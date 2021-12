Content Creator: Das Setup, um den kreativen Horizont zu erweitern

Sie sind die Tausendsassas in der digitalen Welt. Sie haben sich aus dem Nine to Five-Trott heraus gelebt und machen - immer häufiger - die Bahn oder den Park um die Ecke zu ihrem Back-Office: Willkommen im Alltag eines Content Creators. Zu diesem noch recht jungen Berufsbild zählen sowohl Streamer und Grafiker als auch Podcaster, Singer-Songwriter und der wohl nie aussterbende, klassische Blogger.