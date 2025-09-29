Premier Padel Deutschland: Galán und Chingotto drehen den Spieß um

01 Galán und Chingotto zurück in der Erfolgsspur

Die an zweiter Stelle gesetzten Alejandro Galán und Federico Chingotto waren in dieser Saison die größten Herausforderer von Agustín Tapia und Arturo Coello. Die Topgesetzten haben die Männerkonkurrenz bisher mit eiserner Faust beherrscht. Galán und Chingotto konnten nur eines der sechs Endspiele gewinnen, die beide Paare gegeneinander gespielt hatten, nämlich das Italien-Major.

Dieses Mal war das Duo entschlossen, das Drehbuch zu ändern. Auf ihrem Weg ins Finale gaben sie keinen einzigen Satz ab - eine Leistung, die zeigt, dass sie vom ersten Aufschlag an messerscharf auf den Titel schielen. Im Finale warteten natürlich wieder Coello und Tapia, um ein weiteres episches Match zu liefern.

Ale Galán war in Topform mit Partner Federico Chingotto © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Der erste Satz hatte einen klaren Wendepunkt, als "Chingalán" bei einem Rückstand von 4:5 den Aufschlag des Gegners brach. Anschließend erzwangen und gewannen die beiden einen epischen Tiebreak (9:7) und nahmen den Schwung mit in den zweiten Satz.

Es war genau dieses Momentum, das es Chingotto und Galán ermöglichte, auch im zweiten Satz zu glänzen und Coello und Tapia mit langen Ballwechseln und einer klaren Strategie zu überwältigen, die die Stärken ihrer Gegner neutralisierte. Anders als vor zwei Wochen in Paris, als die Topgesetzten noch in der Lage waren, ihr herausragendes Spiel zu finden, um die Trophäe zu gewinnen, waren Galán und Chingotto dieses Mal das Team, das das Tempo des Spiels diktierte und ihre Rivalen auf nur zwei Spiele (6-2) beschränkte, um sich den Titel zu sichern.

Deutschland P2 ist der fünfte Sieg von Chingotto und Galán in dieser Saison. Damit liegen sie nur noch hinter den topgesetzten Tapia und Coello, die mit neun Siegen die Tabelle anführen.

02 Gemma Triay und Delfina Brea sind zum zweiten Mal Champions

Die Top-Platzierten Gemma Triay und Delfina Brea waren heiß auf den siebten Turniersieg der Saison beim Paris Major und festigten ihren Platz als bestplatziertes Duo der Welt, nachdem sie die Zweitplatzierten Ariana Sánchez - Paula Josemaría überholt hatten. Das Düsseldorfer Finale gegen ihre Erzrivalen war die siebte Folge der hitzigsten Rivalität im Damenwettbewerb, mit fünf Siegen für Triay - Brea und nur einem für Josemaría - Sánchez.

Die Topgesetzten wussten, dass ihre Gegnerinnen, die ihre Bilanz verbessern wollten, von Anfang an ihr Bestes geben und bereit sein würden, über die volle Distanz zu gehen. Von Beginn des Matches an war es fast so, als könnten beide Teams die Gedanken ihrer Gegner lesen. Sie spielten lange Ballwechsel und schienen zu wissen, dass dieses Match lang werden würde. Triay und Brea waren in den entscheidenden Momenten einfach präziser und sicherten sich den ersten Satz mit 6:4.

Die Topgesetzten der Damen mussten für ihren jüngsten Sieg hart arbeiten © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Der zweite Satz war eine Meisterleistung von Josemaría und Sánchez, die sich nicht unterkriegen ließen. Trotz eines Satzrückstandes kämpften sie mit einer unglaublichen Ballkontrolle und dem Spiel in die Lücken ihrer Gegner um den Ausgleich. Nach einem zermürbenden 71-minütigen Kampf glichen die Zweitplatzierten mit einem 6:4-Sieg aus.

Triay und Brea hätten nach diesem anstrengenden zweiten Satz logischerweise ihr Niveau senken können, und obwohl alle vier Spielerinnen sichtlich müde waren, waren es die Topgesetzten, die ihre Erfahrung aus diesen intensiven Momenten nutzten, um ihr Spiel zu verbessern und Lösungen für die von "Ari" und "Paulita" gestellten Herausforderungen zu finden. Dank dieser hervorragenden Druckbewältigung und Präzision in den entscheidenden Punkten des Matches konnten Triay und Brea einen epischen Dreisatzsieg in drei Stunden und 20 Minuten einfahren (6:4, 4:6, 6:3).

Mit diesem Sieg holen sich Triay und Brea ihren achten Titel der Saison und bauen ihren Vorsprung auf die Konkurrenz weiter aus.

03 Wiederholung ansehen: Premier Padel 2025 Deutschland P2 Finale Showdown

Finale – Germany Sieh dir an, wie die beiden verbleibenden Teams um den Hauptpreis beim Deutschland Premier Padel P2-Turnier kämpfen.

04 Deutschland im Padel-Fieber

Während sich das Madrid P1 und das Paris Major Padel mit 14.000 und 25.000 Zuschauer:innen auf den Tribünen präsentierten, bot das Castello Düsseldorf mit einer Kapazität von 3.300 Fans den Spieler:innen einen intimeren Rahmen, um ihr Können zu zeigen. Genau wie in Paris vor zwei Wochen sorgte das milde, feuchte Wetter in Düsseldorf für langsame Platzverhältnisse, die Geduld und langfristige Taktik gegenüber Kraft und Geschwindigkeit belohnten.

Die Düsseldorfer Meister feiern ihre hart erkämpften Triumphe © Premier Padel/Red Bull Content Pool

05 Highlights aus Deutschland, die du vielleicht verpasst hast

Im Viertelfinale zwischen Alejandro Galán - Federico Chingotto und den auf Nummer fünf gesetzten Martín Di Nenno - Leo Augsburger blieb Galán leichtfüßig , um Augsburgers Schmetterball aufzuspüren und ihn in einen Punktgewinn zu verwandeln , indem er den Ball aus dem Feld schlug.

Im nächsten Spiel des Duos gegen die auf vier gesetzten Mike Yanguas - Coki Nieto war es diesmal Chingotto, der seine Präzisionsfähigkeiten unter Beweis stellte, indem er den Rhythmus des Ballwechsels änderte und einen perfekten Drop Shot ausführte, um Yanguas zu überraschen.

Im Halbfinale der Damen zwischen den auf Nummer fünf gesetzten Tamara Icardo - Marta Ortega und den auf Nummer eins gesetzten Delfina Brea - Gemma Triay überzeugte Icardo mit einer starken Defensivleistung, um dann ans Netz zu gehen und den Ball in der Mitte des Platzes zu platzieren , um den Punkt zu drehen.

Im Finale zwischen den beiden topgesetzten Spielerinnen Delfina Brea - Gemma Triay und Paula Josemaría - Ariana Sánchez zeigte die stark aufspielende Josemaría ihre Vielseitigkeit und Finesse mit einem perfekten Drop Shot , der den Ball für ihre Gegnerinnen unerreichbar machte.

06 Kommende Woche: Rotterdam P1

Es gibt keine Zeit zum Ausruhen. Vom 29. September bis zum 5. Oktober findet in den Niederlanden der Decathlon Rotterdam P1 statt, das Debüt der Tour in einem weiteren padelbegeisterten Land. Unmittelbar danach geht es vom 6. bis 12. Oktober nach Italien zum Milano P1, das eine weitere Woche mit Weltklasse-Matches in einem der am schnellsten wachsenden Padelmärkte Europas verspricht.