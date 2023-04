Pommes? Warum manche Counter-Strike Callouts keinen Sinn ergeben

Auf Inferno findet man heutzutage am Ende der „Banane“ einen Stapel Fässer. Warum der Platz aber oft noch immer als „Car“ bezeichnet wird, liegt daran, dass erst mit der Generalüberholung der Map im Oktober 2016 das Auto an der Position dort verschwand.

