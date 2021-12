Carlos Sainz: Die besten Videos seiner Karriere

WRC Unfiltered Join Mike Chen and his team of WRC experts for an … 0

. Der aus Madrid stammende Fahrer wird wieder am Steuer eines neuen Hightech-Autos, des Audi RS Q e-tron, eines Hybridfahrzeugs, sitzen, das sich beim spektakulärsten und wildesten Autorennen der Welt einen Namen machen will.

Aber vor dem großen Ereignis hatte Carlos noch zwei Überraschungen auf Lager. Am 28. November gab es in der spanischen Hauptstadt den Red Bull Carlos Sainz Showrun. Eine einzigartige Demonstration, bei der der Champion in einige der kultigsten Fahrzeuge des Motorsports einstieg und auf dem Paseo de Recoletos dem Publikum ordentlich einheizte.

