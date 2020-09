CoD Black Ops: Cold War - 5 Highlights des neuen Games

Call of Duty Black Ops: Cold War lautet der Name des Nachfolgers von Call of Duty: Modern Warfare . Am 13. November wird das Spiel für die aktuellen Konsolen und den PC erscheinen, zum Release der PlayStation 5 und Xbox Series X gibt’s das Next-Gen-Upgrade. Hier sind 5 Fakten zum neuen Ableger , über die sich vor allem langjährige Fans freuen dürften.

1. Direkter Nachfolger zum ersten Black Ops

Okay, jetzt wird’s für Neueinsteiger etwas kompliziert. Black Ops: Cold War ist der Nachfolger von Black Ops aus dem Jahr 2010 und spielt zeitlich vor Black Ops II. Zu schnell? Nochmal langsam:

Call of Duty Black Ops: Cold war ist ein direkter Nachfolger zum 2010 veröffentlichten Black Ops und knüpft an die Geschehnisse des ersten Teils an. Ein Großteil der Handlung spielt sich im Jahr 1981 ab und behandelt die Auseinandersetzung der Sowjetunion mit den USA.

Im Rahmen der Kampagne trefft ihr bekannte historische Persönlichkeiten wie den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan , der im Januar 1981 sein Amt antrat. Mindestens genauso spannend: Bekannte Charaktere aus Teil Eins kehren zurück – darunter Woods, Hudson und Mason . Ob Cold War den Cliffhanger des ersten Black Ops auflöst, bleibt abzuwarten.

Einige bekannte Figuren der Black Ops-Reihe kehren zurück © Activision / Treyarch

2. Mehr Abwechslung & Möglichkeiten

CoD Black Ops: Cold War Kampagne zum Zweiten. Im Gegensatz zu den linearen Leveln und er vorgegebenen Hauptfigur, gibt sich der neueste Ableger deutlich variantenreicher.

Nicht nur, dass ihr eure eigene Hauptfigur erstellen und individualisieren dürft (inklusive Geschlecht, Namen, Aussehen, militärischem Hintergrund und psychologischem Profil), Cold War ermöglicht auch deutlich mehr Herangehensweisen, als es bislang in Call of Duty der Fall war.

So soll es innerhalb der Missionen Entscheidungsmöglichkeiten geben, die Auswirkungen auf den aktuellen Auftrag und sogar das Ende des Spiels haben sollen. Mehrere unterschiedliche Enden sollen den Wiederspielwert der Kampagne deutlich erhöhen.

Zudem wird es zwei umfangreiche Nebenmissionen geben, die erst durch das Sammeln von Hinweisen freigeschaltet werden wollen. Klingt jedenfalls schon mal deutlich spannender als die obligatorischen Dog-Tags und Sammelitems.

3. Multiplayer-Freuden für Black Ops-Veteranen

Hach, seien wir mal ehrlich: Call of Duty-Fans fiebern vor allem dem Multiplayer entgegen, oder? Natürlich haben Treyarch und Activision auch daran gedacht und statten den Mehrspielermodus mit vielen frischen Ideen und zurückkehrenden Fan-Favoriten aus.

Klassische Spielmodi wie TDM, Search and Destroy oder Domination werden durch ganz neue Optionen ergänzt (dazu später mehr). Außerdem gibt’s die kultigen Score-Streaks zurück, die auch nach dem eigenen Ableben erhalten bleiben. Und ja, auch das legendäre RC-Car ist wieder am Start!

Ebenfalls nice: Das klassische 3-Lane-Design der Maps kehrt zurück, nachdem die Karten des letzten Ablegers sich größtenteils von der klassischen Map-Struktur abwichen. Zurückkehren werden zudem das Black Ops-typische unendliche Sprinten , automatische Heilungssystem und die Mini-Map im HUD.

Und dann wären da ja noch Cross-Gen und Cross-Play . In Call of Duty Black Ops: Cold War darf im Multiplayer jeder mit jedem spielen. PS4 mit PS5 mit Xbox Series S/X und PC. Die erzielten Fortschritte können zudem jederzeit in alle Versionen übernommen werden.

Ach, fast hätten wir es vergessen: Der kultige Zombies-Koop-Modus feiert ebenfalls sein Comeback. Wenn wir die Gameplay-Fitzel in den letzten Sekunden des Multiplayer-Reveal-Trailers richtig deuten, verschlägt es uns diesmal in die düsteren Gemäuer eines Vergnügungsparks.

Der Zombies-Koop-Modus kehrt ebenfalls zurück © Activision / Treyarch

4. Mach mir das Battlefield

Der Black Ops: Cold War-Multiplayer bekommt ein paar neue Spielmodi spendiert. Einer davon hört auf den klangvollen Namen Fireteam und erinnert an diese andere große Shooter-Reihe da. Ihr wisst schon: Battlefield .

In Fireteams tummeln sich satte 40 Spieler auf einem Server (ja ja, in Battlefield sind es noch mehr). Die werden allerdings in zehn Vierer-Teams aufgeteilt und müssen innerhalb einer Runde verschiedene Aufgaben erledigen .

Laut Aussage der Entwickler sollen die Gefechte auf riesigen, weitläufigen Karten stattfinden, auf denen ihr auf unterschiedliche Fahrzeuge (abhängig von der Map) zurückgreift. Mal klemmt ihr euch hinter das Lenkrad von Strandbuggies, mal heizt ihr mit einem Schneemobil durch die Berge und mal attackiert ihr mit einem Speedboat ein Schlachtschiff.

Klingt ziemlich cool, genauso wie die anderen neuen Multiplayer-Modi VIP und Combined Arms . Während VIP an die Escort-Missionen aus dem klassischen Counter-Strike erinnert (mit dem Unterschied, dass ein Spieler zum VIP wird), geht im Combined Arms-Modus für 24 Spieler samt Fahrzeugen und Panzern mächtig die Post ab.

Große Maps im Battlefield-Stil? Wir sind dabei! © Activision / Treyarch

5. Call of Duty: Warzone ist zurück

Der beliebte Battle-Royale-Modus Call of Duty: Warzone wird in Black Ops: Cold War fortgesetzt. Wie genau es mit Warzone weitergehen wird, wissen wir derzeit noch nicht. Allerdings haben die Entwickler bereits einige Details verraten:

Warzone und der Multiplayer von Cold War teilen sich Level-Fortschritt und Freischaltungen

Alle Waffen, Aufsätze und Freischaltungen können sowohl im Multiplayer als auch in Warzone erspielt werden

Sämtliche bis jetzt in Warzone erspielten Inhalte wie Waffen, Operator oder Blaupausen bleiben erhalten

Nach dem Release von Cold War wird es neue Spielmodi und Map-Änderungen für Warzone geben

Ebenfalls bestätigt: Battle Pass und Seasons kehren zurück

Wo sich die Warzone-Gefechte nach dem Release von Call of Duty Black Ops: Cold War abspielen werden, haben die Entwickler noch nicht verraten. Aktuelle Leaks gehen davon aus, dass der Battle-Royale-Modus die Verdansk-Map durch eine brandneue Karte ersetzt .