Daniel Asamoah und das Tanzen: „Eine endlose Liebesbeziehung“

Dabei stand Tanz für Daniel Asamoah nicht immer im Mittelpunkt. „Ich habe zehn Jahre lang Fußball gespielt, aber gemerkt, dass ich nicht zu 100 % dafür gemacht bin und dass mein Interesse nachgelassen hat“, erzählt der gebürtige Berliner. Auf der Suche nach einem neuen Hobby blieb er durch Youtube und Filme wie „Honey“ und „You Got Served“ beim Tanzen hängen. Was zunächst nur „etwas Bewegung“ sein sollte, wurde ab 2009 ernster: Nach den ersten Tanzkursen folgte die Gründung seiner Crew 4SHO, mit der er Choreos kreierte und Meisterschaften rockte.

Dabei stand Tanz für Daniel Asamoah nicht immer im Mittelpunkt. „Ich habe zehn Jahre lang Fußball gespielt, aber gemerkt, dass ich nicht zu 100 % dafür gemacht bin und dass mein Interesse nachgelassen hat“, erzählt der gebürtige Berliner. Auf der Suche nach einem neuen Hobby blieb er durch Youtube und Filme wie „Honey“ und „You Got Served“ beim Tanzen hängen. Was zunächst nur „etwas Bewegung“ sein sollte, wurde ab 2009 ernster: Nach den ersten Tanzkursen folgte die Gründung seiner Crew 4SHO, mit der er Choreos kreierte und Meisterschaften rockte.

Dabei stand Tanz für Daniel Asamoah nicht immer im Mittelpunkt. „Ich habe zehn Jahre lang Fußball gespielt, aber gemerkt, dass ich nicht zu 100 % dafür gemacht bin und dass mein Interesse nachgelassen hat“, erzählt der gebürtige Berliner. Auf der Suche nach einem neuen Hobby blieb er durch Youtube und Filme wie „Honey“ und „You Got Served“ beim Tanzen hängen. Was zunächst nur „etwas Bewegung“ sein sollte, wurde ab 2009 ernster: Nach den ersten Tanzkursen folgte die Gründung seiner Crew 4SHO, mit der er Choreos kreierte und Meisterschaften rockte.