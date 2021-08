Fußballer und EDM-Fans: Alle tanzen nach seiner Pfeife!

Genauso wie Deniz Aytekin die Spieler von Bayern München oder

in den Topspielen am Samstagabend nach seiner Pfeife tanzen lässt, macht der Referee das selbe hinter dem DJ-Pult. Bitte was: Nineties Night im Party-Keller? Oder die nächste Paris Hilton-Performance? Lasst Vorurteile dieser Art erstmal stecken, bevor ihr den Clip vom

gesehen habt: