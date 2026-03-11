Capcom Cup 12: Wer wird Street Fighter 6-Champion 2026?

Die aktuelle Pro-Tour von Street Fighter 6 steht kurz vor ihrem großen Finale. 48 Spieler:innen haben sich in Tokyo eingefunden, um dort um den Titel des Champions (und ein Preisgeld von 1.00.000$) zu kämpfen. Sie alle haben sich über ihre Turniererfolge im vergangenen Jahr für den 12. Capcom Cup qualifiziert. Zwischen den Teilnehmer:innen aus aller Welt sind auch drei Vertreter der Red Bull-Familie und ein Spieler aus der deutschen Street Fighter-Community. Am 14.03.2026 werden die 16 besten dieser eingeladenen Profis dann in einem finalen Bracket aufeinandertreffen.

49 Min The Art of Street Fighting Die besten "Street Fighter V" Spieler der Welt bereiten sich auf den Kampf ihres Lebens beim Red Bull Kumite vor.

01 Wo kann ich Capcom Cup 12 schauen?

Zum ersten Mal wird der Capcom Cup nicht komplett auf Twitch gestreamt. Die Gruppenphasen könnt ihr live nach wie vor live auf dem CapcomFighters-Twitch-Kanal ansehen, das Finale wird allerdings nur als Pay-Per-View-Event ausgestrahlt. Wer es sich kostenlos ansehen möchte: Capcom Cup 12 wird auch live in den Battle Hub innerhalb von Street Fighter 6 übertragen.

Capcom Cup 12 wird als PPV übertragen © Capcom

Alle Infos zum PPV findet ihr auf der offiziellen Capcom Cup-Website .

02 So funktioniert Capcom Cup 12

In Phase 1 treten die 48 qualifizierten Spieler in Gruppen aus vier in einem kleinen Double-Elimination-Bracket gegeneinander an. Der Sieger auf der Winner-Side qualifiziert sich für die Top 16. Wer aus der Losers-Side als Überlebender hervorgeht, zieht in Phase 2 ein. Phase 1 wird über den Zeitraum vom 11.03. - 12.03. ausgespielt.

In Phase 2 werden die Gewinner der Loser-Brackets aus Phase 1 in Gruppen aus jeweils drei Spieler:innen gepackt. Innerhalb dieser Gruppen wird per Round-Robin-System ein:e Teilnehmer:in ermittelt, welche:r dann in die Top 16 einzieht. Phase 2 findet am 13.03.2026 statt.

Die Top 16 stellt die Finalrunde des Capcom Cup 12 dar. Die dafür qualifizierten Spieler:innen spielen in einem Single-Elimination-Bracket um den Champion-Titel. Dieses Finale findet am 14.03.2026 statt.

03 Die Red Bull-Profis im Turnier

Big Bird

Big Bird ist der Beweis dafür, das Talent einen an die Spitze bringen kann. © Li Hoang Red Bull Content Pool

Aktuelle Position: Qualifiziert für Top 16

Big Bird hat seinen Platz in der oberen Riege der Street Fighter-Profis mit seiner Performance in Street Fighter 6 gefestigt. Nach einem furiosen Start mit der Newcomerin Marisa, spezialisiert er sich mittlerweile auf seinen Main aus Street Fighter V-Tagen: Rashid.

Im Capcom Cup 12 zielt er erneut darauf, den Champion-Titel zu erringen. In den letzten beiden Jahren musste er sich trotz guter Performance auf Turnieren wie EVO und dem Red Bull Kumite bereits vor der Top 16 geschlagen geben.

Zum aktuellen Zeitpunkt hat er aber diese Hürde zumindest bewältigt. Leider musste er dafür seinen Teamkollegen MenaRD ins Losers-Bracket kicken, aber er steht aktuell in der Top 16.

Match-History:

Gewinnt 3-1 gegen YHC-mochi

Gewinnt 3-1 gegen MenaRD

MenaRD

MenaRD hat bereits mehrere Capcom Cups gewonnen. © Maria Jose Govea

Aktuelle Position: Spielt um Einzug in Phase 2

Im Vergleich zu Big Bird hat Mena bereits einige Capcom Cups gewinnen können. Allerdings ausschließlich in Street Fighter V. Seine Street Fighter 6-Resultate sind dennoch beachtlich. Zuletzt konnte er Kakeru mit einem souveränen 3-0 besiegen, um zum EVO-Champion 2025 zu werden. EVO Japan 2025 konnte er ebenfalls gewinnen. Mit einem Sieg im Capcom Cup 12 würde er damit den Hattrick holen.

Leider musste er bereits in der Vorrunde gegen seinen Red Bull-Kameraden Big Bird spielen und sich geschlagen geben. Aktuell spielt er also noch um den Einzug in Phase 2, während Big Bird einen sicheren Platz in der Finalrunde besitzt.

Match-History:

Gewinnt 3-2 gegen DarkCogi

Verliert 1-3 gegen Big Bird

Gachikun

Gachikun setzt auch in Street Fighter 6 auf Rashid © Li Hoang / Red Bull Content Pool

Aktuelle Position: Spielt um Einzug in Phase 2

Für Gachikun blieb der große Durchbruch in Street Fighter 6 noch aus. Im Capcom Cup X war der Champion-Titel allerdings zum Greifen nah. Hier verlor er lediglich im Halbfinale mit einer Score von 2-3 gegen Chris Wong.

Aktuell kämpft er nun um das Überleben in Capcom Cup 12. Sein erste Match gegen Vxbao brachte ihn leider ins Losers-Bracket. Hier muss er sich nun gegen NotPedro und Kobayan durchsetzen.

Match-History:

Verliert 1-3 gegen Vxbao

04 Alle Ankündigungen des Capcom Cups 12

Sobald neue Infos und Ankündigungen rund um die Zukunft von Street Fighter 6 präsentiert wurden, findet ihr dieser Seite.