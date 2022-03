„Fehrminator“ im Interview: Viereinhalb Sterne und die Lage vor dem Finale

Daniel Fehr: „Trotz einiger Turniere in seiner Heimat ist ein Offline-Event für Anders größtenteils Neuland. Er wird aus Dänemark zum Finale anreisen. In der Trainingswoche bzw. dem Bootcamp testen wir alle Konstellationen durch und entscheiden dann, was für das Team am sinnvollsten ist. Was ich vorab verraten kann: Umut ist in allen Einzel- und 2v2-Match gesetzt.“