Matthias Walkner: "Ich will noch in diesem Jahr wieder Motorrad fahren!"

Ich will definitiv noch in diesem Jahr wieder Motorrad fahren. Am liebsten wäre mir, wenn ich im Oktober oder November fahren könnte. Es ist so cool, wenn man im Spätherbst oder Anfang der Winterzeit in Italien fährt, wenn bei uns die Tage kälter sind und in Italien die Sonne noch Kraft hat. Am Abend gut Pizza essen, vielleicht ein Glas Rotwein dazu – ich habe das im Vorjahr während der Vorbereitung für die Dakar gemacht und habe es einfach genossen. Auch, weil es in Italien im Umkreis von einer Stunde 10 Motocross-Strecken gibt, eine lässiger wie die andere. Ich hoffe, dass ich das heuer wieder erleben kann.

