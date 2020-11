Cold War vs. Modern Warfare: Welches COD ist besser?

Am 13. November erschien der bereits siebzehnte Call of Duty Ableger und gleichzeitig Nummer 5 der Black Ops Reihe, aus dem Hause Treyarch. Doch hat es das Potenzial, MW zu verdrängen?

1. Spielmodi: Klassiker und Neues

Mit dem Fireteam Mini Battle Royale eröffnet Cold War eine ganz neues und aufregendes Feld. Für ein Fazit über Cold War werden wir uns aber auf den klassischen Multiplayer Modus konzentrieren. Cold War kommt mit allen Modi , die in Modern Warfare bereits begeistert haben und mittlerweile zum guten Call of Duty Ton gehören. Alte Bekannte wie Suchen und Zerstören, Team Deathmatch, Free for All und natürlich vorne weg Domination sind dabei. Auch Control aus Black Ops 4 hat es wieder in die Liste geschafft.

Neuer Spielmodus VIP Escort © Stephan Pollin

Interessante Neuerungen sind die Modi Combined Arms und VIP Escort. In Combined Arms gehen die Teams in zwölf Mann Stärken und mit schwerem Gerät aufeinander los. Besonders dramatisch wird das auf der Karte Armada, diese lädt förmlich zu Battlefield ähnlichen Gefechten ein. VIP Escort ist wiederum das klare Gegenteil, denn dort sind Strategie und Taktik gefragt. Es gilt, den eigenen spielergesteuerten VIP, mit dem Helikopter aus der Gefahrenzone zu bringen. Dabei kann hinter jeder Ecke der Gegner lauern, der genau dies vereiteln möchte.

Call of Duty: Black Ops Cold War © Activision

2. Fortbewegung an Land und am Wasser

Im Punkt Movement versucht Cold War zwar in die Fußstapfen des großen Bruder zu treten, fühlt sich bei dem Versuch aber dennoch sehr "retro" an. Die Fortbewegung, das Parkour-System in Modern Warfare ist fast perfekt. Kaum ein anderer CoD Titel hat sich so geschmeidig und präzise angefühlt wie MW.

Positionswechsel auf höher gelegenes Gefilde © Activision

Cold War's Sliding und Vaulting System ist noch nicht ganz auf MW Level. Hier und da hakt es etwas und man ist eine präzisere Abfolge der Bewegungen gewohnt, da bricht Cold War etwas mit der Immersion.

Ein Feature das wir uns zurück wünschen würden, ist der taktische Sprint , dieser war in MW äußerst hilfreich und hat die Matches etwas schnelllebiger gestaltet. Wenigstens kann man wieder Schwimmen und sogar Tauchen, was in Modern Warfare komplett gefehlt hat.

3. Seekarten und der Charme der 80er

Cold War wartet mit viel weniger Karten auf, als Modern Warfare. Einige davon sind sehr atmosphärisch und gut gelungen. Während Modern Warfare versuchte den Map Aufbau von drei typischen Lanes zu unterbinden und offenere und stärker verwinkelte Schauplätze zu erschaffen, so sind die meisten Cold War Maps recht schlicht und straight forward konzipiert. Klassischer Fall von Geschmackssache.

MP Karte Armada © Activision

Besonders positiv aufgefallen ist die Karte Armada mit smarten Features wie Zip Lines. Weiters natürlich das, nach 80er Jahre Feeling strotzende, bunte Miami, das durch Neonleuchten und Beach Flair glänzt. Wir freuen uns außerdem über die Rückkehr eines Darlings. Nuketown ist wieder da und sorgt für schnelle und packende Action. Den restlichen, etwas simpleren Karten, fehlt die gewisse Würze, um mit hochkarätigen und geliebten Modern Warfare Maps wie Shoothouse, Vacant, Hackney Yard oder Crash mitzuhalten.

Welcome to Miami © Stephan Pollin

4. Die Ausrüstung auf dem Prüfstand

Das Gunplay in Modern Warfare ist on Point. Kaum ein Spiel hat es bisher geschafft diese Mischung aus Handhabe, Präzision und Durchschlagskraft, so exakt zu treffen. Auch Cold War tut sich schwer hier MW den Rang abzulaufen. Die Büchsen fühlen sich wenig kraftvoll an und erzeugen einen wenig nachvollziehbaren Rückstoß. Einige davon werden in Mehrspieler Partien unbrauchbar, weil sie nicht den gewünschten Effekt erzielen, den Gegenspieler zügig aus dem Spiel zu nehmen.

Ausrüstung den Gegebenheiten anpassen © Actvision

Cold War schlägt in Punkto Equipment einen gänzlich anderen Weg ein als Modern Warfare. Scorestreaks gibt es zwar noch aber man verdient sie sich nicht mehr mit Ausschaltungen der Gegner, sondern durch ein Punktesystem, welches nach dem Respawn noch bestehen bleibt. Schade, denn das nimmt etwas den Nervenkitzel einen hohen und mächtigen Streak zu erspielen anderersetis, sind Scorestreaks allgemein leichter zugänglich.

Vorteile zur Auswahl © Stephan Pollin

Perks sind natürlich weiter im Einsatz. Je nach Spieler sind diese individuell an den Stil anpassbar. Was in der Vergangenheit schon mehrfach in Black Ops-Teilen Einzug gehalten hat und jetzt wieder zurück ist, sind die sogenannten Wildcards . Mit diesen zusätzlichen Ausrüstungsgegenständen, lassen sich sehr mächtige Kombinationen zusammenstellen, welche die Multiplayer Partie entscheiden können.

Erste erspielte Wildcard © Stephan Pollin

5. Visuelles und Sound

Der Einsatz von Licht und Schatten wird bei Modern Warfare besser herausgearbeitet und verleiht eine düstere und realistischere Atmosphäre. Visuelle Effekte wie zum Beispiel die des Molotov Cocktails kommen in MW besser zur Geltung als in CW.

The endings in Call of Duty: Black Ops Cold War may well blow you away © ACTIVISION

Ein Aspekt der bei Cold War klar besser ist als bei Modern Warfare, ist der Soundtrack . Die Songs sind großartig und fügen sich perfekt in die Darstellung des Spiels ein. Prinzipiell ist die gesamte Audio, sehr gut gemacht und erfüllt mehr als nur seinen Job. Endlich ein Punkt den Cold War ganz klar gewinnt.

Fazit: Wird Cold War der neue MP König?

Cold War und Modern Warfare werden die COD-Community spalten. Während CW mit altmodischen Mechaniken an frühere Teile erinnert, schlägt Modern Warfare neue Wege ein. Je nachdem, ob ihr klassisches, dafür limitiertes Call of Duty bevorzugt, oder frischen Wind im Arcade Shooter eher mögt, werdet auch ihr eine andere Wahl treffen.