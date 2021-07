Street Fighters Pro Tipps: So spielt ihr Chun-Li

Street Fighter bietet eine stetig wachsende Palette an interessanten Charakteren. Bei all den Fightern ist es nicht immer leicht den Überblick zu behalten oder seinen Favoriten zu finden. Aus diesem Grund stellen wir euch die Street Fighter in unserem Guide einmal im Detail vor.

Optisch war sie an den Charakter Tong Pooh aus Capcoms Arcade-Action-Game Strider angelehnt. Tong trug ebenfalls eine chinesische Robe, Hairbuns und Leggins. Chun-Lis Name ist übrigens Mandarin und bedeutet soviel wie Frühlingsschönheit.

Want to see my Kung-Fu? I'll show you.

The Art of Street Fighting

Sie trägt in der Szene nicht umsonst den Titel “First Lady of Fighting Games”.

Wie bereits erwähnt war Chun-Li ein Teil der “World Warrior”, den originalen 8 Fightern aus Street Fighter II. Sie trägt in der Szene nicht umsonst den Titel “First Lady of Fighting Games”.

