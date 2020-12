Hiasi Walkner: „Die Taktik bespreche ich nur mit meinem inneren Ich“

Alles beginnt ganz harmlos am 2. Jänner mit einem 11 Kilometer kurzen Prolog rund um die Stadt Jeddah. Was folgt sind die härtesten 12 Etappen, die der Motorsport zu bieten hat: die Rallye Dakar. Matthias Walkner geht 2021 wieder als ein Favorit ins Rennen. Der Salzburger hat bei dieser extremen Herausforderung schon alles erlebt – vom Sturz bis zum Sieg. Am 26. Jänner fliegt er nach Saudi Arabien, um „ein unvergessliches Abenteuer zu erleben“. Er fühlt sich diesmal so stark wie noch nie. Bevor wir Matthias Walkner in die Wüste schicken, haben wir ihn zum Interview gebeten:

Am 2. Jänner beginnt die Rallye Dakar mit dem Prolog. Wie schaut dein Zeitplan bis dahin aus?

Ich will noch Zeit am Motorrad zu verbringen und ein bisschen Enduro fahren. Und ein- oder zweimal Mal werde ich sicher noch nach Thalgau ins Trainingscenter fahren. Aber das meiste ist abgehakt und jetzt ist schon der Zeitpunkt erreicht, wo man bei der Vorbereitung eigentlich mehr falsch als richtig machen kann...

Mit welcher Motivation gehst du ins Rennen? Was ist dein Ziel, nachdem du ja schon alles erlebt und alles erreicht hast?

Zum Erreichen gibt’s noch extrem viel, da ist noch viel Luft nach oben. Ich will einfach ein super lässiges und unvergessliches Abenteuer erleben und wenn im Endeffekt ein Platz in den Top 3 rausschauen würde, dann wäre meine Welt in Ordnung.

Wie würdest du deine aktuelle körperliche und mentale Fitness beschreiben?

Mental fühle ich mich extrem fit, vor allem wegen dem letzten Training in Dubai. Wir sind ein Monat extrem viel Roadbooks gefahren und haben deutlich mehr und intensiver trainiert als sonst. Früher war das Abschlusstraining in 7 bis 8 Tagen durch und diesmal waren es doch 26 Tage – ich fühle mich vom Kopf her extrem gut vorbereitet.

Körperlich fühle ich mich eigentlich auch super fit. Ich hatte dieses Jahr viel Zeit für Konditionstraining und Krafttraining, wegen dem Lockdown waren die Umstände sehr speziell. Ich fühl mich sehr gut vorberietet. Ich sage das wahrscheinlich jedes Jahr, aber dieses Mal ist es wirklich ein Unterschied. Der aktuelle Stand ist: Mir geht es sehr sehr gut!

2020 ist die Dakar erstmals in Saudi Arabien gefahren worden. Kannst du daraus Learnings für 2021 ziehen? Oder ist jede Rallye unvergleichbar?

Jede Rallye ist immer etwas ganz Eigenes, sehr speziell. Was ich gelernt habe: Es ist kälter als gedacht. Aber grundsätzlich ist jeder Kilometer in diesem Jahr anders wie im letzten Jahr. Selbst wenn ich eine Kreuzung kennen würde und wir sind im Vorjahr nach links gefahren und dieses Jahr sagt das Roadbook rechts, dann hilft mir meine Erfahrung gar nichts. Wichtig ist, dass man sich immer schnell auf die Gegebenheiten einstellen kann.

Hiasi Walkner und sein Dienstfahrzeug – die KTM 450 RALLY © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Hast du die 12 Stages schon analysiert und dir überlegt, wie du die Dakar 2021 strategisch anlegen wirst?

Eine wirkliche Strategie mach‘ ich mir eigentlich nicht, weil ich schon oft eines Besseren belehrt worden bin. Es gibt zu viele Möglichkeiten, die man nicht kalkulieren kann, zum Beispiel ein Fehler im Roadbook. Wenn du da als erster fährst, dann bist du der G’schnapste. Ich werde versuchen, jeden Tag mein Bestes zu geben und vielleicht ein bisschen vorausschauen, ob am nächsten Tag mit viel Wüste und Sand zu rechnen.

Kannst du es dir überhaupt leisten, das Tempo zu dosieren, wenn du ergebnisorientiert fährst?

Wir reden da von maximal 5 Prozent auf oder ab, das ist richtiges Finetuning. Vor 3 oder 4 Jahren war das noch ganz anders, da hat man vorm Ziel verlangsamt, um am nächsten Tag weiter hinten starten zu können und so Zeit gut zu machen. Dafür ist das fahrerische Niveau jetzt viel zu hoch, die Spitzenfahrer können die Piste viel zu schnell aufmachen, zeitliche Quantensprünge sind da nicht mehr drinnen. Die meiste Zeit gewinnst du heute, wenn du das Roadbook richtig und schneller lesen kannst.

Mit wem besprichst du während der Rallye die Taktik für den jeweils nächsten Tag?

Mit meinem inneren Ich. Vielleicht hol‘ ich mir von irgendwem noch Tipps oder eine Bestätigung, aber schlussendlich muss ich das für mich selber entscheiden, weil nur ich am Ergebnis gemessen werden. Es weiß ja niemand, was wirklich richtig ist, jeder kann nur schätzen, spekulieren und seine Erfahrungen einbringen. Mittlerweile ist das schon meine 7. Dakar, also habe ich selber auch schon ein bisschen Erfahrung.

Reden wir über die neuen Regeln. Du bekommst das Roadbook diesmal immer 20 Minuten vor dem Start jeder Etappe. Was hältst du davon?

Wenn im Roadbook keine Fehler drinnen sind, dann ist das eigentlich eine gute Idee, weil damit am Vortag mehr Zeit zum Regenerieren bleibt. Aber in den letzten Jahren hat sich gezeigt hat, dass der Veranstalter öfter einen Fehler macht. Das kann man jetzt nicht mehr ausbessern oder kontrollieren. Jede Note, die man sieht, sieht man zum ersten Mal und wenn eine Kreuzung auf 300 Meter nicht passt, dann bist du wieder der G‘schnapste wenn du vorne wegfahren musst.

Das heißt, du solltest diesmal auf Tagessiege eher verzichten, um den Gesamtsieg möglich zu machen.

Ich glaube, dass der Weg zum Gesamtsieg über eine konstante Tagesleistung zwischen den Plätzen 3 und 6 führen wird. Das wird wahrscheinlich jeder Fahrer ein bisschen so planen und umso schwieriger wird es. Vor allem, weil ich mir sicher bin, dass das Tempo extrem hoch sein wird. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich schon einmal gewonnen habe, weil mir wird immer mehr bewusst, wie viele Sachen man einfach nicht kalkulieren kann und dass man schon sehr viel Glück des Tüchtigen braucht, um am Schluss ganz oben zu stehen.

Das Tempo soll ja gedrosselt werden, zum Beispiel mit einem Limit von 6 Stück bei den Hinterreifen. Wird dich das bremsen?

Nein, gar nicht. Vielleicht wird die Durchschnittsgeschwindigkeit um 2 km/h runtergehen, aber ob wir einen Schnitt von 122 oder 120 km/h haben, ändert nicht viel. Ich sehe das Limit eigentlich kritisch, weil wir mit schlechten gebrauchten Reifen eher in einem Grenzbereich fahren, wo wir eigentlich nicht hinwollen. Aber der Veranstalter will halt mal etwas probieren und vielleicht werde ich in den 12 Tagen eines Besseren belehrt.

Limitierte Kolbenwechsel, keine Reparatur beim Tanken – sind die neuen Regeln irgendwie relevant für dich?

Die Kolbenwechsel betreffen uns als Team gar nicht, das haben wir in den letzten Jahren nie gebraucht. Aber beim Tanken nichts machen zu dürfen, finde ich nicht gut. Jeder sollte seine 15 Minuten so nutzen, wie er es für richtig hält. Wenn man kleine Reparaturen erst danach machen darf, entsteht mehr Stress und das erhöht die Gefahr, dass man entweder etwas übersieht oder man versucht, die verlorene Zeit mit mehr Risiko wieder aufzuholen, weil wirklich jede Sekunde zählt.

Wieviel Druck lastet auf euch Fahrern, den Gesamtsieg wieder ins KTM-Team zurückzuholen?