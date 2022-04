Colin Strickland findet in der Worke-Life-Balance eine neue Bedeutung

Obwohl Colin Strickland Gravel-Rennen bestreit, um Rennen zu gewinnen, steht die Erfahrung der offenen Straßen selbst ganz klar im Vordergrund. So ist es nicht das Ergebnis, an das er sich erinnert, wenn er an sein erstes Gravel-Rennen in Castell (Texas) zurückdenkt, sondern die wunderbar pinken Kies-Straßen aus Granit, die sich kilometerweit vor ihm erstreckten. Es lag etwas Magisches darin, den Asphalt zu verlassen und die weite, abgelegene texanische Landschaft mit ihren vielen Wegen zu betreten, die weiter führen, als das Auge sehen kann. Es sind genau diese Erfahrungen, die Strickland inspirieren, seine Neugier anspornen und unzählige Möglichkeiten erkennen lassen, die er sich zunutze machen kann. Es sind genau diese Erfahrungen, die seinen athletischen Antrieb und seine ästhetische Vision am Leben erhalten, während er den modernen Lebensstil eines Vagabunden mit seinem Vintage-Trailer voll und ganz auskostet.

Wie sich Strickland in einen "Spartaner" verliebte

Als ihn eine Fahrt im Süden von Lockhart in Texas mehrmals an einem alten Art-Deco-Trailer vorbeiführte, war ihm schnell klar, dass er ihn sich genauer ansehen musste. Nach einer kleinen Internet-Recherche entdeckte Strickland, dass er einen Spartan gefunden hatte; einen beliebten Trailer, der in dem engen Zeitfenster zwischen 1945 und 1962 von Spartan Aircraft in Oklahoma produziert wurde.

Spricht man Strickland darauf an, dann gerät er ins Schwärmen und er wiederholt mehrmals die Geschichte, wie er sich in diese Trailer der Nachkriegszeit verliebt hatte. Je mehr Strickland sich darüber informierte, desto mehr schätzte er die Ästhetik der "Spartaner". Aber sie waren nicht nur ein Augenschmaus, sondern überzeugten auch mit ihrer Bauweise. So konnte Strickland mit einer Größe von über 1,80 Metern darin stehen, ohne ständig gebückt hantieren zu müssen. Als er dann online einen Spartan fand, war er sich sicher, dass es schlicht und einfach sein sollte. Strickland, der sich selbst als "etwas impulsiv" bezeichnet, folgte seinem Herzen und rief seinen Dad an, der ihm dabei half, den Trailer zu erwerben. Zusammen fuhren sie in Stricklands VW Touareg in den Süden von Kansas. Sie kauften den Trailer und zogen ihn zurück nach Austin, wo Strickland lebt.

Die Idee für "Wheelhouse" festigte sich bei seinem ersten Trip und ließ ihn nicht mehr los. Als Strickland den Trailer an seinem Auto anbrachte, war ihm schnell klar, dass er hier den ultimativen Weg gefunden hat, um den Lifestyle eines Pro-Racers auf der Straße voll und ganz auskosten zu können. Anstatt eine gesamte Rennsaison mit Couch-Surfing zu bestreiten, hatte Strickland eine Alternative gefunden, ohne andere zu beeinträchtigen. Nun hatte er die Möglichkeit, auf sich selbst gestellt zu leben und der texanischen Hitze zu entkommen, wann immer er es für nötig hielt. Colin baute seinen Trailer nach seinen Vorstellungen um und gestaltete sich so eine Heimat, die ihn beständig begleitete.

Colin legt selbst Hand an

Strickland wurde auf einer Farm im Westen von Austin geboren und gewöhnte sich schon als Kind an, mit den Händen zu arbeiten. Obwohl es seine Familie anschließend in die Stadt verschlug, prägten ihn die Erfahrungen auf dem Land und die angelernten Fähigkeiten waren ihm nützlich. Dennoch, die Renovierungsarbeiten am Trailer waren eine ganz eigene Herausforderung. Der Spartan sollte ästhetisch überzeugen, praktisch sein und funktionieren.

Also begann Strickland damit, den Trailer auszuweiden und alles loszuwerden, was er nicht mehr benötigte. Die handwerklichen und technischen Fähigkeiten seines Vaters stellten sich als essenziell heraus, als er damit begann, den Trailer nach seinen Vorstellungen wieder zu erneuern. Die gekürzte Saison 2020 war ihm dabei eine große Hilfe, denn nun hatte er die Zeit, um sich voll und ganz auf seine neue Leidenschaft zu konzentrieren. Innerhalb von wenigen Monaten wurde sein persönliches Projekt zu einem Vollzeit-Unternehmen.

Die Jagd nach Antiquitäten spielt bei dieser Arbeit genauso eine Rolle, wie das Designen des Innenraums, das Erdenken eines Layouts, das für Funktionalität und Flow sorgt, und das Auffinden von den passenden Materialien. Colin Strickland

Strickland setzte auf die Hilfe seines Vaters und einiger Freunde, die ebenso die technischen Fähigkeiten mitbrachten, um die Grundlage seines neuen Unternehmens zu legen. Und - es ist kaum überraschend - er liebte die Arbeit: "Die Jagd nach Antiquitäten spielt bei dieser Arbeit genauso eine Rolle, wie das Designen des Innenraums, das Erdenken eines Layouts, das für Funktionalität und Flow sorgt, und das Auffinden von den passenden Materialien", erzählt er. Ob es nun darum ging, auf dem Marketplace von Facebook entsprechenden Teilen hinterherzujagen oder Holz aus dem Haus seines Vaters wiederzuverwerten - Colin verliebte sich in jeden einzelnen Aspekt seiner Renovierungsarbeit. Vor seinen Augen war Stricklands eigene Spartan-Renovierungsfirma geboren. Das Ergebnis? Einzigartige, funkige Trailer, die retro und modern zugleich sind. Mit Holz ausgestattet und einer Farbpalette aus den 1950ern fühlen sich diese Trailer wie ein Zuhause an - nur cooler und eben mobil.

Während Wheelhouse weiter wuchs, integrierte Strickland einen weiteren Aspekt in sein Unternehmen und überließ seine ausgebauten Trailer anderen Radsportlern, die sich darin für die notwendige Zeit niederlassen konnten. "Der amerikanische Gravel-Racer ist spricht enorm auf diesen Traum, im Trailer zu leben, an", erklärt Strickland.

Später erkannte Strickland die Nachteile seines Toureg und tauchte tief in die Materie der Pickup-Trucks der 1970er-Jahre ein, die er als einzigartige Ära bezeichnete. Sein Wissen über die Bike-Mechanik sorgte dafür, dass er auch hier schnell Fuß fassen konnte. Damit entwickelte sich auch der Umbau von Pickup-Trucks zu einer integralen Sparte von "Wheelhouse".

Es ist ein wirklich wichtiger Aspekt des kreativen Prozesses; dieses Entwickeln von Ideen, über deren Umsetzung nachzudenken und sich nach und nach durch die einzelnen Herausforderungen, die damit einhergehen, zu arbeiten. Colin Strickland

Zwischen sportlicher Leistung und dem Bedürfnis nach kreativer Entfaltung

Die Balance zwischen dem Wachstum von "Wheelhouse" und dem Gravel-Racing ist ein integraler Bestandteil, der den Erfolg von Strickland ausmacht. Während die gekürzte Saison während der Pandemie es ihm erlaubte, sich vor allem auf sein Unternehmen zu fokussieren, muss er nun die Ansprüche im Rennsport und seine Aufgaben für "Wheelhouse" unter einen Hut bringen. Diese lange Liste an Verantwortungen würde viele abschrecken, so viel ist klar. Aber Strickland setzt vor allem auf seine Leidenschaft, mithilfe derer er zwischen beidem jongliert: "Eine Sache, die viele Menschen nicht verstehen, wenn es um den Profi-Radsport geht, liegt darin, dass du, wenn du jeden Tag sechs Stunden auf dem Bike sitzt, viel Zeit dazu hast, Ideen durchzudenken. Es ist ein wirklich wichtiger Aspekt des kreativen Prozesses; dieses Entwickeln von Ideen, über deren Umsetzung nachzudenken und sich nach und nach durch die einzelnen Herausforderungen, die damit einhergehen, zu arbeiten. All diese Dinge brauchen Bedenkzeit - womit sie sich optimal für das Bike eignen", erklärt Strickland.

Während sein erster Umbau besonders herausfordernd war, da ihm die Erfahrung noch fehlte, baut Strickland mit jedem neuen Build sein Skill-Set weiter aus. Die Zeit auf dem Bike ist dafür eine wichtige Voraussetzung, da die Gravel-Straßen in der freien Landschaft ihm den nötigen Freiraum verschaffen, um seine Vision umzusetzen.

Damit ist es gerade Stricklands Karriere im Bikesport, die ihm dabei hilft, sein zweites Standbein aufzubauen. Er brennt für jedes neue Projekt, das er angeht. Daneben ist er durch den Sport, den er ausübt, immer wieder auf Reisen, was ihm dabei hilft, neue Spartans zu finden und mit nach Hause zu nehmen, um sie zu renovieren. Im letzten Jahr fand er ganze acht Modelle. Das gibt ihm zusätzlichen Antrieb zu trainieren und Rennen zu bestreiten, da er sich für den Erfolg mit einem neuen Spartan belohnen kann.

Während "Wheelhouse" weiter wächst, wächst auch die Neugier für jedes neue Modell, das er findet. Und der Erfolg spricht für sich: Seinen ersten renovierten Trailer verkaufte er an den Schauspieler John C. Riley, der herausstreicht, dass er vor allem den darin enthaltenen Freiraum schätzt. Stricklands Vision geht mit dem Bedürfnis so vieler Menschen einher, die sich gerne auf komfortable Art und Weise auf Road-Trips begeben, während sein Unternehmen wunderbar mit seinen sportlichen Ansprüchen harmoniert. Strickland hat eine Nische gefunden, die sich rein dadurch ergeben hat, dass er seine Neugier und seine Kreativität auf seinem Bike ausleben konnte - die perfekte Work-Life-Balance!