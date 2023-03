Wer ist Ceb? Dota 2's glorreicher Comeback-König

Wie viel Einfluss kann ein Einzelner in der Welt des Team-Esports haben? Für Fans von Dota 2, die die unglaubliche Karriere von Sébastien "Ceb" Debs verfolgt haben, ist die Antwort kaum zu toppen. OGs geliebter Offlander, der erste zweifache Champion des International und jetzt der Comeback-König.

Nur wenige haben es geschafft, einen derart legendären Status in der Esport-Community zu erlangen, denn der Name Ceb ruft in der gesamten Branche ein Gefühl der ehrfürchtigen Anerkennung hervor. Von einer Karriere, die 2011 begann, über die Irrungen und Wirrungen, die ihn und sein Team über ein Jahrzehnt hinweg zu Esports-Ruhm brachten, bis hin zu seiner Arbeit bei der Entwicklung von OGs aufstrebenden Stars - Cebs Karriere lässt sich nicht einfach durch einen einzigen Erfolg definieren.

Kürzlich hat sich Ceb wieder aus dem Ruhestand zurückgemeldet und ist nach einer Auszeit von der Hauptbühne in den aktiven Dienst von OG zurückgekehrt. Sein Name war im letzten Jahr wieder in aller Munde, aber falls ihr einen Teil seiner epischen Geschichte verpasst habt, geht diese neue Dokumentation CEB: A Major Comeback im Detail auf die Höhen und Tiefen seiner bunten Karriere ein.

Seht euch CEB: A Major Comeback an und lest weiter, um noch mehr zu erfahren...

1 h 24 Min CEB: A Major Comeback Der Dota 2-Spieler Sébastien Debs kehrt aus dem Ruhestand zurück, um sein Team beim ESL One Stockholm Major zu unterstützen.

Wer also ist Ceb? Fangen wir ganz am Anfang an.

01 2011-2018: Frühe Erfolge und Cebs Aufstieg zu OG

Seine frühe Karriere begann 2011 bei Team Shakira, wo er unter dem Namen 7ckingMad spielte, bevor er über eine kurze Station bei den Western Wolves zu Mortal Teamwork wechselte. Es war bei mTw, wo Ceb wirklich glänzte, da das Team als ernsthafter Anwärter für The International 2012 galt und seine Rivalen NEXT.kz in den West Qualifier Finals schlug. Leider brach mTs, wie viele junge Esport-Teams, auseinander, so dass Ceb wieder zum neu formierten Team Shakira zurückkehrte.

Einige Namens- und Kaderänderungen später hatte Cebs Team einige aufregende Siege und herzzerreißende Niederlagen erlebt. Durch verschiedene Zusammenschlüsse war das Team eine Zeit lang DD.Dota, stieg dann wieder aus der Asche und wurde Sigma, dem Team, mit dem Ceb die meisten frühen Erfolge feierte.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Team und einem kleinen Rollenwechsel - er arbeitete als Analyst beim Major in Shanghai - wurde er als Teamcoach für OG Esports engagiert. Mit einem Schlag hatte Ceb sein Selbstvertrauen gefunden und die Welt begann ihm Aufmerksamkeit zu schenken. Sein Coaching und seine Motivation ließen das Team zu unglaublichen Höhen aufsteigen - es dominierte und gewann bei den Majors in Frankfurt, Manila, Boston und Kiew. Doch vor dem The International 2018 wurde der Kader von OG auf den Kopf gestellt, als die Schlüsselspieler Gustav "s4" Magnusson und Tal "Fly" Aizik das Team verließen und plötzlich eine Lücke gefüllt werden musste.

Seit seinem Beitritt zu OG ist Cebs Name zum Synonym für das Team geworden © Red Bull

02 2018-2020: Erfolge mit OG und eine unschlagbare The International Performance

Obwohl er 2016 mit dem Spielen komplett aufgehört hatte als er Trainer wurde, nahm Ceb 2018 an seinen ersten offiziellen Spielen bei The International teil. Das TI8 in Vancouver war zu diesem Zeitpunkt das größte Esports-Turnier, das jemals stattfand, mit einem Preisgeld von über 25,3 Millionen Dollar und Zuschauern aus aller Welt. OG hatte einen wackeligen Start und kam über die Open Qualifiers ins Turnier, dominierte dann aber im Main Event immer wieder bis sie im Grand Finals gegen PSG.LGD antraten und den ersten TI-Titel in einer zweijährigen Siegesserie einfuhren.

TI9 brach in Sachen Aufmachung und Preisgeld den eigenen Rekord von 2018. Und OG kehrte mit Ceb als Offlaner zurück. Das Team gewann zunehmend an Selbstvertrauen und setzte sich mit seiner bislang kultigsten Aufstellung an die Spitze des Gruppentischs und hinterließ im Hauptturnier keine Gefangenen. OG war das erste und letzte Team, das zweimal hintereinander bei The International gewonnen hat.

Da gab es dieses Turnier, wo ich mit dem Wecker aufwachte und gleich auf Snooze drückte, dann dachte ich: Moment mal, was passiert hier gerade mit mir? Sébastien 'Ceb' Debs

Cebs Feuer brannte hell und seine Motivation war wie eine Superkraft, die ihn jeden Tag dazu antrieb besser zu werden, mehr zu spielen und sich mehr anzustrengen. Es schien ihm, als könnte es ewig so weitergehen, aber es gab eine große Ankündigung, die jeden OG-Fan bis ins Mark schockieren würde.

Mit Ceb in der Offlane wurde OG zum ersten Back-to-Back-Champion des TI © Red Bull

03 Zeit der Entscheidung: Ceb zieht sich in den Ruhestand zurück

Wenn du deine Träume verwirklicht hast, wie hältst du die Leidenschaft am Brennen? Wie geht es weiter? Cebs bisherige Karriere war in guten wie in schlechten Zeiten mit einer aggressiven Dynamik gesegnet, aber dieser Expresszug begann sich nun zu verlangsamen. Er hatte nicht nur große Erfolge erzielt, sondern spielte auch seit einem Jahrzehnt das Spiel, das er liebte, und zwar als Vollzeitjob. Verständlicherweise begann der Glanz ein wenig nachzulassen und ein Burnout machte sich bei ihm breit.

Ceb machte seinem Team und der Öffentlichkeit klar, dass er nicht zulassen würde, dass seine Liebe zum Spiel auf etwas reduziert würde, das er nur für seinen Lebensunterhalt tat. Es war an der Zeit, zurückzutreten. In seinen eigenen Worten: "Es gab einen bestimmten Tag, an dem sich alles änderte. Normalerweise weiß man vor einem Turnier, einer großen LAN, einem Major oder einem TI, dass die besten Spieler dort sein werden, also wachte ich zwei Stunden vor dem Wecker auf und konnte nur schwer einschlafen. Mein Gehirn war ununterbrochen am Arbeiten.

"Und dann war da dieses eine Turnier, bei dem ich zum Wecker aufgewacht bin, auf Snooze drückte, und dann dachte: Moment mal, das fühlt sich so anders an. Es ist nicht in Ordnung."

Außerdem stellte er fest, dass seine Beziehungen, auch die zu seiner langjährigen Freundin, darunter litten und ihn an einem normalen Tagesablauf hinderten. Für Ceb waren die Opfer, die er für Dota gebracht hatte, nun genug. Er gab über OG eine Erklärung heraus, dass er sich zurückziehen würde, und seine Abschiedsbotschaft lautete: "Wir haben als Underdogs gespielt und als Favoriten gespielt. Wir traten mit dem Hunger und dem Feuer der aufstrebenden Teams an, und wir traten mit dem Selbstvertrauen der Titelverteidiger an. Es fühlt sich wirklich so an, als hätten wir das meiste durchgemacht, was das kompetitive Dota zu bieten hat."

Ceb und N0tail haben unter allen möglichen Umständen zusammen gespielt © Red Bull

04 Eine Veränderung liegt in der Luft: Ceb kriegt "das Jucken"

Freund, Kollege und Vertrauter Johan 'N0tail' Sundstein hatte sich ebenfalls aus der professionellen Esport-Szene zurückgezogen und verbrachte seine Zeit mit den Dingen, die er schon immer machen wollte - Surfen, Gartenarbeit, Gleitschirmfliegen usw. Aber er bemerkte, dass Ceb nicht ganz die gleiche Erfahrung machte. Obwohl das professionelle Dota-Spiel den größten Teil seiner Zeit in Anspruch genommen hatte, gab es ein wettbewerbsorientiertes Element in seiner Persönlichkeit, das einfach nicht verschwinden wollte. Er hatte das Verlangen, N0tail nannte es "das Jucken", zurück in die Arena zu gehen.

Zu diesem Zeitpunkt sah OG schon ganz anders aus, mit einer Umstrukturierung des Kaders rundum zwei 16-jährige Wunderkinder. Wie der Dokumentarfilm zeigt, war diese neue Aufstellung ein großes Risiko und sorgte zunächst für erhebliche Unruhe unter den Fans.

Wir traten mit dem Hunger und dem Feuer der aufstrebenden Teams an und wir traten mit dem Selbstvertrauen der Titelverteidiger an Sébastien 'Ceb' Debs

Nach zwei Jahren der pandemischen Unterbrechung sollte das Stockholmer ESL-Major 2022 das erste mit Spannung erwartete Live-Event sein. Die neue OG Truppe hatte bei diesem LAN-Debüt viel zu beweisen. Leider gab es bei OG eine weitere Veränderung: Kapitän Mikhail 'Misha' Agatov und Trainer Evgenii 'Chuvash' Makarov konnten nicht teilnehmen, so dass N0tail die Rolle des Trainers übernahm und der zurückgetretene Ceb sein Comeback feierte.

Cebs Karriere war voller Spannung und Veränderungen © Red Bull

05 Cebs Major-Comeback mit dem brandneuen OG-Team

Die Rückkehr von Ceb in das Team gab den jüngeren Spielern das Selbstvertrauen mit Schwung aufzutreten. Er ermutigte und trieb sie an, wie nie zuvor zu spielen. OG kam in der Gruppenphase in Schwung, belegte den zweiten Platz in der Gesamtwertung und ging mit unvergleichlicher Energie in das Hauptturnier. Trotz eines kurzzeitigen Ausrutschers in den Playoffs, bei dem es so aussah als würde das Team ausscheiden, kämpfte es sich zurück und gab auf dem Weg ins große Finale nur noch ein Spiel ab.

Cebs Comeback war größer als erwartet © Red Bull

OG lernte durch die beiden Veteranen aus jedem Fehler und Cebs einzigartiger und aggressiver Spielstil gab ihnen den entscheidenden Vorteil. Eine Legende im Team zu haben, kann viel bewirken, wenn man versucht, die Konkurrenz einzuschüchtern. Und schon bald stand OG im Grand Final dem Team SoloMid gegenüber.

Das überraschende Team, das selbst von den eigenen Fans belächelt und angezweifelt wurde, zeigte in der Endrunde seines ersten Major-Turniers, was in ihm steckte. Sie gewannen das gesamte Turnier und stemmten die Trophäe in die Höhe.

Cebs Karriere ist voller Aufregung und Dramatik und bietet mehr Details als in einen Artikel passen können. Seht euch die Dokumentation oben an, um mehr darüber zu erfahren, wie der junge französische Spieler zur Dota 2 Legende wurde.