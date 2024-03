Crankworx Vorschau 2024 – mit Patrica Druwen

Patricia Druwen Patricia Druwen ist die deutsche Hoffnung am Mountainbike-Himmel. Keine drei Jahre nachdem sie ihr erstes Bike bekommt, gewinnt sie die ersten Contests – und sie lernt gefährlich schnell dazu!

Am 16. März startet die Crankworx FMBA Slopestyle World Championship in

Ich habe noch nie ein Mädchen getroffen, das so motiviert ist.

Patricia, welchen Stellenwert hatte die Crankworx World Tour in deiner frühen Jugend und wie wichtig ist sie dir heute?

Ich schaue mir Crankworx jetzt schon seit drei Jahren an und habe schon immer davon geträumt, mal mitzufahren. Dass wir Frauen jetzt die Möglichkeit haben, auch dabei sein zu dürfen, bedeutet mir sehr viel! Immerhin ist Crankworx die wichtigste Contest-Serie, die es im Slopestyle gibt. Ich habe mich beim Zuschauen der Männer-Contests schon immer riesig für diese Serie interessiert.

