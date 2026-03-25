Camilla Pedersen jagt drei Ultra-Rekorde beim Wings for Life World Run

Es läuft ganz gut. Seit November laufe ich etwa 100 km pro Woche. Viel mehr kann ich nicht laufen, weil ich nach meinem Unfall Osteoporose habe. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel laufe. Außerdem habe ich ein Bandscheibenproblem. Seit meinem Unfall muss ich viele Dinge in den Griff bekommen und herausfinden, wie ich es am besten anstellen kann. Anstatt nur zu laufen, fahre ich auch viel Rad, um meine Ausdauer zu verbessern. Ich laufe fünf bis sechs Mal pro Woche, mit zwei hochwertigen Trainingseinheiten. Ich laufe nicht zu schnell, denn das belastet den Körper zu sehr. Ich weiß, was ich tun muss, um mich nicht zu verletzen. Auf den ersten 50 km laufe ich ein bisschen schneller als mein Zieltempo, aber ich verbringe auch viel Zeit damit, genau in meinem Zieltempo zu laufen, damit sich mein Körper an den Rhythmus gewöhnt. Ich mache einen Long Run pro Woche von etwa 30 km. Ich glaube nicht, dass ich in meiner Vorbereitung länger als 30 km laufen werde, vielleicht 35 km. Ansonsten streue ich noch ein paar moderate Radausfahrten in mein Training ein, meistens ein bis zwei pro Woche.