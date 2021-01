Ein Mann und sein BMX: Die 5 besten Videos von Bruno Hoffmann

Ursprünglich hat ihn der innerliche Drang, anders als die anderen zu sein, zum BMX geführt und seinen Wurzeln ist er seitdem immer treu geblieben. Auch heute noch trifft er sich häufig mit Underground-Ridern in den Streets, was auch seinen einzigartigen Fahrstil erklärt: Eine Mischung aus Underground, Style und atemberaubender Technik, die seit seinem Karrierestart 2008 sowohl Punktrichter, als auch BMX-Kollegen überzeugt. Seine außergewöhnlichen Skills auf dem Bike haben ihm in der Vergangenheit bemerkenswerte Erfolge eingebracht, darunter der 2. Platz bei den X-Games 2013 und der 3. Platz bei der Dew Tour 2012 - zwei absolute Karrierehighlights! Aber die Liste ist deutlich länger:

Freedom BMX „Rider of the Year"

Freedom BMX „Rider of the Year"

Freedom BMX „Rider of the Year"

BMX-Street-Action auf der Vulkaninsel Island

Zuhause bei: Bruno Hoffmann

In diesem Video shreddet das BMX-Ass mit seinen besten Kumpels durch seine Wahlheimatstadt Frankfurt und spricht über die Ursprünge seiner erfolgreichen BMX-Karriere und über die vielfältige Bike-Szene in seiner Heimat. Wer Bruno Hoffmann einmal ganz privat kennenlernen will, ist hier goldrichtig.

Bruno Hoffmann in Athen

Wenn Bruno Hoffmann nicht gerade zu Hause in Deutschland anzutreffen ist, ist er auf der ganzen Welt unterwegs. Für Videoprojekte und Contests gibt es für ihn kein Land der Welt, das zu weit weg ist. In diesem Fall geht es nach Athen, Griechenland, wo er gemeinsam mit zwei anderen BMX-Ridern die bestgehüteten Secret-Spots aufspürt und ein Wunderwerk der Architektur komplett neu interpretiert.

Bruno Hoffmann rockt – von Herten bis Montréal

In der ehemaligen Kohlestadt Herten lässt der BMX-Kumpel Bruno Hoffmann seiner Kreativität freien Lauf. Mit seinem Bike sprengt er aber nicht nur Grenzen - er überwindet sie auch: Von Herten in Deutschland geht es nämlich nach Montréal in Kanada, wo er heftige Street-Spots zerlegt. Wenn du ein Faible für besonderes Video-Editing, atemberaubende BMX-Skills und einen ungewöhnlichen Soundtrack hast, ist dieses Video genau dein Ding!

Bruno Hoffmann: Devil's Voice BMX Street Halloween Edition