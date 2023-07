Dave the Diver: Taucht ein, in das Indie-Spiel des Jahres

Das koreanische Entwicklerstudio Min Rocket hat die Gaming-Welt diesen Sommer mit Dave the Diver überrascht. Der charmante Mix aus Tauchabenteuern und Restaurant-Management erobert gerade die Herzen der PC-Spieler. Wir haben uns die Vollversion des Titels angesehen, nachdem es nun den Early Access verlassen hat. Stellt euch auf ein liebevolles Indie-Game voller hervorragender Game-Design-Entscheidungen ein.

Für eine Hand voll Sushi

Zu Beginn des Spiels ruht sich der namensgebende Dave an einem Strand aus. Doch kurz darauf ruft ihn sein Freund Cobra an und verspricht ihm eine schmackhafte Sushi-Mahlzeit. Wie man es dann natürlich macht, steigt man sofort in das nächstbeste Flugzeug und fliegt in die Südsee. Dort angekommen stellt sich heraus, dass Dave sich selbst um die Zutaten für das angepriesene Sushi kümmern muss. Und während ihm hier seine Profession als Taucher eindeutig zu Gute kommt, hören seine Aufgaben damit nicht auf.

Cobra offenbart ihm, dass er am Rand des blauen Lochs, einem sich stetig verändernden Naturgebilde, ein Restaurant eröffnen möchte. Dabei soll es der Speisekarte zu Gute kommen, dass das blaue Loch Fische aus allen möglichen Regionen der Erde beherbergt. Der Koch, der sich um diese Fische kümmern wird, heißt Bancho und steht dementsprechend hinter dem Tresen. Doch auch dieser Kelch geht nicht an Dave vorbei. Denn wenn er nicht gerade tagsüber das blaue Loch erkundet, um nach leckeren Fischen zu suchen, muss er abends Gäste bedienen und Geschirr abwaschen.

All das, während er auf die unterschiedlichsten Charaktere trifft, ihre Geschichten erfährt und dabei nebenbei ein großes Geheimnis um ein altes Seevolk, welches im blauen Loch gelebt hat, enthüllt. Dave wird sicher so schnell nicht langweilig werden.

Ab ins kühle Nass

So vielseitig die Aufgaben von Dave sind, so abwechslungsreich gestaltet sich auch das Gameplay. Dieses ist tendenziell in zwei Teile gespalten: Tagsüber könnt ihr zwei Mal in die Tiefen des blauen Lochs tauchen und dort nach Fischen und Gegenständen suchen. Abends gilt es das Sushi-Restaurant zu managen: Ihr kümmert euch um die Speisekarte, die Inneneinrichtung, stellt neue Mitarbeiter ein und bedient letztendlich einen Ansturm von hungrigen Kunden.

Von Cobras Boot geht es hinab in die Tiefen des Meeres © Mintrocket

Den Löwenanteil nehmen dabei die Tauchaktionen ein. Hier steuert ihr Dave durch das blaue Loch. Spielerisch lassen sich diese Passagen am ehesten mit einem Roguelike vergleichen. Hier jagt ihr Fische, sammelt Crafting-Materialien ein und findet in verstreuten Kisten Items finden, die euren Tauchgang erleichtern. Letztere verliert ihr aber am Ende der Erkundung. Die Dauer dieser wird durch zwei Faktoren beschränkt: Die wichtigste ist Daves Sauerstoff. Ist dieser aufgebraucht, müsst ihr von Cobra gerettet werden und dürft nur lediglich einen Gegenstand aus eurem Inventar wieder mit an die Oberfläche nehmen. Und dieses stellt die zweite Limitierung dar: Jeder Fisch und jedes Material hat ein Gewicht. Überschreitet ihr damit die Tragekapazität von Dave, wird er langsamer und ab einer bestimmten Last kann er keine weiteren Dinge aufsammeln.

Neben Fischen, die ihr einfach mit etwas Geschick mit eurer Harpune erledigt, warten aber auch einige Raubfische im blauen Loch auf euch. Diese könnt ihr ebenfalls mit eurer Harpune beschießen, oder euch mit ballistischen Schußwaffen zur Wehr setzen. Erwischen euch Angreifer wie Haie oder Anglerfische jedoch, verliert ihr Sauerstoff. Das heißt, ein Tauchgang muss immer gut geplant sein und es muss euch klar sein, wann es an der Zeit ist, umzukehren. Zum Glück findet ihr an einigen Stellen Sauerstoff-Container, an denen ihr euch auftanken könnt, oder die Möglichkeit eine Notfallkapsel zu rufen, die euch direkt an die Oberfläche bringt.

Tagsüber jagt ihr Fische und sammelt Material © Mintrocket

Das Fangen von Fischen mit eurer Harpune wird dabei häufig von einem Minispiel begleitet. Ist eure Beute schwach genug, sammelt ihr sie einfach ein. Manche wehren sich allerdings. Dann gilt es zum Beispiel schnell eine bestimmte Taste zu mashen, eine Abfolge von Knöpfen zu betätigen oder einen Pegel an einer bestimmten Stelle anzuhalten. Je nach Harpune variiert dieses Minigame. Das sorgt für nette Abwechslung. Zusätzlich besitzen diese Harpunen auch unterschiedliche Statuseffekte. So werden Fische zum Beispiel per Elektrizität verlangsamt oder erhalten Schaden über Zeit.

Eure Ausrüstung könnt ihr für hart verdientes Geld aufrüsten. Dadurch erweitert ihr eure Sauerstofftanks, erhöht eure Tragekapazität oder ermöglicht tiefere Tauchgänge. Auch neue Waffen lassen sich anfertigen. Hier greift ihr auf einen Partner von Cobra zurück, der euch nach dem Sammeln von genügen Blaupausen aus den Materialien, die ihr aus dem Meer zieht, neue Schießeisen bauen kann.

Sushi-Tycoon

Damit euer Geldfluss nicht abreißt, gilt es euer Restaurant am Laufen zu halten. Hier stellt ihr jeden Abend eine Speisekarte anhand der gefangenen Fische zusammen. Dabei solltet ihr darauf achten, wie beliebt die Gerichte sind und wie viel sie einbringen. Spannend ist auch, dass ihr festlegen müsst, wie viele Speisen ihr auf die Tageskarte nehmt. Werden eure präparierten Fische nicht verkauft, verfallen diese und müssen weggeworfen werden. Es ist aber durchaus möglich, im laufenden Betrieb noch die Karte aufzustocken.

Restaurantarbeit bedeutet Stress © Mintrocket

Habt ihr euch für eine Auswahl an Sushi und anderen Leckereien entschieden, öffnet ihr das Restaurant. Nun gilt es per Minispiel Tee zu servieren und bestellte Speisen von Koch Bancho abzuholen und an den Sitzplatz des entsprechenden Gastes zu bringen. Nebenbei gilt es zudem, dreckiges Geschirr einzusammeln und Wasabi herzurichten. Zu Beginn funktioniert das noch ganz gut, mit wachsender Kundschaft dominiert hier schnell der Stress. Zum Glück könnt ihr euer Geld auch in neue Mitarbeiter investieren, die euch dann fleißig unter die Arme greifen.

Verlassen eure Kunden zufrieden das Restaurant, schreiben sie positive Bewertungen auf einer Food-App. Sammelt ihr dort genug Likes steigt eure Butze im Rang und ihr könnt mehr Gerichte anbieten, neue Speisen erforschen und mehr Mitarbeiter beschäftigen. Das führt wiederum zu mehr Geld, welches ihr in die Finanzierung eurer Tauchabenteuer stecken könnt.

Im blauen Loch warten böse Überraschungen auf Dave © Mintrocket

Und hier liegt die große Stärke von Dave the Diver. Der Titel bietet so viele unterschiedliche Gameplay-Elemente, die alle wie ein gut geöltes Getriebe ineinander greifen. Jeder Teil des Spiels wirkt sich auf die anderen aus und ihr habt stetig das Gefühl, Fortschritt zu generieren. Dabei lockern die spielerisch abwechslungsreichen Parts den gesamten Spielfluss zusätzlich auf. Eine Session wird selten langweilig und es fesselt einen Leicht an den Bildschirm. Dass die Charaktere obendrein auch noch extrem sympathisch sind, wertet das Gesamtbild nur weiter auf.

Qualität in jedem Detail

Die Güte von Dave the Diver hört nicht bei seinem Gameplay auf. Musik und Optik sind ebenfalls große Stärken des Titels. Pixelart und 3D-Grafik verschmelzen hier zu einem großartigen Mix, der durch die entspannende Audio-Untermalung perfekt in Szene gesetzt wird.

Die Atmosphäre in Dave the Diver ist großartig © Mintrocket

Dave the Diver ist ein echter Überraschungshit und eine klare Empfehlung für jeden, der etwas mit Roguelikes oder Management-Games anfangen kann. Dabei ist keiner der einzelnen Parts zu komplex, dass Einsteiger diese nicht genießen könnten, aber auch nicht zu flach, dass sie unbefriedigend sind. Ein herrliches Videospiel, wie gemacht für warme Sommertage und -nächte.