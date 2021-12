'Snowboarding Reverse' by Clemens Millauer: Behind the Scenes

Making of: 'Snowboarding Reverse' by Clemens Millauer

: Der gebürtige Oberösterreicher lebt mit Olympiasiegerin Anna Gasser in Kärnten – aber im Winter schlagen sie ihr 'Wohnzimmer' im Absolut Park auf, um sich auf die Wettkämpfe vorzubereiten. Genau dort war auch die Location für seinen ganz besonderen "One-eigthy", mit dem er seine ganz eigene Snowboard-Challenge erschaffen hat. "Es hat echt richtig gut funktioniert. Wir haben uns am Limit bewegt, aber wir haben garantiert nichts gefaked", betont Clemens Millauer. "Und natürlich waren auch ein paar gute Slams dabei."

Stell dir vor, du hast ein besonderes Talent, du kannst etwas besser als die meisten anderen Menschen auf dieser Welt. Und dann gehst du einfach her – und stellst alles auf den Kopf! Clemens Millauer hat genau das gewagt und erschuf so mit seiner Crew und den Flying Bulls ein einzigartiges Projekt mit dem Titel 'Snowboarding Reverse'. "Vor dem ersten Drehtag waren alle im Team aufgeregt", erzählt Clemens Millauer. "Nach einem Jahr Planung war die gesamte Crew extrem motiviert und ich war mir sicher, dass alles super klappen würde, weil wir einfach perfekt vorbereitet waren". Dennoch blieben viele Unbekannte, denn das Bergauffahren mit dem Snowboard kann man nicht wirklich vorab simulieren – da passiert vieles direkt bei den Runs für die Aufnahme.

Stell dir vor, du hast ein besonderes Talent, du kannst etwas besser als die meisten anderen Menschen auf dieser Welt. Und dann gehst du einfach her – und stellst alles auf den Kopf! Clemens Millauer hat genau das gewagt und erschuf so mit seiner Crew und den Flying Bulls ein einzigartiges Projekt mit dem Titel 'Snowboarding Reverse'. "Vor dem ersten Drehtag waren alle im Team aufgeregt", erzählt Clemens Millauer. "Nach einem Jahr Planung war die gesamte Crew extrem motiviert und ich war mir sicher, dass alles super klappen würde, weil wir einfach perfekt vorbereitet waren". Dennoch blieben viele Unbekannte, denn das Bergauffahren mit dem Snowboard kann man nicht wirklich vorab simulieren – da passiert vieles direkt bei den Runs für die Aufnahme.

Stell dir vor, du hast ein besonderes Talent, du kannst etwas besser als die meisten anderen Menschen auf dieser Welt. Und dann gehst du einfach her – und stellst alles auf den Kopf! Clemens Millauer hat genau das gewagt und erschuf so mit seiner Crew und den Flying Bulls ein einzigartiges Projekt mit dem Titel 'Snowboarding Reverse'. "Vor dem ersten Drehtag waren alle im Team aufgeregt", erzählt Clemens Millauer. "Nach einem Jahr Planung war die gesamte Crew extrem motiviert und ich war mir sicher, dass alles super klappen würde, weil wir einfach perfekt vorbereitet waren". Dennoch blieben viele Unbekannte, denn das Bergauffahren mit dem Snowboard kann man nicht wirklich vorab simulieren – da passiert vieles direkt bei den Runs für die Aufnahme.

Possible or not?

'Snowboarding Reverse': Wie Clemens Millauer die Piste auf den Kopf stellt Upside down. Boy, you turn me. Clemens Millauer …

Statt mit dem Lift auf den Berg hinaufzufahren, um dann das Snowboard anzuschnallen und wieder abzufahren, dreht Clemens Millauer den Spieß um. Er erschafft seinen ganz eigenen 'Workaround', um zur Bergstation zu kommen. Er tauschte Skilift gegen Seilwinde, Skidoo und Hubschrauber. Ja, du hast richtig gelesen. The Flying Bulls waren mit ihrer AS 350 B3+ "ÉCUREUIL", die mit fast 900 PS ein richtiges Kraftpaket ist, zuständig für den Geschwindigkeits-Boost bei der Bergauf-Snowboard-Rallye. "Der Helikoper war für einige Obstancles echt wichtig, da er schnell beschleunigen kann und so für ausreichend Speed sorgt, den ich brauchte, um auch einen Kicker falsch herum anfahren zu können", betont Clemens Millauer. "Es war manchmal schon auch ein bisschen sketchy, aber es hat extrem Spaß gemacht."

Statt mit dem Lift auf den Berg hinaufzufahren, um dann das Snowboard anzuschnallen und wieder abzufahren, dreht Clemens Millauer den Spieß um. Er erschafft seinen ganz eigenen 'Workaround', um zur Bergstation zu kommen. Er tauschte Skilift gegen Seilwinde, Skidoo und Hubschrauber. Ja, du hast richtig gelesen. The Flying Bulls waren mit ihrer AS 350 B3+ "ÉCUREUIL", die mit fast 900 PS ein richtiges Kraftpaket ist, zuständig für den Geschwindigkeits-Boost bei der Bergauf-Snowboard-Rallye. "Der Helikoper war für einige Obstancles echt wichtig, da er schnell beschleunigen kann und so für ausreichend Speed sorgt, den ich brauchte, um auch einen Kicker falsch herum anfahren zu können", betont Clemens Millauer. "Es war manchmal schon auch ein bisschen sketchy, aber es hat extrem Spaß gemacht."

Statt mit dem Lift auf den Berg hinaufzufahren, um dann das Snowboard anzuschnallen und wieder abzufahren, dreht Clemens Millauer den Spieß um. Er erschafft seinen ganz eigenen 'Workaround', um zur Bergstation zu kommen. Er tauschte Skilift gegen Seilwinde, Skidoo und Hubschrauber. Ja, du hast richtig gelesen. The Flying Bulls waren mit ihrer AS 350 B3+ "ÉCUREUIL", die mit fast 900 PS ein richtiges Kraftpaket ist, zuständig für den Geschwindigkeits-Boost bei der Bergauf-Snowboard-Rallye. "Der Helikoper war für einige Obstancles echt wichtig, da er schnell beschleunigen kann und so für ausreichend Speed sorgt, den ich brauchte, um auch einen Kicker falsch herum anfahren zu können", betont Clemens Millauer. "Es war manchmal schon auch ein bisschen sketchy, aber es hat extrem Spaß gemacht."

Vor allem die Helikopter-Parts sorgen für Nervenkitzel bei Clemens Millauer. "Anfangs war es echt wirklich furchteinflößend, weil man weiß, wie viel Power in so einem Heli steckt, denn die Beschleunigung ist richtig heavy, da steht man am Board und muss die Kraft kompensieren, die der Hubschrauber auf einen überträgt, wenn man auf 60 oder sogar 80 km/h beschleunigt. Aber nach ein paar Testruns auf offener Piste haben wir das Vertrauen aufgebaut und ich habe gemerkt, dass ich den beiden Piloten zu 100 Prozent vertrauen kann." Für den Snowboard-Profi war vor allem faszinierend, wie punktgenau und smooth die beiden Piloten seine Geschwindigkeitswünsche beim Anfahren der Obstacles umsetzen konnten. "Wenn ich zu langsam wäre, würde ich nicht über den Kicker kommen oder im Loch landen, mit zu viel Speed overshoote ich den Sprung komplett. Da sind viel Gefühl und Erfahrung notwendig, um das richtig zu timen."

Vor allem die Helikopter-Parts sorgen für Nervenkitzel bei Clemens Millauer. "Anfangs war es echt wirklich furchteinflößend, weil man weiß, wie viel Power in so einem Heli steckt, denn die Beschleunigung ist richtig heavy, da steht man am Board und muss die Kraft kompensieren, die der Hubschrauber auf einen überträgt, wenn man auf 60 oder sogar 80 km/h beschleunigt. Aber nach ein paar Testruns auf offener Piste haben wir das Vertrauen aufgebaut und ich habe gemerkt, dass ich den beiden Piloten zu 100 Prozent vertrauen kann." Für den Snowboard-Profi war vor allem faszinierend, wie punktgenau und smooth die beiden Piloten seine Geschwindigkeitswünsche beim Anfahren der Obstacles umsetzen konnten. "Wenn ich zu langsam wäre, würde ich nicht über den Kicker kommen oder im Loch landen, mit zu viel Speed overshoote ich den Sprung komplett. Da sind viel Gefühl und Erfahrung notwendig, um das richtig zu timen."

Vor allem die Helikopter-Parts sorgen für Nervenkitzel bei Clemens Millauer. "Anfangs war es echt wirklich furchteinflößend, weil man weiß, wie viel Power in so einem Heli steckt, denn die Beschleunigung ist richtig heavy, da steht man am Board und muss die Kraft kompensieren, die der Hubschrauber auf einen überträgt, wenn man auf 60 oder sogar 80 km/h beschleunigt. Aber nach ein paar Testruns auf offener Piste haben wir das Vertrauen aufgebaut und ich habe gemerkt, dass ich den beiden Piloten zu 100 Prozent vertrauen kann." Für den Snowboard-Profi war vor allem faszinierend, wie punktgenau und smooth die beiden Piloten seine Geschwindigkeitswünsche beim Anfahren der Obstacles umsetzen konnten. "Wenn ich zu langsam wäre, würde ich nicht über den Kicker kommen oder im Loch landen, mit zu viel Speed overshoote ich den Sprung komplett. Da sind viel Gefühl und Erfahrung notwendig, um das richtig zu timen."