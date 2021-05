Das Comeback von Brook Macdonald...etwas, von dem wir alle lernen können

"Ich habe den Großteil meines Lebens auf dem Bike verbracht", erklärt Brook Macdonald. "Als ich 11 oder 12 war, hatte ich einen Freund, mit dem ich oft Rugby spielte. Er zeigte mir das Mountainbiken. Wir waren jeden Tag auf dem Bike."

Einige Zeit später musste er sich entscheiden. Sollte er sich dem Rugby widmen oder dem Mountainbiking? Irgendwann war klar: Es ist das Bike, das seine gesamte Hingabe beansprucht.

Brook Macdonald im April 2021 in Neuseeland. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Bei seinem ersten großen Wettbewerb, der Junioren Weltmeisterschaft 2009 in Canberra (Australien), zeigte Macdonald, dass er seine Entscheidung richtig getroffen hatte. Er holte sich die Goldmedaille.

Seine Entwicklung ging rapide voran, Podiumsplatzierungen unter den Senioren waren die logische Folge. 2012 kam dann der erste World Cup-Sieg im Mercedes-Benz UCI Downhill World Cup - eine nahezu perfekte Fahrt, mit der er in Val d'Isere (Frankreich) triumphierte.

Ein paar kleinere Verletzungen ausgenommen ging das Tempo nicht verloren, bis 2019 die Weltmeisterschaft in Mont-Sainte-Anne (Kanada) anstand.

Macdonald hatte drei Viertel der Strecke hinter sich, als er eine Wurzel traf, die ihn von seiner Linie abbrachte. Er flog vom Bike und brach sich zwei Wirbel. Fünf Stunden lang musste er warten, bis ihn der Helikopter abtransportierte, und das, während ihn unerträgliche Schmerzen quälten.

Er hatte Glück im Unglück - die Chirurgen waren in der Lage, seine zerstörten Knochen zu reparieren. Dennoch, der Weg zurück in den Sport, geschweige denn, überhaupt wieder gehen zu können, war nicht garantiert. Alles stand in der Schwebe.

Vollständig regeneriert blickt Macdonald in die Zukunft. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Zurück in Neuseeland standen Monate der Regeneration auf dem Programm. Heute ist Macdonald wieder zurück auf dem Bike und fühlt sich darauf so wohl wie früher. In der neuen Dokumentation von Red Bull TV, "The Road Back: Brook Macdonald", holst du dir einen Einblick in das Comeback nach seinem Unfall.

Die Doku siehst du hier:

The Road Back: Brook Macdonald

Setze dir deine eigenen Ziele!

Nachdem er im Spital in Kanada angekommen war, wurde Macdonald sechs Stunden lang operiert. Obwohl die Operation ein Erfolg war, erzählte der Chirurg ihm nicht, dass er vielleicht nicht wieder gehen werde können. Dass er sich dessen nicht bewusst war, meint Macdonald heute, half ihm dabei, sich seine eigenen Ziele ohne mentale Blockaden zu setzen.

"Sie haben mir nie gesagt, dass ich vielleicht nicht mehr gehen kann, was ein wichtiger Schritt war, da mir die Regeneration, wenn mir das bewusst gewesen wäre, sehr viel schwerer gefallen wäre", erinnert er sich. "Der Chirurg informierte nur meine Partnerin und sie sagte es mir nicht, was gut war."

Die Wunde auf dem Rücken von Macdonald. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Anstatt sich also um seine Karriere zu sorgen, setzte sich Macdonald das Ziel, wieder aufs Bike steigen zu können. Im Folgejahr wollte er wieder Rennen bestreiten können. Zwei Tage später war er dazu in der Lage, seine Zehen zu bewegen und fünf Wochen später fuhr er wieder mit seinem Bike.

Die Regeneration verlangt ihre eigene Zeit

Obwohl er sein ganzes Leben gefahren ist, wurde sich Macdonald seinem Körper bewusster. Als Downhill-Racer war er es nicht gewohnt, es langsam anzugehen. Dass ihm sein Körper sagte, wann es zu viel war und wie schnell er es angehen konnte, war für ihn eine wertvolle Lektion.

2019 fuhr Macdonald eine konstante Saison. © Boris Beyer/Red Bull Content Pool

"Der Körper eines jeden einzelnen arbeitet auf eine andere Art und Weise. Mit einer solchen Verletzung musst du auf deinen Körper hören. Ich glaube, es brauchte zwei, drei Monate, bevor die Schwellung auf meinem Rücken abflaute. Der Körper durchlebt in dieser Zeit ein massives Trauma."

Nach zwei Wochen im kanadischen Krankenhaus ging es nach Hause nach Neuseeland, wo er vier Wochen bei einem Spezialisten verbrachte. Während der Weg zurück hart war, half ihm seine naturgemäße mentale Einstellung dabei, seinen Körper durch das Regenerationsprogramm zu pushen.

"Ich bin ziemlich ungeduldig, also fiel es mir schwer, nur kleine Schritte zu machen. Wenn ich die Aufgabe bekam, 50 Meter zu gehen, ging ich 100 Meter. Ich hatte das Glück, dass die Saison am Höhepunkt war und ich die notwendige Fitness mitbrachte. Ich glaube, dass hatte einen enormen Einfluss auf meine Regeneration. Dabei half auch, dass ich ein Ziel vor Augen hatte."

Macdonald hat gelernt, geduldig zu sein. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Schätze die kleinen Dinge wert

Nach zwei Wochen das Krankenhaus in Kanada verlassen zu können, war für Macdonald ein riesiger Erfolg. Doch war das erst der Anfang seines Regenerationsprozesses. Die Arbeit mit den Spezialisten in Neuseeland war laut Macdonald "ziemlich intensiv".

Es braucht Körper und Geist im Zusammenspiel, um sich zu bewegen. © Graeme Murray

Besonders schwierig war es, die motorischen Fähigkeiten wieder aufzubauen - diese dezenten mentalen Stränge, die dabei helfen, dass sich der Körper effizienter bewegt. Als Sportler sind diese motorischen Fähigkeiten zentraler Baustein einer Karriere und dennoch etwas, worauf Macdonald nie den Fokus gelegt hatte. Nach dem Unfall schenkt er dem Zusammenspiel zwischen Geist und Körper besondere Aufmerksamkeit.

"Du verlierst so viel. Im Slalom durch Kegel zu rennen, sich also von links nach rechts zu bewegen, das ist so ein massiver Prozess, da dir einfach jede Fähigkeit abhanden gekommen ist."

Wiederholung und Hingabe machen den Erfolg aus

Als würde man das Fahrradfahren von Grund auf neu lernen, braucht auch das Wiedererlernen Wiederholungen und eine Menge Hingabe. Meistens enden die Versuche in Rückschlägen. Indem er sich der Aufgabe aber voll und ganz widmete, lernte Macdonald seine Körper weiter zu pushen, als er es zunächst für möglich hielt.

Das Biken wieder zu lernen, war eine harte Aufgabe. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

"In der ersten Woche machte ich nur eine Session pro Tag, da mein Körper heftig darauf reagierte. Ich machte eine Übung am Tag und hatte schwere Probleme. Am nächsten Tag versuchte ich es erneut und es gelang mir. Es war verrückt, wie schnell ich mein Hirn wieder neu verschalten und das Nervensystem zu arbeiten bringen konnte. Ich dachte mir nicht, 'das ist alles zum Vergessen'. Sobald ich das verstanden hatte, brauchte es nur mehr Zeit, die den großen Unterschied ausmachte. Jeder Tag war für mich ein Erfolg."

Macdonald hatte keinen Zweifel, und das brachte ihm den Erfolg. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Fünf Wochen nach dem Crash saß Macdonald wieder auf seinem Bike, was auch seiner Physiotherapeutin zu verdanken war, die selbst leidenschaftliche Mountainbikerin ist.

"Ich hatte das Glück, dass ich jemanden hatte, der über meinen Sport Bescheid wusste, und darüber, wie meine Ziele aussahen. Zurück auf dem Bike zu sein, war ein Traum, der in Erfüllung ging. Ich fuhr besser, als ich laufen konnte. Es fühlte sich so natürlich an. Davor hatte ich etwas Angst, dass es nicht so sein würde, aber es war großartig!"

Etwas über ein Jahr später bestritt Macdonald seinen ersten Bewerb nach der Regeneration: zunächst bei Crankworx Innsbruck im frühen Oktober, dann die Weltmeisterschaft 2020 in Leogang und die Doppelrunde des World Cups in Maribor.

Macdonald wählte Crankworx Innsbruck als sein erstes Rennen. © Samantha Saskia Dugon/Red Bull Content Pool

Lass alle Sorgen fallen!

Die Chance, dass dieser Unfall Macdonalds Karriere beendet, war groß, und sie sorgt dafür, dass er sein gesamtes Leben umkrempelte. Im Action-Sport gibt es keine Garantien, dass ein solcher Crash nicht noch einmal passiert. Einen Athleten kann dieser Gedanke bremsen, nicht so Macdonald: Er wusste, dass er den Crash hinter sich lassen und nach vorne blicken musste. In seinem Sport gibt es letztendlich keinen Raum, Nerven zu zeigen.

"Wäre ich nervös, würde ich heute nicht hier stehen", erklärt er. "Ich fühle den Enthusiasmus, wenn ich auf dem Bike sitze."

Zurück auf der Strecke... © Graeme Murray/Red Bull Content Pool 01 / 03

Naturgemäß hatte diese Erfahrung massive Auswirkungen auf die Art und Weise, wie er an sein Leben herangeht:

"Der Unfall hat den Blick auf mein Leben verändert. Jeder sieht es als selbstverständlich an gehen zu können, aber als ich im Bett lag, wurde mir klar, dass dem nicht so ist. Das hat mir die Augen geöffnet. Die Reaktionen der anderen Rider war ziemlich cool und eine wirkliche Hilfe. Es ist toll, diesen Prozess mit anderen zu teilen und darauf hinzuweisen, dass du die Hoffnung nicht verlieren darfst, um dorthin zurückzukommen, wo du aufgehört hast."