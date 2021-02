So findet ihr den perfekten Valorant Agenten für das Red Bull Campus Clutch

In League of Legends hat jeder Teamspieler eine Rolle zu erfüllen. Manche Spieler übernehmen gern die Support-Rolle, während andere auf Duelle mit den feindlichen Champions aus sind und die Basis stürmen. Der neue taktische Shooter von Riot Games, Valorant, ist in diesem Sinne LoL sehr ähnlich: Die verschiedenen Agenten haben unterschiedliche Fähigkeiten.

) überlegen, wie ihr an das Spiel herangehen wollt und in welchem Aspekt ihr besonders stark seid. Um euch diese Aufgabe zu erleichtern und den perfekten Agenten zu finden, haben wir die besten Ratschläge von

Das mit Abstand Schwierigste in Valorant ist, eine Spielweise - und einen Agenten - zu finden, die zu einem passen. Also solltet ihr euch vorm nächsten Ranked-Match (oder der Anmeldung zum globalen

Lurker

Der erste Schritt, um einen passenden Agenten zu finden ist, die verschiedenen Rollen im Spiel zu verstehen. Zeek erklärt die Lurker-Rolle so: "Lurker bleiben in einer Zone, während die Kameraden anderswo attackieren. Zudem versuchen Lurker das gegnerische Team zu flankieren und von unerwarteten Positionen heraus anzugreifen." Als Lurker müsst ihr die Maps im Spiel wirklich gut kennen, um Vorteile herauszuspielen.

Das Wissen über die Position und Ausrichtung der Gegner ist von großer Bedeutung, um aus unbewachten Winkeln anzugreifen. Kreativität in der Spielweise bringt hier noch mehr Erfolg: Falls ihr in der letzten Runde bei einer gewissen Passage mehrere Gegner besiegt habt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Passage nun gut bewacht wird. Ändert eure Flankierrouten und bleibt unberechenbar. Die besten Agenten dafür, dank Teleport-Fähigkeiten, sind Omen und Yoru.

Entry Fragger

Für alle, die sich kopfüber in den Kampf stürzen wollen, ist die Rolle des Entry Fraggers wie geschaffen. Effizienz beim Schießen ist hier oberstes Gebot, ihr müsst starke Treffer landen können. Phoenix, Raze und Jett eignen sich perfekt als Entry Fragger. Sie verfügen über die nötige Feuerkraft und Agilität, um die entscheidenden 1vs1 Duelle am Anfang der Runde zu gewinnen.

