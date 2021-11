Delara: ihre Karriere in 8 Songs

We Don‘t Run From Anyone

Die in Schweden geborene Sängerin mit iranischen Wurzeln, die zu Beginn ihrer Karriere noch unter ihrem vollen Vornamen Amanda Delara auftrat, wuchs grösstenteils in Norwegen auf und ist hierzulande einer breiten Masse erst seit dem Song

Der Elefant im Raum: "Checka" war Delaras erster grosser Auftritt in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Auf der ersten Singleauskopplung aus Loredanas Album "Medusa" singt Delara den Chorus mit Ohrwurmgarantie, sowie eine Strophe. Ihre Stimme fügt sich dabei perfekt in den sanften Track und untermalt den smoothen Vibe.

Der Elefant im Raum: "Checka" war Delaras erster grosser Auftritt in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Auf der ersten Singleauskopplung aus Loredanas Album "Medusa" singt Delara den Chorus mit Ohrwurmgarantie, sowie eine Strophe. Ihre Stimme fügt sich dabei perfekt in den sanften Track und untermalt den smoothen Vibe.

Der Elefant im Raum: "Checka" war Delaras erster grosser Auftritt in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Auf der ersten Singleauskopplung aus Loredanas Album "Medusa" singt Delara den Chorus mit Ohrwurmgarantie, sowie eine Strophe. Ihre Stimme fügt sich dabei perfekt in den sanften Track und untermalt den smoothen Vibe.

So fing alles an: mit "Paper Paper" gab Delara ihr Debüt. Der sozialkritische Song setzt sich mit den Gegensätzen zwischen arm und reich auseinander und hat wenig gemein mit ihrem Feature auf Loredanas Hit. Auch wenn der kommerzielle Erfolg vorerst noch ausblieb: "Paper Paper" liess die skandinavische Musikindustrie aufhorchen.

So fing alles an: mit "Paper Paper" gab Delara ihr Debüt. Der sozialkritische Song setzt sich mit den Gegensätzen zwischen arm und reich auseinander und hat wenig gemein mit ihrem Feature auf Loredanas Hit. Auch wenn der kommerzielle Erfolg vorerst noch ausblieb: "Paper Paper" liess die skandinavische Musikindustrie aufhorchen.

So fing alles an: mit "Paper Paper" gab Delara ihr Debüt. Der sozialkritische Song setzt sich mit den Gegensätzen zwischen arm und reich auseinander und hat wenig gemein mit ihrem Feature auf Loredanas Hit. Auch wenn der kommerzielle Erfolg vorerst noch ausblieb: "Paper Paper" liess die skandinavische Musikindustrie aufhorchen.

- und sorgte in der Version der Sängerin in Norwegen für Aufsehen.

Ein Coversong sorgte dafür, dass Delara in ihrer Heimat einem grösseren Publikum bekannt wurde. "Gunerius" ist eigentlich ein Track des Rapduos Karpe - und sorgte in der Version der Sängerin in Norwegen für Aufsehen.

Ein Coversong sorgte dafür, dass Delara in ihrer Heimat einem grösseren Publikum bekannt wurde. "Gunerius" ist eigentlich ein Track des Rapduos Karpe - und sorgte in der Version der Sängerin in Norwegen für Aufsehen.

Mit "Dirhamz" folgte schliesslich 2017 endgültig der Durchbruch in Delaras Heimat Norwegen. Text, Melodie und Video - Vieles an dem Song erinnert an grosse internationale Stars wie M.I.A. Einmal mehr untermauert die Sängerin ausserdem: sie steht nicht für meaningless Bling Bling. So erzählt "Dirhamz" von einem jungen Mann, der mittellos zum Kriminellen wird.

Mit "Dirhamz" folgte schliesslich 2017 endgültig der Durchbruch in Delaras Heimat Norwegen. Text, Melodie und Video - Vieles an dem Song erinnert an grosse internationale Stars wie M.I.A. Einmal mehr untermauert die Sängerin ausserdem: sie steht nicht für meaningless Bling Bling. So erzählt "Dirhamz" von einem jungen Mann, der mittellos zum Kriminellen wird.

Mit "Dirhamz" folgte schliesslich 2017 endgültig der Durchbruch in Delaras Heimat Norwegen. Text, Melodie und Video - Vieles an dem Song erinnert an grosse internationale Stars wie M.I.A. Einmal mehr untermauert die Sängerin ausserdem: sie steht nicht für meaningless Bling Bling. So erzählt "Dirhamz" von einem jungen Mann, der mittellos zum Kriminellen wird.