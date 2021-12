Clemens Millauer: Absolutely true! Wir haben in der Projektplanung alle möglichen Varianten durchgespielt, wie ich von unten nach oben komme. Seilwinde und Skidoo waren natürlich Fixstarter auf unserer Setlist. Aber ein Hubschrauber – no way, das ist verrückt und kann nicht klappen! Nach den ersten Video-Calls mit den Flying Bulls war jedoch klar, dass es klappen wird, mich mit dem Heli einen Teil der Strecke zu ziehen und sie mit am Start sind. Denn um einen Kicker von der falschen Seite zu springen, brauchten wir viel Geschwindigkeit – das konnte nur so klappen. Ich wusste nicht, wie es sich anfühlen wird, wenn der Heli am Seil zieht, an dem ich mich festhalte. Da war der Respekt vor dem ersten Testrun schon extrem groß. Aber nach dem Testrun war für mich sofort klar: Es klappt, die Flying Bulls Piloten Christoph und Mirko haben die AS 350 B3+ "ÉCUREUIL" richtig gut im Griff und ich kann auf der Piste mit dem Snowboard auch mit den Kräften umgehen, die auf mich wirken. Solche G-Kräfte habe ich sonst noch nie gespürt. Wenn der Hubschrauber anzieht, musst du richtig gut am Board stehen, denn diese Naturgewalt verzeiht nicht den kleinsten Fehler.