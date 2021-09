MTB Pro-Tipps: Evie Richards zeigt dir, wie XCO-Racing geht

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup 2021 Zum zweiten Mal wird die Kleinstadt Snowshoe in …

(oder abgekürzt: XC) gehört zu den spannendsten Sportarten überhaupt. Speed, Skills und gelegentliche Sprint-Finishes stehen hier an oberster Stelle.

Die Popularität des professionellen XC-Sports ist auf der gesamten Welt am Ansteigen, auch in Zentral- und Südamerika. Der momentane U23-Weltmeister Martín Vidaurre Kossmann stammt etwa aus Chile, während auch Stars des Radsports, die in mehreren Disziplinen unterwegs sind, immer mehr Gefallen am Off-Road-Spektakel finden, darunter

zu betrachten, ist unterhaltsam. Doch noch viel mehr Spaß macht es, selbst am Renngeschehen teilzunehmen.

Was ist XC-Mountainbiking?

Cross-Country dreht sich ganz und gar um das Off-Road-Mountainbiking durch die Landschaft. Rennen, die unter diese Sparte fallen, werden mit der Bezeichnung "Olympic" ausgewiesen (was daran liegt, dass wir es hier mit einer Olympischen Disziplin zu tun haben), weshalb man auch von XCO spricht. Bei Events tragen die Teilnehmer auf einer vorgegebenen Off-Road-Strecke mit vorgegebener Rundenanzahl oder einem Zeitlimit ihr Rennen aus. Sieger ist derjenige, der als erster durch die Ziellinie fährt.

"Auf einer XC-Strecke Rennen zu fahren, ist so viel leichter, wenn du den Track vor dem Event bereits in einem langsameren Tempo gefahren bist", erklärt Richards.

Das bedeutet aber noch lange nicht, dass du die Location Monate vor dem Event aufsuchen musst, um sie kennenzulernen. Die meisten Events erlauben eine Trainings-Session am Tag vor dem Rennen oder am Morgen desselben Tages. Richards nutzt diese Zeit, um sich mentale Notizen zu machen, die sie im Rennen abruft.

"Es hat etwas Zeit gebraucht, um den passenden Ernährungsplan zu finden, sowohl für das Training als auch für den Renntag. Ich empfehle besonders, die kleinen Snacks nicht zu süßen", erklärt Richards. "Wenn du regelmäßig trainierst und Rennen bestreitest, ist es wichtig, den Energiehaushalt mit einer gut ausbalancierten Diät über die Woche wieder aufzufüllen, anstatt dir am Abend vor dem Rennen jede Menge Kohlenhydrate anzuessen."

