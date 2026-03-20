Crimson Desert Guide: Die 7 besten Tipps und Tricks zum Start

100 Stunden Spielzeit (und mehr), eine riesige Open-World namens Pywel und ein Gameplay-Konstrukt, das die Komplexität von MMORPGs mit einem packenden Singleplayer-Abenteuer verbindet: Crimson Desert ist zweifellos eines der umfangreichsten Spiele des Jahres. Insbesondere der Einstieg fällt dabei aber komplex und überwältigend aus, zumal Tutorials und Hilfestellungen Mangelware sind. In unserem Crimson Desert Guide liefern wir dir sieben Tipps und Tricks zum Start , die du kennen solltest.

01 Schnellreise in Crimson Desert freischalten: So geht's

Die Spielwelt von Crimson Desert ist riesig und es gibt ein Schnellreise-System , das euch jede Menge Zeit sparen kann. Nein, wir meinen jetzt nicht das Pferd, dass ihr recht früh im Spiel erhaltet. Sondern ein echtes Schnellreise-System. Wer das ignoriert, verbringt unnötig viel Zeit damit, Strecken zu Fuß zurückzulegen. Was in Pywel schon... eine Weile dauern kann.

Den ersten Schnellreisepunkt schaltet ihr ganz automatisch frei , sobald ihr in Kapitel 1 im zweiten Abschnitt zum ersten Mal den Abyss betretet. Ab diesem Moment könnt ihr ihn von überall auf der Karte als Teleport-Ziel auswählen.

Crimson Desert © Pearl Abyss / Phil Briel

Crimson Desert Schnellreise - So klappt's: Öffnet dafür einfach die Karte, wechselt per Tastendruck in die Abyss-Ansicht und wählt den gewünschten Punkt an. Schon startet die Schnellreise und ihr werdet in Sekunden zum Ziel teleportiert.

Weitere Teleport-Plattformen (sogenannte Abyss Nexus) verstecken sich hinter weißen Fragezeichen-Markierungen auf der Karte. Ein kurzer Besuch reicht, um sie dauerhaft freizuschalten. Besonders nützlich: Wenn ihr die Lichtreflexion eures Schwertes mit L1+R1 beziehungsweise LB+RB nutzt, könnt ihr Abyss-Elemente wie die Nexus-Plattformen als Lichtschimmer in der Welt entdecken.

02 Vergrößert euer Inventar so schnell wie möglich

Was ist bei einem Rollenspiel das Wichtigste? Nein, nicht die Fähigkeiten - dazu kommen wir gleich noch. Sondern das Inventar. Wer viele Items mitschleppen will (und glaubt uns, das wollt ihr), sollte sein Inventar schnellstens erweitern . Das Inventar in Crimson Desert ist zu Spielbeginn sehr begrenzt. Die gute Nachricht: Wenn ihr die richtigen Missionen erledigt und die passenden Händlerinnen und Händler aufsucht, könnt ihr euren Inventarumfang schon nach wenigen Spielstunden deutlich erweitern.

Behaltet beim Erkunden immer die Minimap im Auge © Pearl Abyss / Phil Briel

Diese zusätzliche Slots schaltet ihr vor allem über Nebenmissionen frei: Die sogenannte Hilfsanfragen aus der Bevölkerung . Diese sind meist sehr simpel und schnell erledigt. Bereits im ersten Ort in Crimson Desert, Hernand, findet ihr ganze fünf davon:

Anfrage von Rhett (Assistent des Schmieds)

Anfrage von Renee (Metzgerin)

Anfrage von Turnali (Schmied)

Anfrage von Annabella (Sattlerin)

Anfrage von Tina (Schneiderin)

Jede abgeschlossene Mission bringt euch in der Regel drei zusätzliche Inventarslots ein. Wenn euch das jedoch nicht reicht, könnt ihr auch in Shops zusätzliche Inventarplätze kaufen. Beispielsweise im Gemischtwarenladen, dem Lebensmittelladen, im Gasthaus oder in der Gerberei. Hier winkt jeweils ein Slot pro Shop.

03 Vergrößert die Party mit neuen Charakteren

Was euch Crimson Desert nicht explizit verrät: Ihr könnt Teammitglieder eurer Gruppe hinzufügen und sie an eurer Seite kämpfen lassen . Öffnet dazu das Charakterauswahlmenü und wählt einen anderen spielbaren Charakter aus.

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Die Musik gibt den Ton an: Unsere Show ' Diggin in the Carts ' rückt die musikalischen Genies Japans in den Vordergrund. Lernt die Menschen kennen, die für Japans größten musikalischen Export zuständig sind.

16 Min Die Rolle der Rollenspiele Japanische Rollenspiele sind verantwortlich für einige der ikonischsten Melodien der Videospielgeschichte.

Drückt nun die angezeigte Taste. Dieser Charakter wird daraufhin zu einem Begleiter, der euch folgt und im Kampf unterstützt. Doch, so viel sei verraten: Eine allzu große Hilfe stellen die KI-Mates leider nicht dar, da sie langsam kämpfen und nicht sonderlich viel beitragen. Aber hey: Jede Hilfe ist besser als gar keine Hilfe, oder?

04 Crimson Desert Skills: Steigert zuerst Leben und Ausdauer

Die Skills sind in Crimson Desert spielentscheidend. Dabei solltet ihr davon absehen, die Fähigkeitspunkte für neue Talente auszugeben. Das Rollenspiel bietet bereits genug Fähigkeiten, mit denen ihr lange Zeit gut zurecht kommt. Hinzu kommt, dass der Schwierigkeitsgrad (besonders in Bossfights) enorm hoch ausfällt.

Steigert Leben und Ausdauer, bevor ihr neue Skills kauft © Pearl Abyss / Phil Briel

Es ist also deutlich sinnvoller, die Talentpunkte in eine Erweiterung eurer Lebensenergie und Ausdauer zu stecken . Ausdauer gibt euch deutlich mehr Bewegungsfreiheit, hilft beim Erkunden und lässt euch auch mal einen Angriff einfach abblocken, wenn die Parade nicht klappt. Lebensenergie hingegen verschafft euch mehr Energie bei frühen Bossen und entscheidet oft über Erfolg und Misserfolg.

Tipp: Investiert so lange Fähigkeitenpunkte in Leben und Ausdauer, bis diese euch zwei Artefakte pro Punkt kosten. Erst dann solltet ihr euch auf zusätzliche Skills konzentrieren.

05 Die besten Crimson-Desert-Skills für den Start

Wo wir schon beim Thema Skills sind: Welche lohnen sich davon überhaupt? Wir haben da ein paar Favoriten ausmachen können. Wer gegen mehrere Banditen und Gegnerhorden kämpft, braucht Moves, die mehrere Feinde gleichzeitig treffen. Einer eurer ersten Punkte sollte in „ Packen " fließen, um den „ Bodyslam " zu erlernen. Dieser Wurf verursacht nicht nur soliden Schaden, sondern wirft auch alle Gegner im Umkreis zu Boden, was euch in der Hitze des Gefechts mehr Zeit zum Durchschnaufen gibt.

Crimson Desert © Pearl Abyss / Phil Briel

Im Waffenbaum lohnt sich der Skill " Ansturm ", mit dem ihr mehrere Feinde umwerfen und danach mit Bodenangriffen erledigen könnt. Auch der " Vorwärtshieb " ist empfehlenswert, da dieser viel Schaden verursacht, aber eben auch viel Ausdauer kostet.

Anders sieht es hingegen bei Bossfights aus. Hier lohnt sich vor allem " Einsicht ", da es euch dieses Talent auf Stufe 3 ermöglicht, Paraden in Zeitlupe auszuführen, was die Kämpfe deutlich erleichtert. Unabdingbar ist auch " Scharfe Sinne " im Geister-Baum, was eure Ausweich-Skills deutlich verstärkt. Ideal bei Angriffen, die sich nicht parieren lassen.

06 Man lernt nie aus (auch in Crimson Desert)

Crimson Desert bietet euch die Möglichkeit, viele neue Dinge zu lernen. Schmiede- und Kochrezepte beispielsweise, die ihr dann an den Feuerstellen zubereiten könnt. Naja... zumindest, wenn ihr über die entsprechenden Zutaten verfügt.

Erlernt neue Rezepte © Pearl Abyss / Phil Briel

Haltet in der Spielwelt immer die Augen nach Schriftrollen-Symbolen offen, die euch den Weg zu einem neuen Rezept zeigen. Habt ihr dieses eingesammelt, müsst ihr es über das Inventar inspizieren, um es tatsächlich zu erlernen.

Tipp: Bereits erlernte Rezepte bleiben in eurem Inventar. Diese könnt ihr dann aber problemlos ablegen oder verkaufen.

Ein Besuch der Beitragsläden lohnt sich immer © Pearl Abyss / Phil Briel

Auch Rezepte für neue Rüstungen und Waffen lassen sich im Spiel finden. Wer diese in Crimson Desert kaufen oder herstellen möchte, sollte die folgenden Händler in den Städten aufsuchen:

Schmiede: Hier könnt ihr Gegenstände nach erlernten Rezepten herstellen. Über die Veredelungsoption lässt sich Ausrüstung außerdem aufwerten und ihre Werte verbessern.

Ausrüstungsladen: Führt Waffen, Rüstungen, Munition, Steine und Erze im Sortiment.

Schneiderei: Verkauft Stoffrüstungen.

Gerberei: Bietet verschiedene Leder- und Fellsorten an.

Beitragsladen: Verkauft hochwertige Regionalrüstungen, abhängig davon, wie viel ihr zur Entwicklung der jeweiligen Stadt beigetragen habt.

07 Das Kampfsystem richtig meistern

Crimson Desert setzt auf ein erstaunlich komplexes und vielseitiges Kampfsystem, das Paraden, Blocks und Timing belohnt. Stumpfes Buttonmashing ist hier zweifellos nicht zielführend. Ein perfekt getimtes Ausweichen stellt eure Ausdauer wieder her, anstatt sie zu verbrauchen, was in intensiven Kämpfen einen absoluten Unterschied macht. Versucht, diese Mechanik schnellstmöglich zu verinnerlichen.

Die wuchtigen Kämpfe sind beeindruckend inszeniert © Pearl Abyss

Bosse besitzen zudem farbcodierte Lebensbalken (Blau, Grün und Rot), wobei jede Phase aggressivere Angriffsmuster bedeutet. Nutzt außerdem die zerstörbare Umgebung aktiv im Kampf: Säulen, Bäume und Gegenstände können als Waffe eingesetzt werden und Gegner lassen sich gegen Wände oder von Vorsprüngen schleudern, um sie zu betäuben. Achtet also auf die Umgebung und die Hilfsmittel, die euch das Spiel zur Seite stellt.

Ebenfalls nicht unwichtig: Gegner können euch im Kampf entwaffnen. Dabei lassen sich Schwerter und andere Items eurer Widersacher vom Boden aufheben, um schnell wieder in den Angriff übergehen zu können.