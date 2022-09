Meldet euch an zu den deutschen Red Bull Campus Clutch Qualifiern!

findet auch 2022 wieder in über 50 Ländern statt. Erwartet werden erneut über 25.000 Teilnehmer:innen, die alles geben werden, um das

Der Hypetrain rund um Riots kompetitiven Shooter fährt in die nächste Station ein:

Stellt ein unschlagbares 5er-Squad mit euren Freunden auf die Beine und dominiert den Spike-Spot in den

Stellt ein unschlagbares 5er-Squad mit euren Freunden auf die Beine und dominiert den Spike-Spot in den deutschen Online-Qualifiers . Zieht mit eurem Team ins nationale Finale im LVL Berlin ein und belohnt euch dort mit dem heimischen Titel und mit einer Reise nach São Paolo, Brasilien. Denn hier findet das Weltfinale von Red Bull Campus Clutch 2022 statt. Klingt zu gut, um wahr zu sein?

So wie bei den ganz Großen, ist der Weg zum Erfolg natürlich gepflastert von unerschütterlichem Teamwork. Beherrscht ihr Kommunikation, Anpassungsfähigkeit und Recoil besser als eure Kontrahenten? Dann habt ihr den Sieg doch schon längst in der Tasche. Wie das im Vorjahr aussah, könnt ihr euch hier genau ansehen.

