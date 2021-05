Titelverdächtige im Fokus: Wer dominiert das XCO-Jahr 2021?

ist zielstrebig. Ursprünglich kommt sie vom Eisschnelllauf, was für eine Niederländerin ja nicht ungewöhnlich ist. Doch dann setzte sie 2013 das Pfeiffer'sche Drüsenfieber ausser Gefecht. Das Mountainbike entpuppte sich damals als perfektes Trainingsgerät – und fünf Jahre später stand Anne bereits auf ihrem ersten Weltcup Podest. Fahrtechnisch hatte sie nach dem Wechsel zum MTB viel aufzuholen, doch ihr ist keine Herausforderung zu gross. Sie gilt als Wirbelwind und eine der freundlichsten Fahrerinnen im Feld. Ihr Team-Manager, der Holländer Bart Brentjens, war einst selbst erfolgreicher MTB-Athlet und hat schaffte es bisher geschickt, Anne Schritt für Schritt an die Weltspitze heranzuführen. Ein Weltcupsieg blieb allerdings bisher aus.

zwar wie eine erfahrene Athletin, doch der Schein trügt: 2020 stand sie erstmals mit der Weltelite an der Startlinie eines WC-Rennens. Ihr neues Team hilft ihr dabei, sich in einem professionellen Umfeld optimal zu entwickeln. Von der Ötztalerin erwartet in diesem Jahr vielleicht noch niemand grosse Resultate und sie könnte es locker angehen lassen. Ich bin mir aber sicher: Laura wird dieses Jahr schon mit grossen Taten auftrumpfen.

ist der Superstar im Damenfeld. Das Einzige, das ihrem Palmarès noch fehlt wäre Edelmetall in Tokio. Nachdem sie 2015 den Weltmeistertitel im Cross Country, Strasse und Radquer gewann, folgte 2016 ein herber Rückschlag. Aber für mich sind die wahren Champions die, die nach dem Fall ihre Krone wieder richten, sich sammeln und mit neuer Kraft den Weg zurück finden! Nach zwei erneuten Weltmeistertiteln 2019 und 2020 startet "PFP" nun im Team ihres Lebenspartners, der MTB XC-Legende Julien Absalon. Es scheint, als ob die Französin gelernt hat, was ihr gut tut und ihr Siegesrezept nun unbeirrt verfolgt. Und sie versteckt ihr Ziel nicht: Auf ihr Handgelenk hat sie sich schon einmal fünf Ringe tättowiert.

die ersten Rennen und liess alle Favoritinnen hinter sich. Dass sie auch die grossen Wettkämpfe gewinnen kann, bewies sie dann beim Weltcup-Auftakt in Nove Mesto, den sie prompt gewann. Bei der Weltmeisterschaft startete die junge Französin noch bei den U23 und siegte souverän. Dass sie sich selber nicht zu viel Druck macht, dafür sorgt ihre Team-Kollegin Julie Bresset. Bresset gewann ihrerseits 2012 in London und war mehrfache Weltmeisterin, bevor ihr der Druck zu viel wurde und sie eine Karriere-Pause einlegte. Nun ist Julie zurück als Mentorin – genau das was Lecomte an ihrer Seite braucht!

hat sich alles selber hart erarbeitet und ist in Brasilien mittlerweile ein Nationalheld. Er weiss was er kann, was er will und hat ein starkes Team im Rücken, wer kann diesen Mann stoppen?

Der Brasilianer hat sich in den vergangenen zwei Jahren fest in der Weltspitze etabliert. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, hat keinen Respekt vor grossen Namen des Sports und hat das Mountainbiken in Brasilien quasi im Alleingang gross gemacht.

Simon Andreassen – In The Zone

Der ewige Kampf der Franzosen und Schweizer um die Nummer 1 im Cross Country-Sport hat Tradition. Jordan Sarrou ist der Mann, der 2020 diesen Kampf zugunsten der Franzosen entscheiden konnte, als er Mathias Flückiger bei der Weltmeisterschaft auf Rang 2 verwies. Nun ist Sarrou in den Farben eines neuen Teams unterwegs – und erstmals für eines, das nicht in Frankreich beheimatet ist. Es wird spannend: Wie wird er ohne Mentor Absalon im Rücken performen?

Ondrej Cink ist die Ruhe in Person. Er spricht nicht viel und läuft oftmals etwas unter dem Radar. Im Herbst 2016 wechselte Cink zu einem Pro Tour-Team auf der Strasse und nahm 2017 sogar an der Tour de France teil. Richtig glücklich wurde er da aber nicht. Und so war er bereits im 2018 wieder zurück im XC-Zirkus – ohne UCI Punkte natürlich. Er musste sich wieder von ganz hinten nach vorne kämpfen. Cink heiratete vergangenen Herbst. Voll und ganz im Leben angekommen, will er nun auch sportlich zeigen, was er wirklich kann.

