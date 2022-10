Alles was du über Crankworx Cairns 2022 wissen musst

Crankworx Cairns findet im Smithfield Mountainbike Park statt, der an den Grenzen des Regenwaldes, eines Weltnaturerbes, anschließt. Der Park - nur 20 Autominuten vom Flughafen Cairns entfernt - bietet ein eindrucksvolles, sich über 60 Kilometer erstreckendes Netzwerk an Trails, die mit dem einzigartigen Regenwaldambiente punkten.

Daneben liegt Smithfield an der Küste Queensland mit dem Great Berrier-Reef direkt in der Nähe. Damit spricht so gut wie alles für einen Trip nach Australien - ob als Athlet oder Athletin oder als Fan.

Smithfield hat einen festen Platz in der Geschichte des Mountainbike-Sports, nachdem die Location in der Vergangenheit zweimal Gastgeber der UCI Mountainbike Weltmeisterschaft und zweier World Cup-Rennen war. Hinzu kommt, dass der Standard-Downhill-Track sowie Teile der Strecke, die bei den Olympischen Cross-Country-Rennen eingesetzt wurden, auch von regulären Besuchern gefahren werden können.

Wir beginnen mit dem rein männlichen Slopestyle-Contest, zu dem Teilnehmer auf Basis des FMB World Tour-Rankings eingeladen werden. Wenn dir die Namen also bekannt vorkommen, dann liegt das daran, dass der Großteil davon in diesem Sommer bereits bei

. Er blickt mittlerweile auf acht Crankworx-Slopestyle-Siege zurück und wenn er in Cairns erneut gewinnen kann, dann ist ihm die Slopestyle-Krone, die er schon 2021 sein Eigen nennen durfte, auch in dieser Saison sicher. Tomas Lemoine,

Aber auch abseits des Slopestyle-Contests kommen unzählige Athleten und Athletinnen in Cairns auf ihre Kosten. Besonders die Australier und Australierinnen, die auf heimischem Boden in den verschiedensten Disziplinen antreten, sind hier erwähnenswert. Bei den Damen sind einige starke Namen zu nennen, darunter Caroline Buchanan,

Das Downhill-Rennen wird auf dem World Cup-Track ausgetragen und damit ist dieser auch als härtest Herausforderung auf dem Crankworx-Areal zu werten. Die Startliste spiegelt das sowohl bei den Herren als auch bei den Damen wider. Einige hochkarätige australische Athleten und Athletinnen treten hier in den Kampf um die schnellste Zeit. Tracey Hannah ist definitiv die Favoritin bei den Damen, während ihr Bruder Mick gegen bekannte Pros wie Sam Hill, Sam Blenkinsopp und Kye A'Hern bestehen will.

