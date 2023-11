Champions Hockey League: Der Guide für alle Kufencracks

Im internationalen Eishockey ticken die Uhren in vielerlei Hinsicht anders. Eine Weltmeisterschaft? Anders als im Fußball oder Basketball jeden Sommer im Kalender! Der Stellenwert des Europapokals für Klubs? Tricky, weil Name und Format gefühlt häufiger switchen wie die Line Ups auf dem Eis.

, die Langform für Kontinental Hockey League. Über die Jahre nahmen auch europäische Teams aus der Slowakei, Tschechien oder Kroatien an der in russischer Hand befindlichen Liga teil.

2019 gelang als bisher einziges deutsches Team der Sprung ins Endspiel (1:3 vs. Frölunda HC Göteborg). Die Konstanz führte zu einem stetigen Anstieg in der ewigen Tabelle der Champions Hockey League: 117 Punkte aus insgesamt 68 CHL-Partien bedeuten Rang drei hinter Frölunda und Tappara Tampere.

