Courage Adams sucht und findet die besten BMX-Spots in Johannesburg

gehört zu den erfolgreichsten Athleten in der Szene. Er ist regelmäßiger Teilnehmer bei BMX-Contests auf der ganzen Welt, so gelang es ihm etwa im letzten Jahr, bei Simple Session in Tallinn (Estland) den zweiten Platz einzufahren, während er sich daneben den ersten Platz bei Arnette O'Marisquino in Vigo (Spanien) krallte.

Adams ist Spanier, er wurde aber in Benin City in Nigeria geboren. Der 25-Jährige kehrte vor ein paar Jahren nach Nigeria zurück, um mit seinem Geburtsland eine neue Verbindung aufzubauen - alles festgehalten im Film "

war auch der Grund, warum es Adams ein weiteres Mal auf den afrikanischen Kontinenten verschlägt. In seinem neuen Projekt treibt es ihn jedoch nach Johannesburg in Südafrika, wo er die Stadt nicht nur nach neuen, bisher unerschlossenen Spots abgrast, sondern sich auch mit den heimischen Ridern kurzschließt, um mehr über die Szene zu lernen.

Die lokale Kultur erinnert mich an meine Kindheit in Nigeria, was interessant war, denn dadurch fühlte ich eine besondere Verbindung zur Stadt.

Die lokale Kultur erinnert mich an meine Kindheit in Nigeria, was interessant war, denn dadurch fühlte ich eine besondere Verbindung zur Stadt.

Die lokale Kultur erinnert mich an meine Kindheit in Nigeria, was interessant war, denn dadurch fühlte ich eine besondere Verbindung zur Stadt.

Die Popularität der BMX-Disziplin in Südafrika ist konstant am Steigen. Angefangen bei den geschäftigen Gassen in "Jozi" (wie die Einheimischen Johannesburg gerne bezeichnen), bis hin zu den vielseitigen Straßen von Soweto - es wird schnell klar, dass die BMX-Subkultur ihre Wurzeln dort nachhaltig verankert hat.

Die Popularität der BMX-Disziplin in Südafrika ist konstant am Steigen. Angefangen bei den geschäftigen Gassen in "Jozi" (wie die Einheimischen Johannesburg gerne bezeichnen), bis hin zu den vielseitigen Straßen von Soweto - es wird schnell klar, dass die BMX-Subkultur ihre Wurzeln dort nachhaltig verankert hat.

Die Popularität der BMX-Disziplin in Südafrika ist konstant am Steigen. Angefangen bei den geschäftigen Gassen in "Jozi" (wie die Einheimischen Johannesburg gerne bezeichnen), bis hin zu den vielseitigen Straßen von Soweto - es wird schnell klar, dass die BMX-Subkultur ihre Wurzeln dort nachhaltig verankert hat.