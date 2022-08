Wie der Panda erwachsen wurde: Die besten Songs von Cro

Gerade ist mit „11:11“ Cros fünftes Album erschienen – Grund genug, die wichtigsten Stationen seiner Entwicklung abzuklappern und noch einmal in Ruhe in seinen Katalog reinzuhören.

Natürlich muss diese Geschichte genau hier anfangen, Ende 2011, als „viral“ noch eine neue Vokabel war und der „Hipster“ ein mystisches Phänomen. Die unerträgliche Leichtigkeit des Cro-Seins quoll aus jeder Silbe, aus jeder perfekt gefilterten Kameraeinstellung und jedem smart platzierten Mode-Accessoire. Wie konnte man nur so perfekt aus dem Nichts in den Popstar-Olymp schießen? Nun, wir wissen’s: Es war ganz und gar „Easy“ für Cro. Die Tür stand ab sofort weit offen für den Panda.

Hier übrigens in der später erschienenen Unplugged-Version.

Zwischen Album eins und zwei hat Cro sicher viel erlebt, aber durchgeatmet hat er auf keinen Fall. Wie denn auch? Der explodierte Raop-Hype musste nonstop betourt werden, Headliner-Slots auf Festivals mussten gespielt und das Gesicht hinter der Maske musste stets verborgen werden. Entsprechend waren die Erwartungen an „Melodie“ nicht gerade klein. So ist es eben, wenn man plötzlich Popstar ist. Und nach

und einer längeren Pause, war die Verwunderung groß. Anstatt zum dritten Album einfach die naheliegende Cro-ist-zurück-Hitsingle aus dem Handgelenk zu schütteln, erschien mit „Baum“ ein kryptisch anmutendes Video: Ein weißer Sportwagen, ein (mutmaßlich) unmaskierter Cro am Steuer, verhallte Gitarrenmusik und eine Schrecksekunde, nach der alles anders wird. Und noch mal anders. Und dann noch mal. Hölle, Erinnerungen, Vergänglichkeit, Entfremdung. Cro krachte künstlerisch in sein Post-Kanye-, Post-Frank-Ocean-Zeitalter und blickte nie wieder zurück ins Easy-Land. Oder doch?