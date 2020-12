Marathon-Etappen: Der extra Härtetest bei der Rallye Dakar

Im letzten Jahr habe ich wirklich gar niemanden vom Team gesehen – außer den Fahrern und ein paar Leute vom Veranstalter natürlich. Also ich habe mich schon ziemlich alleine gefühlt. Wir haben so gut wie gar keinen Kontakt mit irgendjemanden von außen.

Man kommt ins Ziel und schraubt als erstes sein Motorrad wieder z’samm... oder im Idealfall auch nicht, weil während der Etappe nichts Dramatisches passiert ist. Dann geht man duschen, etwas essen, richtet sich sein Zeug für den nächsten Tag her, geht zum Fahrerbriefing und zum Schluss nimmt man eine Schlaftablette, damit man neben dem Wolfsrudel schlafen kann. Am nächsten Morgen geht’s wieder weiter.

