Champions League: Für RB Leipzig geht es an die Anfield Road

gekommen. Aber statt auf Chelsea treffen die Roten Bullen nun auf einen anderen englischen Spitzenverein. Gegner am 16. Februar/10. März ist der aktuelle englische Meister FC Liverpool, der die Champions League insgesamt sechsmal und zuletzt 2019 gewann. Die Leipziger empfangen die „Reds“ zunächst in der heimischen Red Bull Arena, im Rückspiel geht es an die traditionsreiche Anfield Road.

„Das ist natürlich ein sehr schweres Los“, erklärt RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche: „Liverpool hat eine starke Mannschaft und viel Erfahrung - vor allem auch in der Champions League. Wir haben aber bereits mehrfach gezeigt, dass wir große internationale Gegner schlagen können - unter anderem zuletzt in der Gruppenphase.“

„Das ist natürlich ein sehr schweres Los“, erklärt RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche: „Liverpool hat eine starke Mannschaft und viel Erfahrung - vor allem auch in der Champions League. Wir haben aber bereits mehrfach gezeigt, dass wir große internationale Gegner schlagen können - unter anderem zuletzt in der Gruppenphase.“

„Das ist natürlich ein sehr schweres Los“, erklärt RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche: „Liverpool hat eine starke Mannschaft und viel Erfahrung - vor allem auch in der Champions League. Wir haben aber bereits mehrfach gezeigt, dass wir große internationale Gegner schlagen können - unter anderem zuletzt in der Gruppenphase.“

Fußball RB Leipzig erreicht in der Champions League erneut die K.o.-Phase

Fußball RB Leipzig erreicht in der Champions League erneut die K.o.-Phase

Historisch erfolgreiches Jahr 2020 für die Roten Bullen