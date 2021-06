Das sind die Highlights von Crankworx Innsbruck 2020

nach einem halben Jahr Wartezeit heiß darauf, ein weiteres Mal zuzuschlagen. Alle warteten gespannt darauf, was er diesmal aus der Trickkiste ziehen wird - und das war so einiges, wie seiner Siegerperformance in Innsbruck beweist:

Auch die Bedingungen waren alles andere als ideal - eben so, wie man es von den Alpen im Oktober erwarten würde. Der Wind hatte von Anfang an seine Finger im Spiel und auch die Rider mussten sich erst einmal daran gewöhnen, da viele Performances im ersten Run etwas enttäuschten.

Es war ein konstanter Kampf mit den Bedingungen. Es ist der erste Tag, an dem wir viel Wind haben und es ist schwer vorherzusehen, wie er sich in der Luft anfühlen wird. Es ist echt schwierig heute...

"All die Leute wieder zu sehen...das fühlt sich wie zuhause an" - Johansson