Walls on Silk Road: Glowacz bezwingt 3 unbestiegene Wände in 3 Ländern

Stefan Glowacz Sein Motto: Auf die Entschlossenheit kommt es an.

klettert schon sein ganzes Leben lang - erst im Wettkampf und später als professioneller Abenteurer. Aber erst jetzt, im Alter von 58 Jahren, begibt sich der Deutsche auf die größte Reise seines Lebens. Zusammen mit drei Begleitern, zwei Bergsteigern und seinem Sohn Tim, reist er in den Nahen Osten.

den Film Walls on Silk Road auf Red Bull TV an.

Das ehrgeizige Ziel des Teams war es, einen Teil der historischen Seidenstraße zu bereisen und drei unbestiegene Wände in drei verschiedenen Ländern zu besteigen - und das alles innerhalb eines engen Zeitrahmens von drei Monaten.

Das ehrgeizige Ziel des Teams war es, einen Teil der historischen Seidenstraße zu bereisen und drei unbestiegene Wände in drei verschiedenen Ländern zu besteigen - und das alles innerhalb eines engen Zeitrahmens von drei Monaten.

Das ehrgeizige Ziel des Teams war es, einen Teil der historischen Seidenstraße zu bereisen und drei unbestiegene Wände in drei verschiedenen Ländern zu besteigen - und das alles innerhalb eines engen Zeitrahmens von drei Monaten.

Stefan Glowacz Sein Motto: Auf die Entschlossenheit kommt es an.

Climbing 7 Giants: Stefan Glowacz in Siberia

The journey up

"Was mich antreibt, ist das Abenteuer der Entdeckung, das sich hinter jedem Horizont verbirgt", sagt Glowacz. Nach seiner Wettkampfkarriere sucht der Kletterer jetzt nicht nur neue Gipfel, sondern auch die Erfahrungen und intellektuellen Herausforderungen, die das Reisen mit sich bringt.

"Was mich antreibt, ist das Abenteuer der Entdeckung, das sich hinter jedem Horizont verbirgt", sagt Glowacz. Nach seiner Wettkampfkarriere sucht der Kletterer jetzt nicht nur neue Gipfel, sondern auch die Erfahrungen und intellektuellen Herausforderungen, die das Reisen mit sich bringt.

"Was mich antreibt, ist das Abenteuer der Entdeckung, das sich hinter jedem Horizont verbirgt", sagt Glowacz. Nach seiner Wettkampfkarriere sucht der Kletterer jetzt nicht nur neue Gipfel, sondern auch die Erfahrungen und intellektuellen Herausforderungen, die das Reisen mit sich bringt.