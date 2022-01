Level Up: Dani Olmos langer und harter Weg zum Erfolg

Dani Olmo wurde seit seinem neunten Lebensjahr in Barcelonas renommierter Akademie La Masia ausgebildet. Im Juli 2014 traf er dann eine mutige Entscheidung und wechselte auf der Suche nach mehr Einsatzminuten zu Dinamo Zagreb nach Kroatien.

Die Katalanen waren verblüfft von dieser doch ungewöhnlichen Entscheidung, aber der Wechsel hat sich für Olmo voll ausgezahlt. Als Spieler, der sowohl einen unwiderstehlichen Pass in die Tiefe spielen kann als auch mit seiner taktischen Raffinesse am Feld begeistert, zählt er zu den herausragenden Mittelfeldspielern aus Spaniens jüngster Generation.

Das ist die Geschichte einer fesselnden Fuballkarriere.

01 Level 1 – Es liegt in der Familie

Olmo stammt aus einer Fußballerfamilie und war früh untrennbar mit dem runden Leder verbunden. Er liebte Fußball so sehr, dass er sogar einen Moment lang zögerte, ein Foto mit Lionel Messi zu machen, weil er damit das Spiel unterbrechen musste.

"Seit ich klein bin, bin ich mit einem Ball unterwegs. Ich wollte nichts anderes tun. Ich habe alle Bälle aufbewahrt, die ich als Kind hatte. Ich erinnere mich an einen Ball, den ich hatte, als ich mit Lionel Messi fotografiert wurde -- da war ich sieben oder acht Jahre alt -- den Ball habe ich immer noch zu Hause. Das sind Erinnerungen, die mir niemand wegnehmen kann. Ich wollte das Foto erst gar nicht machen, weil ich weiterspielen wollte. Heute bin ich froh darüber, dass ich das Spiel für fünf Minuten unterbrach."

Zunächst war er in der Akademie von Espanyol, aber als der FC Barcelona ihm einen Platz in La Masia anbot, konnte er nicht ablehnen. "Sie waren hartnäckig und bestanden darauf."

Olmo (zweiter von links) im Kopfballduell in der spanischen U17-Auswahl © Nikolay Doychinov/Getty Images

02 Level 2 – Die große Entscheidung: Wechsel nach Kroatien

Im Alter von 16 Jahren, als die Aussicht auf einen Fixplatz im Kader der A-Mannschaft noch in weiter Ferne lag, überraschte er den FC Barcelona, indem er ein Angebot des kroatischen Vereins Dinamo Zagreb annahm.

"Kein anderer Club machte mir ein besseres Angebot als Dinamo Zagreb. Ich bekam die Chance, im Alter von 15 oder 16 Jahren in der ersten Mannschaft zu spielen und mit internationalen und professionellen Spielern zu trainieren. Ich beschloss, nach Kroatien zu wechseln, um mich weiterzuentwickeln. Ich habe es nie bereut, denn ich habe mich sowohl als Fußballer als auch als Mensch stark verbessert. Dank der Zeit, die ich dort verbracht habe, bin ich heute der Spieler, der ich bin."

Ich bekam die Chance, im Alter von 15 oder 16 Jahren in der ersten Mannschaft zu spielen und mit internationalen und professionellen Spielern zu trainieren. Dani Olmo

03 Level 3 – Neue Heimat

Trotz seines jungen Alters war er nicht eingeschüchtert. Er lernte die Sprache und sang sogar kroatische Fußballlieder. Die Erfahrung prägte ihn so sehr, dass er sich dem Common Goal Project anschloss, bei dem die Mitglieder ein Prozent ihres Einkommens an einen Fonds spenden, der zur Lösung sozialer Probleme beiträgt. Mit seinen Spenden unterstützte Olmo ein Projekt der fußballbasierten Organisation Cross Cultures Association in Kroatien, die sich für die Wiederherstellung der Stabilität in Gemeinden nach Konflikten einsetzt.

"Ich habe viele schöne und besondere Erinnerungen an Kroatien. Ich erinnere mich an mein erstes Spiel mit der ersten Mannschaft, das bei einem Gedenkturnier in Vukovar für die Kriegsopfer stattfand. Ich fühlte mich diesem Land sehr verbunden und konnte mich mit den Menschen dort identifizieren. Es gab so viele Dinge, die mich auf besondere Weise berührten -- deshalb wollte ich helfen."

"Ich lernte viele neue Dinge kennen, lernte die Sprache und konnte mich immer besser mit den Menschen dort verständigen. Es gab eine ganz besondere Zuneigung seitens der Dinamo-Fans und der Fans im Allgemeinen. Bis heute sage ich, dass Kroatien meine zweite Heimat ist, und ich bin sicher, dass ich immer wieder zurückkommen werde."

Es gab eine ganz besondere Zuneigung seitens der Dinamo-Fans und der Fans im Allgemeinen. Dani Olmo

Im Zagreb-Trikot in der UEFA Europa League, im Alter von 20 Jahren © Gualter Fatia/Getty Images

04 Level 4 – Der große Durchbruch

Sein Pflichtspieldebüt gab Olmo gegen NK Lokomotiva im Februar 2015. Sein erstes Tor erzielte er gegen Rijeka im letzten Spiel der Saison 2016/17, aber es war sein zweites Tor, das im ganzen Land für Aufsehen sorgte, denn es fiel im Derby gegen Hajduk Split -- ein Derby, das ihn nachhaltig beeindruckte.

"Es ist ein wirklich fanatisches Derby, überall knallen Feuerwerkskörper und Pyrotechnik. Einigen Fans ist es egal, wie es in der Tabelle aussieht, sie wollen nur, dass wir das Derby gewinnen. Ich wurde in der 50. Minute eingewechselt, als wir 1:0 führten. Nach einem Eckball erzielten sie dann den Ausgleich. Mein Tor brachte uns mit 2:1 in Führung. Mir wurde klar, wie wichtig dieses Tor war, als ich sah, wie meine Mannschaftskameraden jubelnd von der Bank aufsprangen. Das war zweifellos einer der wichtigsten Momente in meiner Karriere!"

Olmo jubelt nach seinem Treffer für Dinamo Zagreb in der Champions League © Dan Mullan/Getty Images

05 Level 5 – Champions League-Debüt

Der nächste große Schritt kam dann 2019-20, als er zum ersten Mal in der Gruppenphase der Champions League am Feld stand. Sein erstes Spiel war ein Heimspiel gegen Atalanta aus der Serie A -- Dinamo gewann das Match mit 4:0.

"Es gibt Momente, die in die Geschichte eingehen und das war einer davon. Wir haben 4:0 gewonnen und ich glaube nicht, dass Dinamo Zagreb so etwas in der Vergangenheit je geschafft hat."

06 Level 6 – Der Ruf aus Spanien

Drei Monate später wurde Olmo in die spanische Nationalmannschaft berufen. Die Nachricht kam nach einem Training. "Der Trainer versammelte uns alle im Kreis und sagte: 'Jungs, wir haben gute Neuigkeiten. Wir haben einen weiteren Nationalspieler im Team. Dani ist [für Spanien] ausgewählt worden.' Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und wusste nichts davon. Es war wie ein Schock. Ich war so auf das Training konzentriert, dass ich nicht einmal wusste, dass es eine Kaderbekanntgabe gab. Als sie es mir sagten, war es unglaublich -- ich war einfach nur happy."

Als sie es mir sagten, war es unglaublich -- ich war einfach nur happy. Dani Olmo

Sein Debüt für die Nationalmannschaft feierte er in Cádiz gegen Malta, wo er in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde und gleich ein Tor erzielte. Gänsehaut pur bei der Nationalhymne!

"Es war unglaublich. Es mit der A-Mannschaft und in einem Stadion wie dem Ramon Carranza in Cádiz zu erleben, wo sie die Nationalmannschaft regelrecht verehren, war unbeschreiblich. Mir fehlten die Worte und ich habe sie bis heute nicht gefunden. Meine ganze Familie war dort, auch meine Großeltern, die aus Cádiz stammen."

Es war unglaublich. Mir fehlten die Worte und ich habe sie bis heute nicht gefunden. Dani Olmo

Olmo im WM-Qualifikationsspiel für die spanische Nationalelf © David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

07 Level 7 – Umstellung bei RB Leipzig

Im Januar 2020 nahm Olmo eine weitere neue Herausforderung an, diesmal in Form von RB Leipzig in Deutschland. Es war kein leichter Abschied. "Der Abschied war schwer. Ich wusste, dass ich viele Mannschaftskameraden, Mitarbeiter, Therapeuten und Spieler zurücklassen würde, die mir in meiner Karriere sehr geholfen haben."

In Leipzig angekommen musst er sich dem anspruchsvollen, energiegeladenen Stil unter Julian Nagelsmann anpassen.

"Ich wusste, dass es ein großer Sprung war, aber ich dachte, ich wäre bereit dafür. Am Anfang war es nicht einfach, und es gab ein paar Spiele, in denen ich nicht spielte, aber ich hatte mein Ziel immer vor Augen und wusste, was ich tun musste, um es zu erreichen. Also habe ich im Training weiter hart gearbeitet, bis ich eine Chance bekam -- Julian hat mich ermutigt und motiviert."

"Es ist ein sehr körperbetonter, direkterer Stil, der immer nach vorne geht. Wir spielen in heiklen Situationen mit enorm viel Druck. Da muss jeder alles geben. Ich habe mich vor allem im Spiel unter Druck zwischen den Linien stark verbessert."

Olmo im RB Leipzig-Trikot gegen Manchester City in der Champions League © Marc Atkins/Getty Images

08 Level 8 – Euro 2020: "The Strength of the Group"

2020 schaffte Olmo einen weiteren Karriere-Meilenstein, als er Spanien ins Halbfinale der Euro 2020 führte, bevor es im Elfmeterschießen gegen den späteren Europameister Italien bitter endete. In fünf Spielen lieferte er drei Assists, darunter zwei im Achtelfinale gegen seine zweite Heimat Kroatien, nachdem er von der Bank kam. Aber es war der außergewöhnlichen Teamgeist, der Spuren hinterließ.

"Wir wurden nicht erst bei der Euro 2020 zu einem richtigen Team, sondern bereits in der Qualifikation. Wir hatten einen wirklich großartigen Kader. Amazon produzierte eine Dokumentation mit dem Titel "The Strength of the Group", und ich glaube nicht, dass es einen besseren Titel gibt, um dieses Team zu beschreiben. Wir mussten viele Widrigkeiten und Hindernisse überwinden, und es war ein hartes Stück Arbeit, bis wir so weit gekommen sind, aber am Ende haben wir es geschafft. Es gibt Erfahrungen, die man machen muss, wenn man weiter vorankommen will. Wir sind stolz auf unsere Leistung, aber wir sind überzeugt, dass wir noch viel mehr erreichen können!"

Olmo feiert seinen Treffer gegen Borussia Dortmund © Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images

09 Level 9 – Was auch immer kommen mag, die Freude am Spiel wird bleiben

Olmos Leidenschaft für den Fußball ist für jeden, der ihn beobachtet, offensichtlich. Selbst der unglaublich hohe Druck und die komplexen taktischen Anweisungen heutzutage können dem Spanier den Spaß am Spiel nicht verderben. "Natürlich macht es noch mehr Spaß, wenn man gewinnt, aber so ist das nun mal! Man muss lernen, mit dem Druck umzugehen. Wenn man Vertrauen in sich selbst hat, ist der Druck das geringste Problem."

"Es gibt noch viele Dinge, die erreichen möchte, aber ich werde ich immer stolz darauf sein, was ich bereits erlebt und durchgemacht habe."