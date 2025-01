Carlos Sainz zur Rallye Dakar 2025: Geschichten aus der Wüste

Der vierfache Rallye-Dakar-Champion

strebt im Alter von 62 Jahren bei der

in Saudi-Arabien auf felsigem Gelände und in den ikonischen Sanddünen seinen fünften Titel an. Wer könnte also besser geeignet sein,

die Geheimnisse hinter dem Offroad-Erfolg beim härtesten Rennen der Welt

zu verraten?