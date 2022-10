Red Bull Rampage 2022: Ein exklusiver Blick auf Carson Storchs Line

Carson Storch: Es fühlt sich so an, als wären wir erst vor kurzem hier gewesen -- dieses Jahr ist wie im Flug vergangen! Ich fühle mich physisch sehr viel besser vorbereitet als zuvor. Nachdem ich das Areal auch noch nicht kenne, freue ich mich ganz besonders, hier zu sein.

Ich habe in den letzten Monaten viel Zeit auf dem Bike verbracht und an Proving Grounds [das im frühen September in Oregon, USA, ausgetragen wurde] teilgenommen. Das hat mir dabei geholfen, zurück in den "Competition Mode" zu finden. Mein Körper fühlt sich gut an, womit ich mich unheimlich darauf freue, dass es endlich losgeht. Es braucht immer viele Monate der mentalen Vorbereitung, was daran liegt, dass dieses Event so gnadenlos ist. Insgesamt bin ich aber guter Stimmung -- was für die Vorbereitung spricht, die ich absolviert habe.