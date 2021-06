Saisonstart beim Crankworx 2021: Mitfavorit Erik Fedko im Interview

Nach einer langen Zwangspause startet ist vergangene Woche auch die internationale Mountainbike Szene wieder in das Event-Geschehen eingetaucht – in Leogang ging die erste Runde des

Mit dem FMB Diamond Slopestyle Contest steht am kommenden Samstag das absolute Highlight des Festivals an, welches auch für die Slopestyle Athleten wie

lastet eine hohe Erwartung, da er in der Vergangenheit bei den großen Veranstaltungen mehrfach abgeräumt und einen einzigartigen Style an den Tag gelegt hat. Nachdem er kürzlich von einem gemeinsamen Trip mit Emil Johansson aus Schweden zurückgekehrt ist, haben wir ihn uns zum Interview geschnappt und zu seiner Vorbereitung und Saisonplanung befragt.

geht's am 19. Juni direkt zum RedBull.TV Livestream des Crankworx Slopestyle Contests in Innsbruck!

Erik, letzte Woche in Schweden, heute in Österreich: Bist du nach der Corona-bedingt ausgefallenen Saison 2020 endlich zurück im normalen Lifestyle?

Was hast du im vergangenen Jahr mehr vermisst – das Reisen an sich oder die verschiedenen Contests?

Auf jeden Fall beides. Natürlich fehlen einem die großen Events im Ausland und die Reisen nach Neuseeland und Kanada zum Beispiel, das Radfahren ist da einfach nochmal eine ganz andere Nummer als bei uns zu Hause. Aber auch hier in Deutschland fehlen mir nach wie vor die kleineren Contests, die ja sonst überall im Sommer stattfinden. Da treffe ich vor allem die Leute, die eben nicht auf den großen, weltweiten Events am Start sind. Das ist im vergangenen Jahr komplett ausgefallen und ich freu mich drauf, wenn das jetzt wieder startet!

