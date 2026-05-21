League of Legends: Die Top 10 Momente von Caps legendärer Karriere

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es fast unmöglich zu behaupten, dass der Westen jemals einen besseren League of Legends-Spieler hervorgebracht hat als Rasmus "Caps" Winther. In diesem Jahr nahm Caps zum zehnten Mal in Folge am LEC-Finale teil und gewann seinen 16. nationalen Titel. Und er bringt die Spitzenteams aus Korea und China immer noch ins Schwitzen, denn er hat G2 zu einem fantastischen Lauf bei First Stand 2026 geführt.

Mit einer MSI-Trophäe und 16 LEC-Titeln gibt es nur wenige, die Caps' Erbe auch nur annähernd erreichen können. Angesichts der Gerüchte, dass er der nächste Spieler sein könnte, der in die Hall of Legends von Riot Games aufgenommen wird, werfen wir hier einen Blick zurück auf die (bisher) 10 größten Momente von Caps' legendärer Karriere.

01 Caps tötet Perkz bei seinem Debüt in der EU LCS im Alleingang

Immer gut drauf: Fnatics Mid-Laner Caps © Riot Games

Nachdem er in der türkischen Liga beeindruckt hatte, gab Caps 2017 sein mit Spannung erwartetes Debüt in der EU LCS - und der vielversprechende Spieler musste gleich ins kalte Wasser springen und gegen den amtierenden Meister G2 Esports und den talentierten Mid-Laner Luka "Perkz" Perković antreten.

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Nur fünf Minuten nach Beginn des zweiten Matches der Serie hatte Caps Perkz zweimal getötet, wobei der junge Däne in beiden Fällen bemerkenswerte Sidesteps und Limit-Tests zeigte. Der erste Kill war besonders beeindruckend, denn Caps sah aus, als würde er sterben, doch er preschte nach vorne und hatte genau die richtige Menge an Schaden, um Perkz zu töten.

Caps gewann diese Serie zwar nicht, aber diese Kills waren eine frühe Warnung für den Rest der Liga - Fnatic hatte ein Juwel ausgegraben.

02 "Dylan, wir müssen Vayne gehen"

Der ikonischste Moment für Caps kam 2018, als der Däne begann, sich wohl zu fühlen und seine genialen Off-Meta-Picks zu zeigen.

Während des Halbfinales der EU LCS Summer 2018 Playoffs war der Druck groß und Caps entschied, dass dies der perfekte Moment war, um zum ersten Mal in der Wettbewerbsgeschichte Vayne in der Mitte zu spielen.

"Dylan, wir müssen Vayne spielen", flehte Caps seinen verblüfften Trainer an, während die anderen Spieler von Fnatic erstaunt zusahen.

Als sein Teamkollege zweifelnd fragte: "Werden wir damit das Spiel gewinnen?" antwortete Caps selbstbewusst: "Natürlich", und strahlte dabei von einem Ohr zum anderen vor lauter Zuversicht und Begeisterung.

Zu Beginn war der Pick ein Desaster. Caps starb früh und war die meiste Zeit des Spiels anonym. Doch dann machte er ein herausragendes Spiel: Er betäubte die Tristana von Steven "Hans Sama" Liv mitten in der Luft, bevor er durch die Tanks der Misfits ziehen konnte, um die gegnerische Belagerung von Fnatics Basis zu stoppen und das Spiel zu drehen.

Fnatic gewann das Spiel und die Serie auf dramatische Weise, und das alles nur, weil Caps mutig und verrückt genug war, Vayne zu wählen, und geschickt genug, um das Spiel zum Laufen zu bringen.

03 Caps führt Fnatic ins erste europäische Worlds-Finale seit Jahren

Später in diesem Jahr schrieb Caps Geschichte, als er Fnatic dabei half, das Finale der LoL-Weltmeisterschaft zu erreichen - etwas, das seit Saison 1 im Jahr 2011 kein westliches Team mehr geschafft hatte - bevor Korea überhaupt seinen eigenen Server hatte.

Und in der Serie davor sorgte Caps dafür, dass Fnatic und Europa Geschichte schrieben, indem er Cloud9 im Halbfinale mit einem fantastischen Quadra-Kill besiegte.

Gerade als es so aussah, als würden C9 ihre Basis verteidigen und das Spiel möglicherweise noch drehen, griff Caps wieder zu und schaltete mit einer perfekten Combo vier Gegner ganz alleine aus.

04 Pentakill gegen SKT T1

G2 hat 2019 Geschichte geschrieben © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Nachdem es Caps nicht gelungen war, mit Fnatic die Worlds zu gewinnen, nahm er seine Suche nach internationalem Erfolg 2019 mit zu G2 Esports. Dort wurde sein alter Rivale Perkz sein Teamkollege, nachdem er zum ADC gewechselt war. Gemeinsam schufen sie Magie.

Die Fans wussten, dass dieses Team etwas Besonderes war, als Caps einen Pentakill gegen LoLs prestigeträchtigstes Team, SKT T1, erzielte und seinen Leuten half, die koreanischen Giganten mit 3:2 zu besiegen sowie das Finale des Mid-Season Invitational zu erreichen.

05 Caps wird MVP beim einzigen internationalen Finalsieg in Europa

Gleich in der nächsten Serie holte sich Caps seine größte Auszeichnung.

G2 Esports besiegte Team Liquid mit 3:0 und gewann den MSI-Titel 2019 in der schnellsten internationalen Best-of-Five-Serie aller Zeiten - ein Rekord, der auch sieben Jahre später noch Bestand hat.

In Anbetracht des Niveaus der Teams während Fnatics Worlds-Sieg in Season 1 gilt der MSI-Triumph von G2 als die einzige internationale LoL-Trophäe des Westens.

Caps wurde in diesem Finale mit dem MVP-Award ausgezeichnet, da er in jedem der drei Matches nur einmal starb, während er die nordamerikanischen Champions dominierte.

06 Caps zeigt es seinem ehemaligen Team

Caps hat das Publikum immer auf den Beinen © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Man kann mit Sicherheit sagen, dass Caps' Selbstvertrauen im Jahr 2019 auf einem Allzeithoch war. Als ob es für die Fnatic-Fans nicht schon schmerzhaft genug gewesen wäre, ihn mit G2 den MSI gewinnen zu sehen, zeigte er seinem ehemaligen Team mit einem unglaublichen Game, was es verpasst hatte.

Mit einer ausgeklügelten Strategie drehte Caps einen Gank in einem Moment purer Magie um. Dieser Spielzug führte dazu, dass G2 das Spiel gewann und die Serie in Spiel 5 des Upper Brackets der Sommer-Playoffs 2019 ging, wo sich Caps' Team schließlich durchsetzen konnte.

07 Caps stiehlt als Sylas die Show (und das Ultimate)

In der vielleicht besten Einzelleistung, die Caps je gezeigt hat, dominierte der dänische Profi Gen.G bei den Worlds 2020 mit seinem Sylas-Pick.

Caps spielte Teamkämpfe in Perfektion, stahl Ultimates und setzte sie wunderbar ein, um sich in Scharmützeln einen Vorteil zu verschaffen und eine Menge Schaden anzurichten.

High-Level-Spieler werden dir sagen, dass Gesundheit eine Ressource ist, und Caps hat das bewiesen, als er ständig in niedrige HP eintauchte, bevor er irgendwie überlebte und sich regenerierte, während er einen Pick nach dem anderen fand.

Dieser Spielzug wurde so ikonisch, dass er schließlich im animierten Musikvideo für den LoL Worlds 2025 Song Sacrifice verewigt wurde.

G2 fegte Gen.G an diesem Tag mit 3:0 vom Platz und es sollte für weitere fünf Jahre der letzte Best-of-Five-Sieg des Westens gegen ein koreanisches Team sein, bis Caps 2026 wieder antrat...

08 Caps schaltet Faker zweimal im Alleingang aus

Es besteht kein Zweifel daran, dass Faker der beste LoL-Spieler aller Zeiten ist; möglicherweise ist er sogar der beste Spieler im gesamten Esport. Doch Caps hat Faker immer wieder an seine Grenzen gebracht

Auf der MSI 2024 hat Caps die Welt daran erinnert, wie talentiert er gegen die stärkste mögliche Konkurrenz ist. In einem Best-of-Five-Spiel gegen T1 hat Caps Faker zweimal im Alleingang auf der Lane getötet und den legendären Profi mit sehr intelligenten Spielzügen übertrumpft.

In der ersten Runde sprang Caps mutig als Tristana nach vorne und zeigt schnell, was Sache ist. Und auch später in der Serie hat Caps Faker im wahrsten Sinne des Wortes erneut umgerannt.

Caps blitzte hinter Fakers Aurelion Sol auf und drehte sich dann im Kreis, um dem Feueratem auszuweichen und einen weiteren beeindruckenden Einzelkill zu erzielen.

09 Caps trägt G2 zu seinem 16. LEC-Titel

Im Jahr 2026 ist Caps immer noch am Drücker und zeigt Spielzüge, die aus einer anderen Welt zu sein scheinen.

Karmine Corp hat G2 in EMEA heftige Konkurrenz gemacht, aber Caps hat sie im Finale von LEC Versus daran gehindert, ihre erste LEC-Trophäe zu gewinnen. Die Serie ging bis zum 5. Spiel und das letzte Spiel endete in einem spannenden Duell.

KCorp hatte die Trophäe schon in der Hand, aber Caps stoppte den Ältesten Drachen in einem Eins-gegen-Zwei dank einiger absurder Bewegungen.

KCorp bekam noch den Elder-Buff für die Ausführung, aber Caps überlebte irgendwie. Ein weiterer Treffer hätte ihn getötet und G2 wahrscheinlich die Serie gekostet, aber Caps spielte perfekt und holte sich seinen 16ten LEC-Titel.

10 Statement-Run bei First Stand

Nach so vielen Jahren des Schmerzes beendeten G2 und Caps endlich das Warten auf einen westlichen Sieg gegen ein koreanisches Team in einem Best-of-Five-Spiel - der erste derartige Sieg seit dem Sieg über Gen.G bei den Worlds 2020.

Beim First Stand 2026 gelang ihnen das gleich zweimal: Sie besiegten BNK FEARX und eine viel stärkere Version von Gen.G mit 3:0, wobei letzteres wohl eine der größten Überraschungen der LoL-Geschichte war.

Gen.G hatte das ganze Jahr über keine einzige Serie verloren und auch im Jahr 2026 nur zwei Spiele in der hart umkämpften LCK verloren.

G2 verlor zwar das First Stand-Finale gegen Bilibili Gaming, aber ihre beiden Siege gegen koreanische Teams waren schon ein bemerkenswerter Triumph für sich.

Und es war ein weiteres Beispiel dafür, dass Caps den Status quo auf den Kopf stellt und den westlichen LoL-Fans den Glauben zurückgibt.