Cheftrainier Matthias Jaissle aber geändert und der junge Amerikaner konzentriert sich vermehrt auf seine Qualitäten aus dem Zentrum heraus. Eine Aufgabe, die er voll angenommen hat.

"Der Coach ist wirklich großartig und er hat mir beigebracht, die Rolle der Nummer 10 neu zu interpretieren: mehr Arbeit in der Defensive und späte Sprints in den Strafraum. Meine spielerischen Fähigkeiten und der letzte Pass sind deutlich besser geworden. Er hat mir viel Selbstvertrauen gegeben und ich bin glücklich darüber, was ich bereits alles gelernt habe und noch lernen werde."

08 Abseits des Spielfelds schlägt sein Herz für Gaming

Selbst nach den Spielen und Trainings gehen Aaronson und seine Teamkollegen oft nach Hause und machen dort weiter, wo sie aufgehört haben -- aber online.

"Ich bin großer Fortnite-Fan und seit der ersten Stunde dabei. Ich zocke mit meinen Kumpels zu Hause in den USA aber auch mit meinen Teamkollegen hier. Und natürlich Rocket League -- das ist eine Art Fußball-Game."

09 Die wichtigste Lektion, die er gelernt hat? Sei mutig!

"Was ich noch liebe sind die Natur, die Berge und der Schnee. Schon allein das Zuschauen bei Wintersportveranstaltungen finde ich unglaublich cool."

Sein Leben vollkommen auf den Kopf zu stellen und über den Atlantik zu reisen, um seine Träume zu verwirklichen, erfordert Mut -- und den hat Aaronson in Hülle und Fülle, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld.

"Mutig zu sein ist der beste Rat, den ich von meinem ersten Trainer bei meinem ersten Verein bekommen habe. Wenn ich frei aufspielen kann und mir keine Sorgen mache, den Ball zu verlieren, dann spiele ich am besten."