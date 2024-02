Diese 5 Gameplay-Mechanics sind unverzichtbar in CS2

Die Liste an nützlichen Tricks für Counter-Strike 2 ist lang und fordert in vielen Fällen einiges an Übung. Gute Mechanics bilden eben eine wichtige Grundlage, um in Counter-Strike erfolgreich zu sein. Egal ob motorische Fähigkeiten oder das Ausnutzen von mechanischen Kniffen: Wer diese Basics von CS2 beherrscht, klettert im Premier-Rating schneller nach oben.