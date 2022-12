Danny MacAskill im Interview zu "Postcard from San Francisco"

"Postcard from San Francisco" war ein echtes Herzensprojekt!

Nach meinem ersten Street-Video "Inspired Bicycles" aus dem Jahr 2009 habe ich den Fokus auf verschiedenste Konzeptvideos gelegt. Nun wollte ich wieder zurück auf die Straße und einen richtigen Street-Edit machen.

Ich wusste, dass es schwierig werden würde, denn ein Sturz auf Beton oder Asphalt ist nicht unbedingt angenehm. Für einige der Lines brauchte ich über 300 Versuche. Dann habe ich mir zwischendurch auch noch die Kniescheibe gebrochen. Aber ich habe durchgehalten und es ist wirklich cool, dass wir das Projekt zu Ende gebracht haben. Ich bin unglaublich happy mit dem Endergebnis!

"Postcard from San Francisco" findest du in voller Länge im Player oben. Scrolle weiter, um die spannenden Storys hinter den waghalsigen Tricks von Danny MacAskill zu erfahren.

Egal, wohin man schaut, man weiß, dass man in San Francisco ist. Danny MacAskill

Danny unmittelbar vor dem Beach Drop in San Francisco © Dave Mackison Danny MacAskill landet den Beach Drop in San Francisco © Dave Mackison/Matt Ford

Versuch Nummer 2

Ich habe bereits 2017 zum ersten Mal darüber nachgedacht, ein weiteres Street-Trial-Video zu drehen, da ich seit dem ersten "Inspired Bicycles"-Edit von 2009 kein richtiges Street-Video mehr gemacht hatte. Street-Riding hat sich über die Jahrzehnte extrem weiterentwickelt -- egal ob BMX, Skateboarding, MTB oder Trial. Ich habe gemerkt, dass es viel einfacher ist, Wege zu suchen, die noch nicht so ausgetreten sind. Aber 2017 dache ich mir: "Ich bin 32, mein Körper fühlt sich gut an, lass uns einen coolen und progressiven Street-Edit machen".

Durch Events wie die X-Games sind Skateboarding und BMX in Amerika ziemlich groß geworden. Street Trial ist dagegen immer noch relativ klein. Es gibt Rider wie Hans Rey, die Trial über die Jahre extrem gepusht haben. Ich wollte etwas machen, dass die Leute vielleicht noch nicht so oft gesehen haben.

Danny MacAskill wählte San Francisco wegen der atemberaubenden Kulisse © Dave Mackison/Red Bull Content Pool

Mein Team und ich haben San Francisco ausgekundschaftet, als wäre es ein Level in Grand Theft Auto. Es fühlt sich so an, als wäre ich jede Straße entlanggegangen und hätte mir jedes einzelne Gebäude angesehen. Danny MacAskill

Ich habe mich für San Fran entschieden, weil es eine so ikonische Kulisse ist. Egal, in welcher Straße man sich befindet oder wohin man schaut, man weiß, dass man in San Francisco ist. Ob es die steilen Hügel, die bunten Reihenhäuser oder die fantastische Aussicht auf die Brücken und Alcatraz sind. Ich habe gewusst, dass es der perfekte Ort ist, um einen richtig coolen Edit zu drehen.

Blick auf die weltberühmte Gefängnisinsel von Alcatraz © Dave Mackison Danny mit ein paar Locals am Pier 39 © Dave Mackison

Es ist unglaublich wichtig, viel Zeit mit dem Scouting der Spots zu verbringen, bevor man mit den Dreharbeiten beginnt. Man sucht sich die besten Spots und Orte, macht eine Liste und kümmert sich dann um Genehmigungen der Stadt. Es ist gar nicht so einfach, Leute davon zu überzeugen, dass man von ihrem Gebäude springen oder vor ihrem Grundstück fahren möchte.

Es ist gar nicht so einfach, Leute davon zu überzeugen, dass man von ihrem Gebäude springen möchte. Danny MacAskill

Wir hatten einen perfekten Plan für das Video mit den meisten meiner absoluten Traum-Locations. Am zweiten Drehtag im September 2017 waren wir dann am Kult-Skatespot namens Third and Army. Ich war vielleicht ein bisschen zu ehrgeizig und wollte einen 180-Tyre-Tap auf den Rails am Ende des Spots machen. Ich stürzte. Dabei habe ich mir die Kniescheibe gebrochen, aber was mir mehr Sorgen machte, war, dass sich ein paar meiner Vorderzähne gelöst hatten. Damit war das Projekt vorbei. Selbst heute bin ich noch nicht ganz darüber hinweg, dass wir damals aufhören mussten.

Das San Francisco-Projekt stand erstmal auf Pause. Ich hatte andere Pläne, wie zum Beispiel "Gymnasium" , aber nach Covid dachte ich, es wäre cool, es noch einmal zu versuchen. Wir kannten die Orte und Spots. Die einzige Schwierigkeit war, dass wir für einige Spots erneut eine Genehmigung benötigten, aber ich fühlte mich ready.

Danny auf den Straßen von San Francisco © Dave Mackison

Der Opener im Video ist ein -- wie ich es nenne -- Back Wheel Bump Frontflip. Ich war schon immer ziemlich neidisch auf Sportarten wie Parkour, bei denen man ohne Rampe oder Höhe einen Flip und eine Drehung machen kann. Ich habe versucht, herauszufinden, was die geringste Höhe ist, um einen Flip auszuführen. Meine Idee war es, in eine steile Straße hinein zu flippen. Die Straßen von San Fran sind zwar wirklich steil, aber nicht steil genug, um ganz ohne Hilfsmittel auszukommen. Deshalb suchten wir intensiv nach einem perfekten Bordstein, aber am Ende musste wir ein eigenes Blumenbeet anlegen, das ich dann als Bump für das Hinterrad nutzen konnte.

Man zieht das Vorderrad hoch und schlägt dann mit dem Hinterrad bei der Kante an, während man sein Gewicht über den Lenker wirft. Durch dieses Momentum kann man bereits über einen sehr kleinen Drop einen Frontflip machen. Danny MacAskill

Es war ziemlich scary, denn wenn man den Bump nicht trifft, kippt man praktisch einfach nach vorne auf den Kopf. Wenn man sie zu hart trifft, rutschen die Füße von den Pedalen und man landet auf dem Rücken.

Für den Bonk-Frontflip musste das Team ein kleines Blumenbeet anlegen © Dave Mackison/Red Bull Content Pool Kaum Spielraum für Fehler © Dave Mackison

Auch die Landung im Abhang war etwas, das ich nicht gewohnt bin. Bei flachen Landungen fühle ich mich wohler, denn wenn man stürzt, landet man einfach dort, wo man ist. Ich habe den Trick zunächst 20 Mal auf Matten geübt. Dann haben wir die Matten weggenommen und ich habe den Trick gleich gelandet. Wenn man weiß, wie gefährlich und schmerzhaft Stürze sein können, ist die mentale Überwindung häufig der schwierigste Aspekt.

Die Tricks sind kein Zufall

Ich benutze einen Notizblock, um die Tricks, die ich machen will, zu visualisieren und zu planen. Ich habe eine Liste von Tricks, die ich alle aufschreibe und mit kleinen Strichmännchen illustriere. Das hilft auch beim Scouting der Locations, weil wir dann gleich wissen, welche Tricks an welchen Spots funktionieren könnten.

Einer dieser Tricks war die Balance-Line am Tennisnetz. Ich wollte das immer schon mal ausprobieren, weil ich das Gefühl habe, dass Leute damit eher was anfangen können. Das Setup musste aber ziemlich speziell sein. Wir mussten das Netz leicht modifizieren und das Netzband von den üblichen 5 mm auf 8 mm verbreitern, damit es mein Gewicht tragen konnte. Auch die seitlichen Poles musste angepasst werden, damit ich sie nicht beschädigte.

Das Tennisnetz stand schon länger auf der Wunschliste © Dave Mackison/Red Bull Content Pool MacAskill hat den Trick im Training nur ein Mal gestanden © Dave Mackison

Ich hatte genau das gleiche Setup in einem Lagerhaus in Inverness aufgebaut und den Winter über trainiert. Dort hatte ich alle Zeit der Welt und keinen Druck. Ich habe es tagelang probiert und nur ein Mal geschafft, also wir ich nicht besonders zuversichtlich, dass ich es in San Francisco schaffen würde.

Insgesamt habe ich zwei Tage und etwa 400 Versuche gebraucht, um es über das Netz zu schaffen. Danny MacAskill

Insgesamt habe ich zwei Tage und etwa 400 Versuche gebraucht, um es über das Netz zu schaffen. Das Schwierigste ist nicht unbedingt das Fahren auf dem dünnen Netzband, sondern die Tatsache, dass das Material über dem Draht nicht stabil ist. Man hat das Gefühl, dass man es einfach nicht kontrollieren kann, ob der Reifen abrutscht oder nicht.

Für mich persönlich war es der schwierigste Trick im gesamten Video, und dementsprechend happy war ich, als es vorbei war. Dieser Trick war einer der ausgefallenen Ideen, bei denen man nie weiß, ob sie wirklich funktionieren.

Der Double-Drop am China Beach war ein weiterer Trick, den wir uns lange überlegt und angesehen haben. Die Kulisse mit der Golden Gate Bridge im Hintergrund war einfach legendär. 2017 wollte ich auf einen Felsen springen, aber als wir dieses Mal ankamen, fanden wir eine gebrochene Holzstruktur, die diesen Betonvorsprung hinterließ. Alter, leicht bröckelnder Beton ist eine meiner Lieblingsbeschaffenheiten zum fahren, also mussten wir es einfach machen. Ursprünglich wollte ich einen Frontflip vom zweiten Drop auf den Strand machen, aber beim Üben im Winter wurde mir klar, dass das einfach nicht geht, also musste ich geradeaus nach unten -- und das war extrem scary!

Die erste Ledge war etwa 3 Meter hoch, nur sechs Zentimeter breit und bestand aus zerbröckelndem Beton. Danny MacAskill

Um den Beach Drop zu landen musste ich zunächst auf dem Hinterrad balancieren und mich dann etwa 2,1 m nach unten auf eine Wand fallen lassen, die nur 15 cm breit ist. Rückwärts hinunter betrug die Fallhöhe etwa 1,2 m. Vorwärts zum Strand ging es knappe 5 m hinunter und ich wäre kopfüber auf der Landerampe aus Treibholz gelandet.

Die Landung war eine Rampe aus Treibholz © Dave Mackison

Normalerweise teste ich die meisten Tricks zuerst ohne Bike. Ein Trick muss sich beim ersten Test mit den Füßen schon ziemlich gut anfühlen, damit ich ihn dann mit dem Bike versuche. Irgendwann bin ich dann wirklich runtergesprungen, aber es war grenzwertig!

Es war eine echte Überwindung. Ich stand oben auf der Betonstruktur und kämpfte innerlich mit mir. Es war fast unmöglich, sich nicht vorzustellen, wie ich über den Lenker stürzen würde. Es hätte leicht sein können, dass ich das Vorderrad nicht oben halten konnte.

Der erste Drop war übel! Danny MacAskill

Irgendwann schaffte ich es dann, mich zu überwinden. Bei meinem ersten Versuch rutschte meine Hinterradbremse, aber zum Glück fiel ich rückwärts. Beim zweiten Mal landete ich auf dem Hinterrad und balancierte, musste mich aber mit den Füßen an der Wand abstützen. Der zweite Drop war für mich persönlich ein wenig enttäuschend, aber der erste Drop war echt übel!

Danny MacAskill vor dem spektakulären Frontflip auf Alcatraz © Dave Mackison/Matt Ford Danny MacAskill landet den massiven Frontflip auf Alcatraz © Dave Mackison/Matt Ford

Wettlauf gegen die Zeit

Die coolste Location, an der wir filmen durften, war definitiv Alcatraz. Wir bekamen eine Sondergenehmigung für die berühmten Stufen, auf denen damals die Insassen saßen.

Der Ort ist so ikonisch und richtig geladen mit allen möglichen Emotionen. In gewisser Weise fühlt es sich wie eine Hollywood-Kulisse an, aber wenn man bedenkt, dass es früher ein Gefängnis war, hat es eine ziemlich düstere Aura. Ich konnte nicht anders, als mich in die Insassen hineinzuversetzen, die dort eingesperrt waren. Ein anderer Teil von mir fühlte sich dagegen ein bisschen wie Clint Eastwood im Film "Flucht von Alcatraz" oder Sean Connery und Nicholas Cage in "The Rock".

Der Frontflip von der Treppe in Alcatraz am Ende ist zweifellos der Banger des Videos. Danny MacAskill

Im Allgemeinen war dieses Projekt eine ziemliche Challenge, weil wir 4-stündige Drehgenehmigungen einholen musste. Das mag zwar im ersten Moment nach viel Zeit klingen, aber für einen schwierigen Trick ist das ein ziemlich kurzes Zeitfenster. In Alcatraz mussten wir um 04:30 Uhr aufstehen, um eine Stunde später mit dem Boot zur Insel zu gelangen und die Tricks zu filmen, bevor um 09:00 Uhr die ersten Touristenboote anlegten. Es war nicht einfach, sich um diese Zeit zu motivieren, aber die Chance, an diesem Ort zu sein, war genug, um mich zu Höchstleistungen anzutreiben.

Der Frontflip von der Treppe in Alcatraz am Ende ist zweifellos der Banger des Videos. Ursprünglich wollte ich einen 360 von einer der Stufen machen, aber an dem Tag war es viel zu windig und ich konnte mich einfach nicht dazu überwinden. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht über die letzte Stufe kommen und mich schlimm verletzen würde.

Blessuren sind bei solchen Projekten unvermeidbar © Dave Mackison MacAskill und sein Team beim Vermessen des massiven Stairsets © Dave Mackison

Es gelang uns, eine weitere Genehmigung zu bekommen, also änderte ich den Trick auf einen Frontflip. Bei meinen ersten Versuchen musste leider das Hinterrad dran glauben. Das war das erste Mal, dass mir eine Felge auf meinem Trial-Bike kaputt ging. Ich stand auf, klopfte mir den Staub vom Shirt und montierte ein neues Laufrad. Beim nächsten Versuch knallte ich dann auf den Rücken, weil ich die Rotation nicht ganz fertig brachte.

Es war zum Glück nicht super schmerzhaft, aber ich ärgerte mich, weil ich bemerkte, dass eine weitere Felge durchgebrochen war. Die gesamte Kraft des Impacts ging auf das Hinterrad und die Speichen hielten diese Power einfach nicht aus. Das war das größte Problem. Wir hatten kein Ersatzrad dabei, also mussten wir aufgeben.

Ich dachte, das wäre das Ende, denn wir mussten wieder um Genehmigung ansuchen. Aber wir beschlossen, dass es der letzte Trick des Videos sein sollte. Im Sommer ging es dann noch ein letztes Mal nach San Francisco.

Ich hatte nur noch eine Felge übrig und das erste Touristenboot hatte bereits angelegt. Die Wächter warteten ungeduldig auf uns. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits drei Felgen gebrochen, aber ich beschloss, es ein letztes Mal zu versuchen -- ohne große Erwartungen. Danny MacAskill

Die Frontflip-Odyssee auf Alcatraz © Dave Mackison

Ich hatte nur noch eine Felge übrig und das erste Touristenboot hatte bereits angelegt. Die Wächter warteten ungeduldig auf uns. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits drei Felgen gebrochen, aber ich beschloss, es ein letztes Mal zu versuchen -- ohne große Erwartungen. Irgendwie schaffte ich die Rotation, landete und rollte davon. Es war ein unglaubliches Gefühl, diesen Trick in der Tasche zu haben und es war das perfekte Ende für meinen San Francisco-Street-Edit.

Begib dich mit Danny in San Francisco hinter die Kulissen und erlebe, wie er das Video seiner Träume zur Wirklichkeit machte.

