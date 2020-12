Die besten Upgrades in Cyberpunk 2077

Das lange Warten hat endlich ein Ende: Cyberpunk 2077 ist tatsächlich endlich erschienen und lässt euch die neon-durchfluteten Straßen der futuristischen Metropole Night City erkunden. Dabei kennt die Charakteranpassung im neuen RPG-Hit nahezu keine Grenzen: Von Perks über Attribute bis hin zu Modifikationen lässt sich nahezu jedes Detail verbessern. Wir stellen euch in unserem Guide die besten Cyberware-Updates im Spiel vor.

Was ist die Cyberware in Cyberpunk 2077?

Cyberware in Cyberpunk 2077 ist in etwa das, was dem Talentbaum klassischer Rollenspiele am nächsten kommt. Hier stattet ihr nahezu jedes Körperteil eurer Spielfigur mit Upgrades aus, die bestimmte Werte verbessern oder ganz neue Fähigkeiten freischalten .

Neue Cyberware könnt ihr kaufen, innerhalb der Spielwelt finden oder erhaltet diese als Belohnung für den Abschluss unterschiedlicher Missionen. Alles, was ihr dann noch tun müsst ist, dem örtlichen Ripperdoc einen Besuch abzustatten, damit er euch mit den Upgrades versorgen kann.

Die besten Cyberware-Upgrades in Cyberpunk 2077

Unter den Cyberware-Upgrades verstecken sich vielfältige Skills, die für unterschiedliche Spielstile nützlich sind. Wenn ihr also eher den Schleichansatz bevorzugt, empfehlen sich ganz andere Upgrades, als wenn ihr die direkte Konfrontation wagen oder euch im Hacking versuchen wollt. So etwas wie die „besten“ Upgrades gibt es also nicht direkt.

Hier sind allerdings ein paar Upgrade-Empfehlungen , die sich unabhängig von der eigenen Spielweise als äußerst nützlich erweisen:

Zweites Herz

Hierbei handelt es sich im Prinzip um ein Extra-Leben im Cyberpunk 2077-Stil. Fällt eure Gesundheit auf Null, werdet ihr mit diesem Upgrade wieder auf volle 100 % HP geheilt . Der Cooldown dafür beträgt zwei Minuten.

Für dieses Cyberware-Upgrade sind 16 Punkte in der Kategorie Körper notwendig. Ihr erhaltet das Upgrade beim Ripperdoc in Haywood .

Kerenzikov

Dieses Upgrade für das Nervensystem ist ein klassischer Reflexbooster, der die Zeit um euch herum um bis zu 90 Prozent verlangsamt , wenn ihr während eines Ausweich- oder Rutschmanövers blockt, mit einer Waffe zielt oder angreift. Bis zu 3,5 Sekunden Verlangsamung sind mit der seltensten Version möglich – besonders nützlich im Kampf gegen Elitegegner oder Gruppen .

Um dieses Upgrade verwenden zu können, benötigt ihr 18 Punkte in der Kategorie Reflexe, danach könnt ihr die Verbesserung für 35.000 Eddies beim Ripperdoc in Santa Domingo freischalten.

Verstärkte Sehnen

Der klassische Doppelsprung . Und seien wir mal ehrlich: ein Doppelsprung macht einfach jedes Spiel besser, oder nicht? Zweifelsohne eines der nützlichsten Upgrades, die Cyberpunk 2077 zu bieten hat – mehr Agilität geht nicht.

Dieses häufige Upgrade wird von nahezu allen Ripperdocs im Spiel zum Preis von 45.000 Eddies angeboten.

Gorilla-Arme

Wenn ihr gerne mit reiner Muskelkraft verschlossene Türen aufreißt oder euch die Bewaffnung automatischer Geschütztürme aneignet , ist dieses Upgrade wie für euch gemacht. Achso: Die stärke eurer Nahkampfangriffe erhöhen die Gorilla-Arme auch noch.

Eine einfache Version des Upgrades findet ihr bei Ripperdoc Viktor im Watson-Distrikt, mit 45 Street Cred winkt allerdings auch eine legendäre Variante , die ihr im westlichen City Center findet.

Synlunge

Dieses Upgrade richtet sich vor allem an Spieler, die mit einem Nahkampf-Build durch Night City jagen wollen. Die synthetischen Lungen erhöhen eure Stamina-Regeneration , was also beispielsweise mehr Angriffe ermöglicht, bevor euch die Puste ausgeht.

Ähnlich wie beim Zweiten Herz sind auch hierfür 16 Punkte in der Körper-Kategorie notwendig, auch der Ripperdoc mit diesem Upgrade ist derselbe: zu finden in Haywood.

Biokonduktor

Wenn man bedenkt, dass viele Cyberware-Fähigkeiten einen Cooldown haben, ist der Biokonduktor besonders spannend. Denn dieses Upgrade verringert die Abklingzeit der Fähigkeiten , abhängig von der Seltenheit, um bis zu 30 Prozent .

Mit einem Preis von 14.000 Eddies ist dieses Upgrade in Cyberpunk 2077 noch nicht einmal allzu teuer.

Schmerzeditor

Klingt wenig spannend, erweist sich im Spielverlauf aber als äußerst nützlich. Dieses Upgrade verringert jeglichen erlittenen Schaden um 10 Prozent , was jede Konfrontationen im Handumdrehen ein gutes Stückchen leichter macht.