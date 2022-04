Brook Macdonalds Traumstrecke hievt Downhill-Riding auf einen neuen Level

Hoch oben inmitten einer Gebirgskette in Neuseeland - in der Nähe der Stadt Nelson im Süden der Insel - hat die Mountainbiking-Legende Brook Macdonald seine Traumstrecke gebaut - eine Strecke, die ihm schon seit fünf Jahren im Kopf herumspukt. Der 30-Jährige wollte ein Terrain mit technischen Passagen bei voller Geschwindigkeit fahren; etwas, das seinem schnellen und aggressiven Fahrstil entspricht und die Grenzen des Downhill-Sports weiter auslotet.

Im Laufe des letzten Sommers in Neuseeland wurde Macdonalds Traum über einer Farm in Motueka Wirklichkeit. Der bekannte Shredder und Trail-Builder Remy Morton war jener Mann, dem Macdonald seine Ideen anvertraute, um sie in die Tat umzusetzen. Gemeinsam setzten sie sich das Ziel, eine Strecke zu kreieren, die im Kontext des Downhill-Sports einzigartig ist. So viel sei gesagt: Das ist ihnen wahrlich gelungen!

Erlebe im Video oben, wie Macdonald seine Traumstrecke shreddet, während du unten herausfindest, welche Challenges Macdonald und Morton überwinden mussten, um Träume wahr zu machen.

Macdonald und seine Traum-Strecke im Hintergrund. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

"Mein Traum mit dieser Strecke setzte sich vor allem das Ziel zu zeigen, wie rau dieser Sport ist und was wir auf diesen Bikes alles machen können", erklärt Macdonald.

Ein massiver Crash bei der UCI Downhill-Weltmeisterschaft 2019 sorgte dafür, dass Macdonald beinahe ein Jahr lang nicht mehr aufs Bike steigen konnte. Er musste sich zunächst wieder langsam an das Gehen herantasten, während das Biken zu Beginn dieser Phase ein Ding der Unmöglichkeit war. Er arbeitete aber hart an seiner Regeneration und seinem Comeback, was ihm auch gelang. Mental jedoch blieben die Probleme, sein Kopf blockierte und er schaffte es zunächst nicht, diese psychischen Barrieren abzubauen. Dennoch setzte er alles daran, diese Gedanken loszuwerden - die Umsetzung seiner Traum-Strecke half ihm dabei.

"Als ich meinen Unfall hatte, hatte ich Probleme mit dem Gedanken, das alles sein lassen zu müssen. Ich zweifelte zwar nie daran, dass ich es schaffen würde, aber etwas von meinem Selbstvertrauen ging mit diesem Crash verloren", erinnert er sich.

Am Ende des letzten Jahres bekam Macdonald grünes Licht, um mit dem Bau loszulegen. Gemeinsam mit Morton scoutete er Locations in Neuseeland. Der Australier rief vor einem Jahr sein Unternehmen "Flux Trail" ins Leben, mit dem Ziel, die Standards von Mountainbiking-Strecken zu heben.

Mit den gezeichneten Entwürfen in den Händen und den Satelliten-Bildern im Kopf fanden Macdonald und Morton eine Gebirgskette über einer Farm mit dem Namen "Woodstock Farm" in Motueka. Die Route und die Ideen, die in seine Traum-Strecke einflossen, arbeiteten die beiden in nur wenigen Stunden aus, während sie vor Ort waren.

"Remy war die erste Person, an die ich dachte, als es darum ging, meine Strecke zu bauen, da er selbst Athlet ist. Er kennt mich, er kennt meinen Style und seine Erfahrung und sein Talent im Streckenbau sind schlicht großartig", erklärt Macdonald.

Track-Builder Remy Morton probiert seine Strecken auch selbst aus. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Die raue Landschaft hievte Mortons Imagination auf einen neuen Level und er versammelte eine Crew aus erfahrenen Mountainbikern um sich, um seinen Plan umzusetzen und das Unmögliche möglich zu machen - darunter Jacob O’Donoghue-Price, David McMillan, Aston Oliver und Ben Oakeley.

"Die gesamte Crew bestand aus super-talentierten Bikern, die bereits alles gefahren sind, was wir gebaut haben. Das war der Schlüssel für dieses Projekt, da nur wenige Menschen wissen, wie man einen Track in dieser Größenordnung baut, geschweige denn diesen selbst fährt", analysiert Morton. "Nachdem ich das Terrain besucht hatte, ging mir dieser Felshaufen nicht mehr aus dem Kopf. Ich erklärte Brook, wie wir daraus eine Start-Rampe machen könnten. Sobald wir das Holz entsprechen platziert hatten, war schnell klar, dass dieser Startbereich im Downhill-Kontext einmalig werden würde."

Morton fand einen passenden Spielplatz, um sich auszutoben. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Auch Macdonald ist sich sicher, dass die Startrampe zu den eindrucksvollsten Features der gesamten Strecke gehört.

"Es gab da diesen perfekten Felsen, den sie in einen Start umbauten, der den Vibe des Wilden Westens perfekt abbildet. Ich würde sogar von einem Meisterwerk sprechen", erläutert Macdonald euphorisch.

Macdonald wusste nicht, ob er wieder auf demselben performen können würde. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Mein Traum mit dieser Strecke setzte sich vor allem das Ziel zu zeigen, wie rau dieser Sport ist und was wir auf diesen Bikes alles machen können. Brook Macdonald

Der "Illuminati Felsen", wie er so schön bezeichnet wird, war definitiv das herausforderndste Feature auf dem Track. In den letzten drei Tagen setzte die Crew alles daran, um das Ganze wie geplant umzusetzen.

"Als ich während unseres Track-Walks zum ersten Mal diesen dreieckigen Felsen sah, sagte ich zu Brook: 'Ich glaube, wir können ihn als Absprung und Landefläche verwenden.' Ich habe das sofort bereut, da mir unmittelbar klar war, wie viel Arbeit das sein würde", erinnert sich Morton. "Es mussten so viele Felsen umgeschichtet werden. Sobald wir aber fertig waren, sah das Ganze aus wie ein Kunstwerk, das auf alle Ewigkeit Bestand haben wird. Ich war noch nie so zufrieden mit etwas, das ich selbst gebaut habe."

Morton macht sich an die Arbeit. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Die Arbeiten machen Fortschritte, aber viel steht noch an. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Nach 25 Tagen in der trockenen neuseeländischen Hitze wurden die Arbeitsgeräte niedergelegt. Macdonald stand an der Startrampe, bereit, seine Traum-Strecke zum ersten Mal zu befahren. Eine Frage lag Morton auf der Zunge: Wird die Strecke den "Bulldog" zum Bellen bringen?

Die Antwort? Na sowas von!

Die ikonische Startrampe am Beginn des Tracks. © Graeme Murray

Die 1,8 Kilometer lange Strecke mit einem Höhenunterschied von 440 Metern ist eine wahre Achterbahnfahrt - eine Hardcore-Kombination von Geschwindigkeit, massiven Jumps und technischen Passagen, die Macdonald voll und ganz auskostete.

"Was sie hier gemacht haben, ist der absolute Wahnsinn. Die Energie und die Zeit, die sie in meine Traum-Strecke gesteckt haben, ist etwas, was für mich ganz besonders ist", zeigt sich Macdonald dankbar. "Diese Strecke zu bauen ist für mich der größte Erfolg überhaupt, nachdem ich nach meinem Unfall wieder aufs Bike steigen konnte. Genau in diesen Punkten fehlte mir davor das Selbstvertrauen - angsteinflößende, massive Jumps zu fahren."

Diese Strecke macht das Biken definitiv schwieriger. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Macdonald zeigt seine technischen Fähigkeiten. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Die massiven Jumps verpassten McDonald Selbstvertrauen. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Sein Traum, zu zeigen, was alles auf dem Downhill-Bike möglich ist, konnte nur umgesetzt werden, indem die Prozesse des Baus selbst an ihre Grenzen gelangten. Der gesamte Track wurde auf eine Art und Weise konstruiert, die innerhalb des Downhill-Sports einzigartig ist, was laut Morton wieder ein massiver Schritt nach vorne ist.

"Viele Athleten im Downhill-Sport sind der Ansicht, dass die Old-School-Strecken am besten sind - sofern sie unberührt bleiben. Aber manchmal ist es einfach so, dass das Fahrerlebnis intensiver wird, je mehr du daran arbeitest. Wenn du einen Bagger hast, der sich auf diese neue Art eine Strecke hinunter arbeitet, dann kreiert das einen vollkommen neuen Fahrstil", erklärt er weiter. "Jeder ist darauf bedacht, das Bike auf bereits existierenden Tracks schneller zu machen, anstatt die Herausforderung selbst härter zu machen. Wir alle fahren diese ausgeklügelten, futuristischen Bikes auf denselben Tracks, auf denen wir schon in den frühen 2000er-Jahren gefahren sind. Das haben wir hier mit Brooks Traum-Strecke versucht zu ändern."

"The Bulldog" war mit seiner Traum-Strecke definitiv zufrieden. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Zusammen erschufen die beiden ein wahres Meisterwerk - auf einem Standard, der keinen Vergleich findet. Macdonald setzt große Hoffnungen auf die Zukunft des Tracks. So gibt es bereits die Idee, ein Rennen dort zu veranstalten.

"Diese Strecke hat mich definitiv an meine Grenzen geführt und ich hoffe darauf, dass wir damit in Zukunft auch die Grenzen von anderen Athleten pushen können", meint er abschließend.